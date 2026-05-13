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Russia And America Military Power: पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं रूस-अमेरिका? इनकी सैन्य ताकत जान हैरान रह जाएंगे आप
Russia And America Military Power : अमेरिका और रूस सिर्फ अपनी सेनाओं की संख्या या हथियारों के लिए ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों और आधुनिक तकनीक के लिए भी जाने जाते हैं.
दुनिया में जब भी सैन्य ताकत की बात आती है, तो दो देशों का नाम सबसे पहले आता है. यह देश अमेरिका और रूस हैॆ. ये दोनों देश सिर्फ अपनी सेनाओं की संख्या या हथियारों के लिए ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों और आधुनिक तकनीक के लिए भी जाने जाते हैं. ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2024 के अनुसार, अमेरिका पहले और रूस दूसरे नंबर पर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रूस और अमेरिका पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं और इनकी सैन्य ताकत कितनी है.
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Published at : 13 May 2026 09:46 AM (IST)
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