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India Gold Reserves: पूरे भारत में कितना है सोना, जानें देश में किस शख्स के पास सबसे ज्यादा गोल्ड?
India Gold Reserves: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनता से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पूरे देश में कितना सोना है.
India Gold Reserves: भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और घरेलू बचत में सोने का हमेशा से एक खास स्थान रहा है. शादी और त्योहार से लेकर निवेश और पारंपरिक विरासत तक भारतीयों ने पीढ़ियों से इस कीमती धातु की भारी मात्रा जमा की है. लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पूरे भारत में कितना सोना है.
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Published at : 13 May 2026 09:28 AM (IST)
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