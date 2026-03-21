इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता खाना, जानें भारत किस पायदान पर

Cheapest Food Countries: इस वक्त मिडल ईस्ट में तनाव जोरों पर है. इसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है. जैसे-जैसे दुनिया भर में महंगाई घरों के बजट पर दबाव डाल रही है खाने पीने की चीजों की कीमतें कई देशों में चिंता का विषय बन चुकी हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कुछ देश काफी सस्ता खाने का सामान उपलब्ध कराते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

सस्ते खाने के मामले में दुनिया के कुछ देश

इस सूची में सबसे ऊपर पाकिस्तान है. इसका ग्रॉसरी इंडेक्स स्कोर सिर्फ 17.2 है. पहली नजर में देखने पर ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान में काफी महंगाई है लेकिन इंडेक्स की गणना आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में की जाती है. पाकिस्तान की मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गया है. भले ही स्थानीय लोगों के लिए कीमत बढ़ी हों लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर्स में तुलना होती है तो वहां की कीमतें बाकी दुनिया के मुकाबले काफी सस्ती नजर आती हैं. इसके ठीक बाद अफगानिस्तान 17.3, मिस्र 19.7 और ईरान 20.8 के साथ लिस्ट में शामिल है.

क्या है भारत की स्थिति?

इस वैश्विक सूची में भारत छठवें स्थान पर है. इसका ग्रोसरीज इंडेक्स स्कोर 22.5 है. इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में खाने-पीने की चीजें न्यूयॉर्क शहर के मुकाबले लगभग 77.5% सस्ती हैं. हालांकि भारत इस सूची में सबसे ऊपर नहीं है फिर भी रोजमर्रा की किराने की चीजों के मामले में यह दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है.

इन देशों में खाना इतना सस्ता क्यों?

भारत और इस सूची में शामिल दूसरे देशों में चीजों के सस्ते होने की मुख्य वजह घरेलू कृषि उत्पादन, मजदूरी की कम लागत और सरकार की ऐसी नीतियां जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाती हैं. स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से महंगे आयात पर निर्भरता काफी कम हो जाती है. इससे कीमत स्थिर रखने में मदद मिलती है.

रहने सहने का कुल खर्च

जब रहने-सहने के कुल खर्च की बात आती है, तो भारत 155 देशों में 154वें स्थान पर है. इस तरह यह दुनिया भर में रहने के लिए दूसरा सबसे सस्ता देश बन जाता है. यह ना सिर्फ खाने पीने की चीजों के सस्ते होने को दिखाता है बल्कि परिवहन, सेवा और बिजली पानी जैसी सेवाओं की लागत भी कम होने का संकेत देता है.

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