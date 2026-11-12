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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMahatma Gandhi Radio Speech: गांधीजी ने रेडियो पर कब और क्यों दिया था भाषण, इसके बाद क्यों नहीं गए आकाशवाणी?

Mahatma Gandhi Radio Speech: गांधीजी ने रेडियो पर कब और क्यों दिया था भाषण, इसके बाद क्यों नहीं गए आकाशवाणी?

Mahatma Gandhi Radio Speech: महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों के लिए अपने जीवन में पहली और आखिरी बार आकाशवाणी पर भाषण दिया था. इसके बाद वे कभी रेडियो पर नहीं गए.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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Mahatma Gandhi Radio Speech: देश के इतिहास में 12 नवंबर 1947 का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली और आखिरी बार ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के माध्यम से देश को संबोधित किया था. उस दौर में भारत-पाकिस्तान के विभाजन की वजह से हर तरफ हिंसा, अशांति और दर्द का माहौल था. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लाखों शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर थे. उनके जख्मों पर मरहम लगाने और उन्हें सांत्वना देने के लिए बापू ने तकनीक का सहारा लिया. इसके बाद वे कभी रेडियो के सामने नहीं गए क्योंकि उनका मानना था कि जनता से संवाद हमेशा सीधा और आमने-सामने होना चाहिए.

बंटवारे का दर्द और कुरुक्षेत्र के शरणार्थी

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साल 1947 में जब देश आजादी की खुशियां मना रहा था, तब दूसरी तरफ विभाजन की भयानक त्रासदी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था. हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बने विशाल शरणार्थी शिविर में लगभग ढाई लाख लोग दंगा-फसाद से बचकर शरण लिए हुए थे. हर तरफ भुखमरी, लाचारी और अपनों को खोने का गम था. महात्मा गांधी को जब इन विस्थापितों की दयनीय स्थिति का पता चला, तो उनका हृदय व्यथित हो उठा. वे खुद शारीरिक रूप से वहां तुरंत नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने रेडियो को अपना माध्यम बनाया ताकि शरणार्थियों तक अपनी आवाज और ढांढस बंधा सकें.

आकाशवाणी से दिया गया एकमात्र ऐतिहासिक भाषण

यह वह दौर था जब महात्मा गांधी तकनीक और लाउडस्पीकर जैसे कृत्रिम माध्यमों से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन आपातकालीन परिस्थिति के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. 12 नवंबर 1947 को रिकॉर्ड किया गया यह भाषण करीब 20 मिनट तक चला था. कुरुक्षेत्र के शिविर में एक ऊंचे तख्त पर बापू की तस्वीर सजाई गई और उसके सामने लाउडस्पीकर रखवाए गए ताकि दूर-दूर बैठे शरणार्थी उनकी आवाज साफ सुन सकें. अपने इस संबोधन में बापू ने बेहद भावुक अंदाज में कहा था कि उन्हें दुख है कि वे सीधे वहां नहीं आ सके, लेकिन उनका दिल हमेशा इन दुखी भाई-बहनों के साथ है.

यह भी पढ़ें: Russia Ukraine War: हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?


Mahatma Gandhi Radio Speech: गांधीजी ने रेडियो पर कब और क्यों दिया था भाषण, इसके बाद क्यों नहीं गए आकाशवाणी?

क्यों दोबारा कभी रेडियो पर नहीं लौटे बापू?

गांधीजी के जीवन में यह एकमात्र मौका था जब उन्होंने रेडियो पर अपनी बात रखी थी. इसके पीछे मुख्य वजह उनकी यह सोच थी कि जनसंवाद हमेशा सीधा और मानवीय स्पर्श वाला होना चाहिए. वे भीड़ के सामने प्रार्थना सभाओं में सीधे बात करने में यकीन रखते थे, न कि किसी बंद स्टूडियो के यंत्रों के जरिए. कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों तक तत्काल जरूरी संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने इसे एक विशेष परिस्थिति मानकर अपवाद स्वरूप स्वीकार किया था, लेकिन इसके बाद वे कभी आकाशवाणी के स्टूडियो दोबारा नहीं गए.


Mahatma Gandhi Radio Speech: गांधीजी ने रेडियो पर कब और क्यों दिया था भाषण, इसके बाद क्यों नहीं गए आकाशवाणी?

लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में यादें

बापू के इस अनोखे और एकमात्र रेडियो प्रसारण की याद में हर साल 12 नवंबर को देश में 'लोक सेवा प्रसारण दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत साल 1997 में इस ऐतिहासिक घटना के 50 वर्ष पूरे होने पर 'जन प्रसार' संस्था द्वारा की गई थी, जिसे बाद में आकाशवाणी ने भी आधिकारिक रूप से अपना लिया. यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे संकट के समय मीडिया और जनसंचार माध्यमों का उपयोग समाज को जोड़ने और पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Gadi Eisenkot: आइजेनकोट का क्या है भारत कनेक्शन, PM बने तो क्या होगा भारत को फायदा?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 12 Nov 2026 06:56 AM (IST)
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