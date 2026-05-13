हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRussia And America Military Power: पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं रूस-अमेरिका? इनकी सैन्य ताकत जान हैरान रह जाएंगे आप

Russia And America Military Power: पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं रूस-अमेरिका? इनकी सैन्य ताकत जान हैरान रह जाएंगे आप

Russia And America Military Power : अमेरिका और रूस सिर्फ अपनी सेनाओं की संख्या या हथियारों के लिए ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों और आधुनिक तकनीक के लिए भी जाने जाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 May 2026 09:46 AM (IST)
Russia And America Military Power : अमेरिका और रूस सिर्फ अपनी सेनाओं की संख्या या हथियारों के लिए ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों और आधुनिक तकनीक के लिए भी जाने जाते हैं.

दुनिया में जब भी सैन्य ताकत की बात आती है, तो दो देशों का नाम सबसे पहले आता है. यह देश अमेरिका और रूस हैॆ. ये दोनों देश सिर्फ अपनी सेनाओं की संख्या या हथियारों के लिए ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों और आधुनिक तकनीक के लिए भी जाने जाते हैं. ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2024 के अनुसार, अमेरिका पहले और रूस दूसरे नंबर पर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रूस और अमेरिका पूरी दुनिया को कितनी बार खत्म कर सकते हैं और इनकी सैन्य ताकत कितनी है.

1/6
अमेरिकी सेना में 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं. इसके अलावा 7,99,500 रिजर्व सैनिक तैयार रहते हैं. रूसी सेना में 13,20,000 सैनिक हैं, लेकिन उनके पास 20,00,000 रिजर्व सैनिक हैं. साथ ही, दोनों देशों की सेना में भारी संख्या में आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और तोपें हैं.
अमेरिकी सेना में 13,28,000 सक्रिय सैनिक हैं. इसके अलावा 7,99,500 रिजर्व सैनिक तैयार रहते हैं. रूसी सेना में 13,20,000 सैनिक हैं, लेकिन उनके पास 20,00,000 रिजर्व सैनिक हैं. साथ ही, दोनों देशों की सेना में भारी संख्या में आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और तोपें हैं.
2/6
अमेरिका के पास 4,657 टैंक, 360,069 आर्मर्ड व्हीकल, 1,595 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 694 रॉकेट लॉन्चर हैं. वहीं रूस पर 14,777 टैंक, 161,382 आर्मर्ड व्हीकल, 6,208 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3,065 रॉकेट लॉन्चर है. जमीन पर रूस के पास संख्या में ज्यादा शक्ति है, जबकि अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक और बेहतर है.
अमेरिका के पास 4,657 टैंक, 360,069 आर्मर्ड व्हीकल, 1,595 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 694 रॉकेट लॉन्चर हैं. वहीं रूस पर 14,777 टैंक, 161,382 आर्मर्ड व्हीकल, 6,208 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3,065 रॉकेट लॉन्चर है. जमीन पर रूस के पास संख्या में ज्यादा शक्ति है, जबकि अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक और बेहतर है.
Published at : 13 May 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
US Army Russian Army Russia And America Military Power Russia And America Nuclear Weapons

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
NEET Exam 2026 Cancelled: NEET का एग्जाम कराने में कितना होता है खर्च, जानें री-एग्जाम कराने में सरकार का कितना नुकसान?
NEET का एग्जाम कराने में कितना होता है खर्च, जानें री-एग्जाम कराने में सरकार का कितना नुकसान?
जनरल नॉलेज
India Foreign Policy: भारत ने किन किन देशों को बांटा हुआ है कर्ज, किस देश पर सबसे ज्यादा उधार है पैसा? 
भारत ने किन किन देशों को बांटा हुआ है कर्ज, किस देश पर सबसे ज्यादा उधार है पैसा? 
जनरल नॉलेज
BTS Band Earnings : एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड? जान लें पूरी डिटेल
एक शो करके कितना पैसा कमा लेता है साउथ कोरिया का बीटीएस बैंड? जान लें पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
इन देशों में मुर्गे के मांस से महंगे बिकते हैं मुर्गे के पंजे, जानें क्या है इसकी वजह?
इन देशों में मुर्गे के मांस से महंगे बिकते हैं मुर्गे के पंजे, जानें क्या है इसकी वजह?
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तव
कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तवयूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
जहां कंक्रीट से 'संवर' रहा विकास, वो आज बन गया उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Relations: 'सभी घुटने नहीं टेकते, भारत ने हमेशा...', तेल को लेकर रूस की अमेरिका को खरी-खरी
'सभी घुटने नहीं टेकते, भारत ने हमेशा...', तेल को लेकर रूस की अमेरिका को खरी-खरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Death: स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी
स्कूल से शुरू हुई दोस्ती, ई-मेल से बढ़ा प्यार, ऐसी रही अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी
विश्व
पाकिस्तान के ईरानी फाइटर जेट्स को पनाह देने पर अमेरिका बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज और मुनीर...
PAK के ईरानी विमानों को पनाह देने पर US बदलेगा मध्यस्थ? ट्रंप का आया रिएक्शन, बोले - शहबाज-मुनीर...
स्पोर्ट्स
हैदराबाद की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप, IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, पढ़िए
हैदराबाद की बल्लेबाजी बुरी तरह फ्लॉप, IPL में दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, पढ़िए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 55 Worldwide: ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! जानें-18सौ करोड़ से रह गई कितनी दूर
ओटीटी रिलीज से पहले 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड फिर रचेगी इतिहास! 18सौ करोड़ से है बस इतनी दूर
इंडिया
BJP Viral Post: हिमंत बिस्वा सरमा ने शुभेंदु को गले लगाकर पूछा किसके आएंगे बुरे दिन? बंगाल के CM ने दिया जवाब, तस्वीर ने मचाया बवाल
हिमंत बिस्वा सरमा ने शुभेंदु को गले लगाकर पूछा किसके आएंगे बुरे दिन? बंगाल के CM ने दिया जवाब, तस्वीर ने मचाया बवाल
टेक्नोलॉजी
अब iPhone और Android चैट होंगी पूरी तरह Private! Apple ने iOS 26.5 में दिया बड़ा सिक्योरिटी अपडेट
अब iPhone और Android चैट होंगी पूरी तरह Private! Apple ने iOS 26.5 में दिया बड़ा सिक्योरिटी अपडेट
ट्रेंडिंग
आते-जाते लोगों को देखती है हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर पहुंचते ही भक्त रह गए सन्न, वीडियो वायरल
आते-जाते लोगों को देखती है हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर पहुंचते ही भक्त रह गए सन्न, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget