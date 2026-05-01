यह है दुनिया की सबसे शांत जगह, पलकें झपकाने की भी आएगी आवाज

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Quietest Place: दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां इतनी शांति है कि आपको अपनी पलकों के झपकने की भी आवाज सुनाई देगी. यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि यह सच है. मिनियापोलिस में स्थित ऑर्फील्ड लैबोरेट्रीज के एक खास कमरे को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वहां आपको अपने दिल की धड़कन, खून के बहाव और यहां तक की पलकों के झपकने की भी आवाज सुनाई देगी. इस कमरे को दुनिया की सबसे शांत जगह माना जाता है. यहां आवाज का स्तर -24.9 डेसिबल रिकॉर्ड किया गया है.

क्यों है यह जगह इतनी शांत?

यह चैंबर सिर्फ एक कमरा नहीं है. यह इंजीनियरिंग का एक काफी बेहतरीन नमूना है. इसमें कमरे के अंदर एक कमरा बनाया गया है और यह स्टील और कंक्रीट की मोटी परतों से घिरा हुआ है. पूरी बनावट स्प्रिंग पर टिकी है ताकि कोई कंपन ना हो. इसकी दीवारों पर गहरी फाइबर ग्लास के वेज लगे हैं जो 99.99% आवाज को सोख लेते हैं.

क्या सुनाई देता है लोगों को?

इस चेंबर के अंदर बाहरी आवाज न होने की वजह से एक अजीब सा अनुभव होता है. लोगों को अपने शरीर के अंदर की ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो आमतौर पर बाहरी शोर में दब जाती हैं. जैसे दिल की धड़कन, सांस लेने की आवाज, पेट की हलचल और यहां तक कि पलकों के हिलने की हल्की सी आवाज भी.

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यहां ज्यादा देर तक क्यों नहीं रुक सकते?

ज्यादातर लोग इस कमरे में 30 से 45 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाते. आसपास की आवाज न होने पर दिमाग अपनी दिशा का प्राकृतिक बोध खो देता है. कई लोगों को चक्कर आने, दिशा का पता न चलने और यहां तक के खड़े होने में भी दिक्कत हुई है. ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हल्की-फुल्की गूंज पर निर्भर रहता है.

क्यों बनाया गया था यह कमरा?

भले ही यह कमरा शांति के नाम पर किसी सजा देने वाली जगह जैसा लगे, लेकिन इसके कई जरूरी मकसद हैं. कंपनियां इसका इस्तेमाल अपने प्रॉडक्ट्स की आवाज का स्तर जांचने के लिए करती हैं. मोटरसाइकिल से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज के लिए. इसका इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च, सुनने की मशीन की टेस्टिंग और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की शांति के लिए तैयार करने के लिए भी किया जाता है.

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