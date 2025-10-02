Suryakumar Yadav Fees: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की मैच फीस के बारे में. आइए जानते हैं की सूर्यकुमार यादव को टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए कितनी फीस मिलती है.

सूर्यकुमार यादव की मैच फीस

जिस ओर सभी की नजर भारत की जीत पर थी, वहीं एक बात ने सबका ध्यान खींचा, वह है सूर्यकुमार यादव की मैच फीस. बीसीसीआई के पेमेंट स्ट्रक्चर के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर एक टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए लगभग 4 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए और टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए लेते हैं. इसी तरह सूर्यकुमार यादव को भी हर मैच के लिए लगभग चार लाख रुपए दिए गए. यानी अगर एशिया कप के सात मैच का हिसाब लगाएं तो सूर्यकुमार यादव की टोटल कमाई 28 लाख रुपए थी.

सूर्यकुमार यादव ने दान की अपनी पूरी फीस

भारत के एशिया कप जीतने के बाद कुछ ऐसा हुआ की सूर्यकुमार यादव की मैदान के बाहर भी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल के बाद सूर्यकुमार यादव ने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और जरूरतमंद परिवारों को समर्पित करते हुए दान दे दी है.

इस नेक काम के बाद सूर्यकुमार यादव ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह जीत सैनिकों के प्रति एक श्रद्धांजलि है. इसके बाद उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखते हुए कहा कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बल और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है. यह भारत की टी20 एशिया कप में दूसरी जीत और टूर्नामेंट के इतिहास में कुल नौवीं जीत है. फाइनल मैच में तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाकर पारी को संभाल और इसके बाद संजू सैमसन और शिवम दुबे ने मिडिल ऑर्डर में स्थिरता दिखाई. इसी के साथ भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज कुलदीप यादव रहे, उन्होंने चार विकेट लिए. साथ ही जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी दो-दो विकेट लिए.

