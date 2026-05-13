अमेरिका के पास 4,657 टैंक, 360,069 आर्मर्ड व्हीकल, 1,595 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 694 रॉकेट लॉन्चर हैं. वहीं रूस पर 14,777 टैंक, 161,382 आर्मर्ड व्हीकल, 6,208 सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3,065 रॉकेट लॉन्चर है. जमीन पर रूस के पास संख्या में ज्यादा शक्ति है, जबकि अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक और बेहतर है.