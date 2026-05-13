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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Gold Reserves: पूरे भारत में कितना है सोना, जानें देश में किस शख्स के पास सबसे ज्यादा गोल्ड?

India Gold Reserves: पूरे भारत में कितना है सोना, जानें देश में किस शख्स के पास सबसे ज्यादा गोल्ड?

India Gold Reserves: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनता से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पूरे देश में कितना सोना है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 May 2026 09:28 AM (IST)
India Gold Reserves: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनता से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पूरे देश में कितना सोना है.

India Gold Reserves: भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और घरेलू बचत में सोने का हमेशा से एक खास स्थान रहा है. शादी और त्योहार से लेकर निवेश और पारंपरिक विरासत तक भारतीयों ने पीढ़ियों से इस कीमती धातु की भारी मात्रा जमा की है. लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पूरे भारत में कितना सोना है.

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जब सरकार और घरों में रखे सोने के भंडार को मिला दिया जाता है तब भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कुल सोने के भंडार में से एक होता है. जहां देश के पास मौजूद आधिकारिक भंडार काफी बड़ा है वहीं सोने का ज्यादातर हिस्सा असल में निजी तौर पर घर, लॉकर और देशभर के मंदिरों में रखा है.
जब सरकार और घरों में रखे सोने के भंडार को मिला दिया जाता है तब भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कुल सोने के भंडार में से एक होता है. जहां देश के पास मौजूद आधिकारिक भंडार काफी बड़ा है वहीं सोने का ज्यादातर हिस्सा असल में निजी तौर पर घर, लॉकर और देशभर के मंदिरों में रखा है.
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मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय देश के आधिकारिक भंडार के तौर पर लगभग 880.52 मीट्रिक टन सोना मौजूद है. इस सोने का एक बड़ा हिस्सा लगभग 77% विदेशों के बजाय भारत में ही रखा हुआ है.
मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय देश के आधिकारिक भंडार के तौर पर लगभग 880.52 मीट्रिक टन सोना मौजूद है. इस सोने का एक बड़ा हिस्सा लगभग 77% विदेशों के बजाय भारत में ही रखा हुआ है.
Published at : 13 May 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
India Gold Reserves RBI Gold Indian Gold

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