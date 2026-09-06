दुनिया के किन-किन देशों में चलती है रोबो टैक्सी, देख लीजिए पूरी लिस्ट

कभी फिल्मों में दिखाई जाने वाली बिना ड्राइवर की कार अब धीरे-धीरे सड़कों पर हकीकत बन रही है. रोबो टैक्सी यानी ऐसी टैक्सी जिसे इंसान ड्राइव नहीं करता, बल्कि सेंसर, कैमरा, मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की मदद से कार खुद अपना रास्ता तय करती है. 2026 में इसका इस्तेमाल कई देशों में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए हो रहा है. हालांकि हर देश में इसका स्तर एक जैसा नहीं है कहीं पूरी तरह ड्राइवरलेस टैक्सी चल रही है, तो कहीं अभी सुरक्षा ड्राइवर के साथ ट्रायल या सीमित सेवा जारी है.

अमेरिका में सबसे ज्यादा शहरों तक पहुंची रोबो टैक्सी

रोबो टैक्सी के मामले में अमेरिका अभी तक सबसे आगे दिखाई देता है. यहां Waymo की ड्राइवरलेस राइड सर्विस कई शहरों में लोगों के लिए उपलब्ध है. सितंबर 2026 की शुरुआत में डेनवर, सैन डिएगो और टैम्पा से जुड़ने के बाद Waymo ने 14 अमेरिकी शहरों में पूरी तरह ऑटोनॉमस टैक्सी की यात्रा उपलब्ध होने की जानकारी दी. इसके अलावा टेस्ला ने भी ऑस्टिन में अपनी साइबर कैब रोबो टैक्सी की छोटे तौर पर शुरुआत की है. यानी अमेरिका में यह तकनीक अब केवल लैब या टेस्ट ट्रैक तक सीमित नहीं है.

चीन में बड़े पैमाने पर हो रहा इस्तेमाल

चीन भी रोबो टैक्सी की रेस में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है. यहां Baidu की Apollo Go, Pony.ai और WeRide जैसी कंपनियां कई शहरों में ऑटोनॉमस टैक्सी सेवाओं पर काम कर रही हैं. बीजिंग, ग्वांगझोउ, वुहान और दूसरे बड़े शहरों में ड्राइवरलेस राइड्स भी बढ़ चुकी है. चीन में कंपनियां सिर्फ तकनीक का टेस्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि बड़े स्तर पर इसका व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं.

UAE, कतर और सिंगापुर में भी पहुंची तकनीक

एशिया के बाहर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर भी रोबो टैक्सी के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहे हैं. अबू धाबी में WeRide और Uber ने ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी ऑपरेशन शुरू किया था और दुबई में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है.कतर के दोहा में Pony.ai की साझेदारी के जरिए रोबो टैक्सी सर्विस शुरू हो चुकी है. वहीं सिंगापुर में भी ऑटोनॉमस राइड सेवाएं आम लोगों के लिए शुरू की गई हैं.

यूरोप में क्रोएशिया से हुई शुरुआत

यूरोप में रोबो टैक्सी की व्यावसायिक शुरुआत का बड़ा उदाहरण क्रोएशिया है. Pony.ai ने के साथ मिलकर यहां कमर्शियल रोबो टैक्सी सेवा शुरू की, जिसे कंपनी ने यूरोप की पहली कमर्शियल रोबो टैक्सी सेवा बताया है. इसके अलावा यूरोप के कई दूसरे देशों में कंपनियां अभी जांच और भविष्य के विस्तार की तैयारी कर रही हैं. इसलिए यूरोप में अमेरिका या चीन जैसी बड़े पैमाने की ड्राइवरलेस सेवाएं अभी देखने को नहीं मिलतीं.

दक्षिण कोरिया में सर्विस, जापान और ब्रिटेन में ट्रायल

दक्षिण कोरिया भी उन देशों में शामिल है जहां रोबो टैक्सी से जुड़ी सार्वजनिक सेवाएं शुरू हो चुकी हैं. Pony.ai के मुताबिक उसके सार्वजनिक स्तर के विदेशी बाजारों में दक्षिण कोरिया भी शामिल है. दूसरी ओर जापान और ब्रिटेन में ऑटोनॉमस टैक्सी तकनीक का विस्तार अभी विकास और परीक्षण के चरण में है. लंदन में ऊबर और वे-वी ने ऑटोनॉमस टैक्सी राइड शुरू की है, लेकिन फिलहाल इनमें सुरक्षा ड्राइवर मौजूद रहता है, इसलिए इसे पूरी तरह ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी कहना सही नहीं होगा. Waymo भी जापान और ब्रिटेन में विस्तार की तैयारी कर रहा है.

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