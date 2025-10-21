Most Expensive Lawyers: भारत में कई बड़े और प्रतिभाशाली वकील हैं. इन वकीलों द्वारा अदालत में कह गए शब्द इतिहास की दिशा बदल सकते हैं. यह न सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और विशेषज्ञ के लिए मशहूर है बल्कि अपनी उपस्थिति की भारी भरकम फीस लेने के लिए भी पहचाने जाते हैं. आइए जानते हैं भारत के कुछ सबसे महंगे वकीलों के बारे में और साथ ही यह भी कि वें एक सुनवाई के लिए कितने पैसे लेते हैं.

हरीश साल्वे

भारत के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक हरीश साल्वे को अक्सर देश के सबसे महंगे वकील के रूप में माना जाता है. हरीश साल्वे ने भारत के कुछ सबसे जरूरी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मामलों में प्रतिनिधित्व किया है. फिर चाहे वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल भूषण यादव का मामला हो या फिर सबरीमाला मंदिर का मामला हरीश साल्वे ने हर केस में अपना बड़ा योगदान दिया है. हरीश साल्वे केस में लगभग 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का शुल्क लेते हैं.

बाकी प्रमुख महंगे वकील

इस लिस्ट में एक और नाम आता है वह है फाली एस नरीमन. नरीमन अपने हर केस के लिए 8 से 15 लाख रुपए लेते हैं. इसी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी जो की एक और बड़े नाम हैं कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों को संभाल चुके हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केस संभाला था और उन्हें जमानत भी दिलवाई थी. उनकी फीस आमतौर पर 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच होती है.

इस लिस्ट में एक‌ और नाम है, वह है मुकुल रोहतगी. 2021 के मादक पदार्थ मामले में उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस संभाला था. उन्होंने आर्यन खान को सफलतापूर्वक जमानत दिलाई थी. वह हर केस के लिए 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की बीच की फीस लेते हैं.

देश के बड़े वकील

देश के बड़े वकीलों द्वारा ली जाने वाली है भारी भरकम फीस न सिर्फ उनके दर्शाती है बल्कि उनकी खासियत के अपार मूल्य का भी प्रमाण देती है. मुवक्किल अक्सर ऐसे संकटों के दौरान उनसे संपर्क करते हैं जब उनकी प्रतिष्ठा, उद्योग या राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हो. हालांकि इन वकीलों की फीस काफी ज्यादा लग सकती है लेकिन उनके द्वारा संभाले गए केस अक्सर खर्च किए गए हर पेज को सही ही ठहराते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत के किन-किन मंदिरों में खजाना होने का अनुमान, जानें किस मंदिर में सबसे ज्यादा सोना-चांदी?