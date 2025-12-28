हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Expensive Non Veg Food: ये हैं दुनिया के सबसे महंगा नॉनवेज फूड, कीमत में कर देते हैं सोने-चांदी को पीछे

Expensive Non Veg Food: ये हैं दुनिया के सबसे महंगा नॉनवेज फूड, कीमत में कर देते हैं सोने-चांदी को पीछे

Expensive Non Veg Food: दुनिया में कुछ ऐसे नॉनवेज भी हैं जिनकी कीमत है सोने-चांदी को टक्कर देती हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वह नॉनवेज फूड और क्या है उनकी कीमत.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Dec 2025 08:03 AM (IST)


Expensive Non Veg Food: जब भी हम महंगे खाने की बात करते हैं तो आमतौर पर लग्जरी रेस्टोरेंट और फाइव स्टार मेन्यू ही दिमाग में आते हैं. लेकिन कुछ नॉनवेज खाने इतने दुर्लभ और खास होते हैं कि किलोग्राम के हिसाब से उनकी कीमतें सोने और चांदी से भी ज्यादा हो जाती हैं. यह खाने सिर्फ सजावट या फिर ब्रांडिंग की वजह से महंगे नहीं होते बल्कि उनकी कमी, बनाने के मुश्किल तरीके भी इनकी चौंकाने वाली कीमतों की वजह है. आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगी नॉन वेज खाने के बारे में.

अल्मास कैवियार

इसे दुनिया का सबसे महंगा नॉनवेज खाना माना जाता है. यह ईरान के पास कैस्पियन सागर में पाई जाने वाली काफी दुर्लभ एल्बिनो बेलुगा स्टर्जन मछली के अंडों से बनता है. मछली काफी ज्यादा दुर्लभ है और साथ ही इसे बड़े होने में दर्शकों लगने की वजह से यह कैवियार काफी ज्यादा दुर्लभ हो जाता है. इसकी कीमत 34500‌ डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है. इसे अक्सर 24 कैरेट सोने के डिब्बों में बेचा जाता है.

वाग्यू बीफ 

जापान का यह बीफ दुनिया भर में मशहूर है. मवेशियों को सख्त शर्तों के तहत पाला जाता है और उन्हें नियंत्रित आहार दिया जाता है. मांस में फैट की अच्छी मार्बलिंग को पक्का करने के लिए उनकी सावधानी से निगरानी की जाती है. इसका नतीजा बेजोड़ कोमलता और स्वाद होता है. असली जापानी वाग्यू की कीमत $500 से $600 प्रति किलोग्राम हो सकती है. 

अयाम सेमानी

इंडोनेशिया से आने वाला अयाम सेमानी दुनिया की सबसे दुर्लभ मुर्गियों की नस्लों में से एक है. इसकी खास बात यह है कि इस मुर्गी का सब कुछ काला होता है-पंख, त्वचा, मांस, हड्डियां और यहां तक की अंदरूनी अंग भी. इस मुर्गी की कीमत ढाई हजार डॉलर तक पहुंच जाती है. 

ब्लूफिन टूना

ब्लूफिन टूना जापान में खासकर सोशल संस्कृत में एक बड़ा पौराणिक दर्जा रखती है. इन बड़ी मछलियों को उनके फैटी पेट के मांस के लिए काफी पसंद किया जाता है. इस मांस को ओटोरो के नाम से जाना जाता है. मशहूर मछली बाजारों में इस मछली की नीलामी लाखों रुपए में हो सकती है और प्रीमियम कट की कीमत $5000 प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो सकती है. इन नॉन वेज फूड को जो चीज अलग बनाती है वह सिर्फ स्वाद नहीं है बल्कि उनकी काफी ज्यादा कमी, समय लेने वाला उत्पादन और संस्कृति भी है.

ये भी पढ़ें: नेवी के मामले में किस नंबर पर है भारत, पहले-दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा देश

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.

Published at : 28 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
Expensive Non-vegetarian Food The Most Expensive Meat Luxury Food

पर्सनल कार्नर

Embed widget