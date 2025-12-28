Expensive Non Veg Food: जब भी हम महंगे खाने की बात करते हैं तो आमतौर पर लग्जरी रेस्टोरेंट और फाइव स्टार मेन्यू ही दिमाग में आते हैं. लेकिन कुछ नॉनवेज खाने इतने दुर्लभ और खास होते हैं कि किलोग्राम के हिसाब से उनकी कीमतें सोने और चांदी से भी ज्यादा हो जाती हैं. यह खाने सिर्फ सजावट या फिर ब्रांडिंग की वजह से महंगे नहीं होते बल्कि उनकी कमी, बनाने के मुश्किल तरीके भी इनकी चौंकाने वाली कीमतों की वजह है. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगी नॉन वेज खाने के बारे में.

अल्मास कैवियार

इसे दुनिया का सबसे महंगा नॉनवेज खाना माना जाता है. यह ईरान के पास कैस्पियन सागर में पाई जाने वाली काफी दुर्लभ एल्बिनो बेलुगा स्टर्जन मछली के अंडों से बनता है. मछली काफी ज्यादा दुर्लभ है और साथ ही इसे बड़े होने में दर्शकों लगने की वजह से यह कैवियार काफी ज्यादा दुर्लभ हो जाता है. इसकी कीमत 34500‌ डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है. इसे अक्सर 24 कैरेट सोने के डिब्बों में बेचा जाता है.

वाग्यू बीफ

जापान का यह बीफ दुनिया भर में मशहूर है. मवेशियों को सख्त शर्तों के तहत पाला जाता है और उन्हें नियंत्रित आहार दिया जाता है. मांस में फैट की अच्छी मार्बलिंग को पक्का करने के लिए उनकी सावधानी से निगरानी की जाती है. इसका नतीजा बेजोड़ कोमलता और स्वाद होता है. असली जापानी वाग्यू की कीमत $500 से $600 प्रति किलोग्राम हो सकती है.

अयाम सेमानी

इंडोनेशिया से आने वाला अयाम सेमानी दुनिया की सबसे दुर्लभ मुर्गियों की नस्लों में से एक है. इसकी खास बात यह है कि इस मुर्गी का सब कुछ काला होता है-पंख, त्वचा, मांस, हड्डियां और यहां तक की अंदरूनी अंग भी. इस मुर्गी की कीमत ढाई हजार डॉलर तक पहुंच जाती है.

ब्लूफिन टूना

ब्लूफिन टूना जापान में खासकर सोशल संस्कृत में एक बड़ा पौराणिक दर्जा रखती है. इन बड़ी मछलियों को उनके फैटी पेट के मांस के लिए काफी पसंद किया जाता है. इस मांस को ओटोरो के नाम से जाना जाता है. मशहूर मछली बाजारों में इस मछली की नीलामी लाखों रुपए में हो सकती है और प्रीमियम कट की कीमत $5000 प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो सकती है. इन नॉन वेज फूड को जो चीज अलग बनाती है वह सिर्फ स्वाद नहीं है बल्कि उनकी काफी ज्यादा कमी, समय लेने वाला उत्पादन और संस्कृति भी है.

