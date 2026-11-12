Income Tax on Alimony: दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी Nvidia के सीईओ जेन्सन हुआंग और उनकी पत्नी लोरी के बीच तलाक की अटकलों ने दुनियाभर का ध्यान खींचा है. अगर यह तलाक होता है तो लोरी को लगभग 80 बिलियन डॉलर (करीब 7.20 लाख करोड़ रुपये) मिल सकते हैं, जो इतिहास का सबसे महंगा तलाक समझौता बन जाएगा. इस विशाल राशि की चर्चा के बीच हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या तलाक के बाद मिलने वाले गुजारे-भत्ते पर भी टैक्स चुकाना पड़ता है? भारतीय आयकर कानून के तहत इसके बड़े ही दिलचस्प और स्पष्ट नियम तय किए गए हैं.

क्या होता है एलीमनी या गुजारा-भत्ता?

वैवाहिक संबंध खत्म होने पर एक पार्टनर की ओर से दूसरे पार्टनर को दिए जाने वाले वित्तीय मुआवजे या सहायता राशि को एलीमनी या गुजारा-भत्ता कहा जाता है. यह रकम अलग हो रहे जीवनसाथी के भविष्य और जीवन-यापन को सुरक्षित रखने के मकसद से दी जाती है. आयकर कानून के अनुसार, इस राशि का भुगतान दो तरीकों से किया जा सकता है- पहला, एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) और दूसरा, हर महीने दी जाने वाली किस्त (Monthly Installment). भुगतान का यही तरीका तय करता है कि मिली हुई रकम पर टैक्स की देनदारी बनेगी या नहीं.

आयकर कानून 1961 और एलीमनी का गणित

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में एलीमनी पर टैक्स लगाने के लिए कोई अलग से सीधा प्रावधान नहीं बनाया गया है. इसके बावजूद आयकर विभाग इसे प्राप्त करने के तरीके के आधार पर टैक्स के दायरे में लाता है. कर नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को मिलने वाला वित्तीय लाभ दो श्रेणियों में बांटा जाता है- कैपिटल रिसिप्ट (पूंजीगत प्राप्ति) और रेवेन्यू रिसिप्ट (आयगत प्राप्ति). इसी वर्गीकरण के आधार पर यह तय होता है कि मिलने वाले पैसे पर सरकार को टैक्स देना होगा या उसे छूट मिलेगी.

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एकमुश्त रकम मिलने पर टैक्स से पूरी राहत

यदि तलाक के समझौते के तहत गुजारा-भत्ता एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त होता है, तो इसे कानूनन कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है. पूंजीगत प्राप्ति होने के कारण इस पर आयकर अधिनियम 1961 का कोई भी टैक्स नियम लागू नहीं होता. इसका सीधा मतलब यह है कि एकमुश्त मिली पूरी रकम टैक्स-फ्री होती है और इस पर एक भी रुपया कर के रूप में नहीं चुकाना पड़ता. हालांकि, टैक्स छूट का यह फायदा तभी मिलता है जब एकमुश्त एलीमनी का भुगतान नकद या बैंक ट्रांसफर के जरिए किया गया हो.

मासिक किस्त के रूप में एलीमनी पर लगेगा टैक्स

अगर तलाक के समझौते में यह तय होता है कि गुजारा-भत्ता हर महीने किस्त के रूप में दिया जाएगा, तो आयकर विभाग इसे रेवेन्यू रिसिप्ट यानी नियमित आय मानता है. नियमित आय की श्रेणी में आते ही यह रकम टैक्स के दायरे में शामिल हो जाती है. ऐसे में एलीमनी पाने वाले व्यक्ति को इस रकम को अपनी कुल आय में जोड़ना होता है और अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से कर भरना पड़ता है. दूसरी तरफ, जो व्यक्ति इस रकम का भुगतान कर रहा है, उसे अपनी आयकर देनदारी में किसी भी तरह की टैक्स कटौती का दावा करने का अधिकार नहीं मिलता.

संपत्ति, जेवर और प्रतिभूतियों पर टैक्स का नियम

नकद पैसे के अलावा यदि तलाक के समय अचल संपत्ति, मकान, सोने-चांदी के गहने या शेयर/सिक्योरिटीज बतौर एलीमनी दिए जाते हैं, तो उन पर आयकर की धारा 56(2) लागू होती है. शादी के कायम रहने के दौरान एक-दूसरे को दिए गए उपहार पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं, लेकिन तलाक के बाद मिलने वाली संपत्ति टैक्स के दायरे में आती है. यदि दी गई एसेट्स की कुल बाजार कीमत 50,000 रुपये तक है, तो उस पर कोई कर नहीं लगता. लेकिन जैसे ही संपत्ति का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक होता है, उस पूरी संपत्ति पर नियमानुसार टैक्स लग जाता है.

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