हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCheapest Food Countries: इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता खाना, जानें भारत किस पायदान पर

Cheapest Food Countries: इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता खाना, जानें भारत किस पायदान पर

Cheapest Food Countries: दुनिया भर में कुछ ऐसे देश है जहां पर खाने पीने का सामान काफी ज्यादा सस्ता मिलता है. आइए जानते हैं इस मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

Cheapest Food Countries: इस वक्त मिडल ईस्ट में तनाव जोरों पर है. इसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है. जैसे-जैसे दुनिया भर में महंगाई घरों के बजट पर दबाव डाल रही है खाने पीने की चीजों की कीमतें कई देशों में चिंता का विषय बन चुकी हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कुछ देश काफी सस्ता खाने का सामान उपलब्ध कराते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

सस्ते खाने के मामले में दुनिया के कुछ देश 

इस सूची में सबसे ऊपर पाकिस्तान है. इसका ग्रॉसरी इंडेक्स स्कोर सिर्फ 17.2 है. पहली नजर में देखने पर ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान में काफी महंगाई है लेकिन इंडेक्स की गणना आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में की जाती है. पाकिस्तान की मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गया है. भले ही स्थानीय लोगों के लिए कीमत बढ़ी हों लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर्स में तुलना होती है तो वहां की कीमतें बाकी दुनिया के मुकाबले काफी सस्ती नजर आती हैं. इसके ठीक बाद अफगानिस्तान 17.3, मिस्र 19.7 और ईरान 20.8 के साथ लिस्ट में शामिल है. 

क्या है भारत की स्थिति?

 इस वैश्विक सूची में भारत छठवें स्थान पर है. इसका ग्रोसरीज इंडेक्स स्कोर 22.5 है. इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में खाने-पीने की चीजें न्यूयॉर्क शहर के मुकाबले लगभग 77.5% सस्ती हैं. हालांकि भारत इस सूची में सबसे ऊपर नहीं है फिर भी रोजमर्रा की किराने की चीजों के मामले में यह दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है.

इन देशों में खाना इतना सस्ता क्यों? 

भारत और इस सूची में शामिल दूसरे देशों में चीजों के सस्ते होने की मुख्य वजह घरेलू  कृषि उत्पादन, मजदूरी की कम लागत और सरकार की ऐसी नीतियां जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाती हैं. स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से महंगे आयात पर निर्भरता काफी कम हो जाती है. इससे कीमत स्थिर रखने में मदद मिलती है. 

 रहने सहने का कुल खर्च

जब रहने-सहने के कुल खर्च की बात आती है, तो भारत 155 देशों में 154वें स्थान पर है. इस तरह यह दुनिया भर में रहने के लिए दूसरा सबसे सस्ता देश बन जाता है. यह ना सिर्फ खाने पीने की चीजों के सस्ते होने को दिखाता है बल्कि परिवहन, सेवा और बिजली पानी जैसी सेवाओं की लागत भी कम होने का संकेत देता है.

यह भी पढ़ें: ईरान से आई थी भारत की 'नेशनल मिठाई', खाते तो बहुत होंगे लेकिन नहीं जानते होंगे नाम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Cheapest Food Countries Groceries Index 2025 India Food Cost Ranking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Cheapest Food Countries: इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता खाना, जानें भारत किस पायदान पर
इन देशों में मिलता है सबसे सस्ता खाना, जानें भारत किस पायदान पर
जनरल नॉलेज
दुल्हन के साथ भारत आई थी साउथ की यह मशहूर डिश, जानिए इंडोनेशिया से इसका क्या है नाता?
दुल्हन के साथ भारत आई थी साउथ की यह मशहूर डिश, जानिए इंडोनेशिया से इसका क्या है नाता?
जनरल नॉलेज
Farthest Satellite: अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
जनरल नॉलेज
सबसे खुशहाल देश तो जान लिया, ये हैं दुनिया के सबसे दुखी देश; जानें यहां क्यों रहता है मातम जैसा माहौल?
सबसे खुशहाल देश तो जान लिया, ये हैं दुनिया के सबसे दुखी देश; जानें यहां क्यों रहता है मातम जैसा माहौल?
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
विश्व
US Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल
'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाक में क्यों पड़ी फूट?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Farthest Satellite: अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget