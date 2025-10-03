हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Farming In India: भारत के इन राज्यों में होती है सबसे ज्यादा खेती, जानें क्या है यहां की मुख्य फसलें

Farming In India: भारत के इन राज्यों में होती है सबसे ज्यादा खेती, जानें क्या है यहां की मुख्य फसलें

Farming In India: भारत में कृषि जीवन यापन का एक मुख्य साधन है. आज हम बात करेंगे उन राज्यों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा कृषि की जाती है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Oct 2025 09:41 AM (IST)
Farming In India: कृषि लाखों भारतीयों के लिए जीवन यापन का एक बड़ा साधन है. यही कृषि उन्हें रोजगार, आय और जीवन यापन देती है. भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां उपजाऊ जमीन और सिंचाई की सुविधा की वजह से किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है. इन जगहों पर खेती सिर्फ एक पेशा ही नहीं है बल्कि जीवन यापन का एक तरीका है. आइए जानते हैं उन भारतीय राज्यों के बारे में जहां सबसे ज्यादा खेती की जाती है. 

उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश में 33 लाख से ज्यादा किसान हैं. यह इस सूची में सबसे ऊपर है. भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य होने की वजह से यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बड़ा योगदान है. राज्य में उपजाऊ मिट्टी और पानी की भरपूर व्यवस्था है. यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, गन्ना और दालों की खेती की जाती है. उत्तर प्रदेश के ज्यादातर परिवारों के लिए खेती आय का एक मुख्य स्रोत है. 

मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा किसान हैं. इस राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी बड़ा योगदान है. यहां मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, दाल और तिलहन का उत्पादन किया जाता है. यहां पर आधुनिक खेती की तकनीक तेजी से अपनाई जा रही हैं.

हरियाणा 

हरियाणा में 27 लाख से ज्यादा किसान हैं जो मुख्य रूप से गेहूं, चावल और गन्ने की खेती करते हैं. भारत में हरित क्रांति के समय अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते हरियाणा में एक मजबूत कृषि ढांचा है. यहां पर कई किसान ज्यादा उपज के लिए आधुनिक खेती की तकनीक, मशीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपना रहे हैं.

तेलंगाना 

तेलंगाना में लगभग 18 लाख किसान हैं और यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते कृषि राज्यों में से एक बनता जा रहा है. यहां की मुख्य फसल चावल है लेकिन किसान कपास, मक्का और मिर्च भी उगाते हैं.

राजस्थान 

राजस्थान जो ज्यादातर शुष्क है, में 15 लाख से ज्यादा किसान हैं. यहां के कृषि मुख्य रूप से जलवायु और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं. यहां पर आमतौर पर बाजरा, सरसों और गेहूं जैसी फसल उगाई जाती हैं. इसी के साथ कई किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं. इन सभी राज्यों में कृषि सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि यह उनकी संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा हिस्सा है. बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक ज्यादातर लोगों का जीवन खेती के इर्द-गिर्द ही घूमता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 03 Oct 2025 09:41 AM (IST)
