हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMost Expensive Lawyers: कौन हैं भारत के सबसे महंगे वकील, जान लें एक सुनवाई के लिए कितना लेते हैं पैसा?

Most Expensive Lawyers: कौन हैं भारत के सबसे महंगे वकील, जान लें एक सुनवाई के लिए कितना लेते हैं पैसा?

Most Expensive Lawyers: भारत में कई बड़े वकील हैं. आज हम जानेंगे भारत के कुछ सबसे महंगे वकीलों के बारे में और साथ ही यह भी कि वें एक सुनवाई के कितने रुपए लेते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

Most Expensive Lawyers:  भारत में कई बड़े और प्रतिभाशाली वकील हैं. इन वकीलों द्वारा अदालत में कह गए शब्द इतिहास की दिशा बदल सकते हैं. यह न सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और विशेषज्ञ के लिए मशहूर है बल्कि अपनी उपस्थिति की भारी भरकम फीस लेने के लिए भी पहचाने जाते हैं. आइए जानते हैं भारत के कुछ सबसे महंगे वकीलों के बारे में और साथ ही यह भी कि वें एक सुनवाई के लिए कितने पैसे लेते हैं.

हरीश साल्वे 

भारत के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक हरीश साल्वे को अक्सर देश के सबसे महंगे वकील के रूप में माना जाता है. हरीश साल्वे ने भारत के कुछ सबसे जरूरी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मामलों में प्रतिनिधित्व किया है. फिर चाहे वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल भूषण यादव का मामला हो या फिर सबरीमाला मंदिर का मामला हरीश साल्वे ने हर केस में अपना बड़ा योगदान दिया है. हरीश साल्वे केस में लगभग 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का शुल्क लेते हैं.

बाकी प्रमुख महंगे वकील 

इस लिस्ट में एक और नाम आता है वह है फाली एस नरीमन. नरीमन अपने हर केस के लिए 8 से 15 लाख रुपए लेते हैं. इसी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी जो की एक और बड़े नाम हैं कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों को संभाल चुके हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केस संभाला था और उन्हें जमानत भी दिलवाई थी. उनकी फीस आमतौर पर 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच होती है. 

इस लिस्ट में एक‌ और नाम है, वह है मुकुल रोहतगी. 2021 के मादक पदार्थ मामले में उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस संभाला था. उन्होंने आर्यन खान को सफलतापूर्वक जमानत दिलाई थी. वह हर केस के लिए 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की बीच की फीस लेते हैं.

देश के बड़े वकील 

देश के बड़े वकीलों द्वारा ली जाने वाली है भारी भरकम फीस न सिर्फ उनके दर्शाती है बल्कि उनकी खासियत के अपार मूल्य का भी प्रमाण देती है. मुवक्किल अक्सर ऐसे संकटों के दौरान उनसे संपर्क करते हैं जब उनकी प्रतिष्ठा, उद्योग या राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हो. हालांकि इन वकीलों की फीस काफी ज्यादा लग सकती है लेकिन उनके द्वारा संभाले गए केस अक्सर खर्च किए गए हर पेज को सही ही ठहराते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत के किन-किन मंदिरों में खजाना होने का अनुमान, जानें किस मंदिर में सबसे ज्यादा सोना-चांदी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Tags :
Harish Salve Lawyers Expensive Lawyers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget