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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAnimal Challenge King of Forest: जंगल में बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं ये 5 जानवर, एक क्लिक में जान लें इनके नाम

Animal Challenge King of Forest: जंगल में बाघ को भी टक्कर दे सकते हैं ये 5 जानवर, एक क्लिक में जान लें इनके नाम

आप ये बात तो जानते ही होंगे कि बाघ बहुत ही ताकतवर जानवर है. क्या आप जानते हैं कि जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं, जो बाघ तक को टक्कर दे सकते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कौन-से हैं वे जानवर?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 13 May 2026 06:47 PM (IST)
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बाघ अपनी ताकत,तेज रफ्तार और शिकार करने की कला के लिए दुनियाभर में बहुत मशहूर है. आमतौर पर जंगलों में बाघ को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कई बार बाघ को कड़ी टक्कर देते हैं. ऐसे पांच जानवर हैं जो लड़ाई  में बाघ पर भी भारी पड़ सकते हैं. इन जानवरों की ताकत,रणनीति और स्वभाव इन्हें बहुत ही खतरनाक बनाते है. 

सूअर का नाम सबसे ऊपर

इस लिस्ट में सबसे पहले जंगली सूअर (वाइल्ड बोअर) का नाम आता है. यह जानवर देखने में भले ही साधारण लगता है,लेकिन यह काफी खतरनाक होता है. इसके लंबे और नुकीले दांत किसी भी शिकारी को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं.कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि ये अपना जीवन बचाने के लिए बाघ के ऊपर सीधा हमला कर देता है,जिससे बाघ को पीछे हटना पड़ जाता है.

जंगल का भारी भरकम बाहुबली

दूसरे नंबर पर गौर का नाम आता है, गौर दुनिया के सबसे ताकतवर जंगली पशुओं में गिना जाता है. इसका भारी शरीर,मजबूत पैर और सींग बाघ के लिए बड़ी चुनौती बनते  हैं. जंगल में कई बार ऐसा भी होता है कि जब गौर ने अपने वार से बाघ को घायल कर दिया हो, विशेषज्ञों का कहना है कि एक स्वस्थ और जवान गौर का शिकार करना बाघ के लिए बहुत जोखिम भरा होता है.

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खामोश शिकारी की भयावह जकड़न

इसके साथ ही विशाल अजगर भी इस लिस्ट में शामिल है.अजगर अपनी ताकत से बड़े-बड़े जानवरों को जकड़ कर रख सकता है. वह अपने शिकार को कॉइल में दबाकर उसका दम घोंट सकता है, लोकिन बाघ और अजगर के बीच लड़ाई बहुत कम देखने को मिलती है,अचानक हमले की स्थिति बनने पर अजगर बाघ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

एकता में बल का अदभुत उदाहरण 

ढोल (जंगली कुत्तों) का झुंड भी बाघ के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. अकेले लड़ाई  में बाघ इन पर भारी पड़ता है,लेकिन झुंड में शिकार करने वाले ढोल अपनी रणनीति और एकजुटता से  बड़े शिकारी को भी परेशान कर देते हैं. कई बार ये झुंड बाघ को उसके इलाके से दूर जाने पर भी मजबूर कर देते हैं.

जंगल में राजपाठ की जंग

इसके अलावा शेर का नाम भी इस लिस्ट में  है.शेर और बाघ दोनों ही बेहद ताकतवर शिकारी हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, इन दोनों के बीच लड़ाई  का परिणाम परिस्थितियों,अनुभव और आकार पर बहुत हद तक निर्भर करता है. जंगल की दुनिया में हर जानवर की अपनी ताकत और कमजोरी होती है.  

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Published at : 13 May 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Tiger Wild Animals King Of Forest Strongest Animal
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