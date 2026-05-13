जब सरकार और घरों में रखे सोने के भंडार को मिला दिया जाता है तब भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कुल सोने के भंडार में से एक होता है. जहां देश के पास मौजूद आधिकारिक भंडार काफी बड़ा है वहीं सोने का ज्यादातर हिस्सा असल में निजी तौर पर घर, लॉकर और देशभर के मंदिरों में रखा है.