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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'

PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'

PM Modi Fast Track Court Announcement: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. सभी लोगों को भरोसा, संयम और धैर्य रखना चाहिए.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 11:24 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया. उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी घोषणा की गई जिस पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू (JDU) का रिएक्शन आया है.

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पीएम मोदी के ऐलान पर एबीपी न्यूज़ से कहा, "नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ छात्र-छात्राओं से ही नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि अभिभावकों का भी भावनात्मक जुड़ाव है. देश इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है." 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस संबंध में आश्वासन, कार्रवाई एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश हुआ जिससे उम्मीद है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. न्यायपालिका उनको मुकम्मल सजा देगी. सभी लोगों को भरोसा, संयम और धैर्य रखना चाहिए.

यह भी पढ़ें- छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'

'अगर यह मामला सदन…'

नीरज कुमार ने इस मामले में तूल दे रहे विपक्ष पर भी निशाना साधा. नसीहत देते हुए कहा कि अगर यह मामला सदन के अंदर उठता, चर्चा होती, तो पूरे मामले पर नजरिया साफ होता. उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक के मामले में कांग्रेस ने पहले क्या कहा था, गहलोत सरकार में भी 15 बार पेपर लीक हुआ था, सदन में चर्चा होती तो यह सारी बातें भी आतीं. 

उन्होंने आगे कहा, "मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है तो पार्लियामेंट में सब लोग को अपनी गलती कबूल करनी चाहिए. तकनीक का जो इस्तेमाल हुआ है उस पर कैसे नियंत्रण हो, एक साझा रणनीति बननी चाहिए और उस पर विपक्ष को सलाह देनी चाहिए."

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए. दिल्ली के जंतर-मंतर के अलावा पटना सहित अन्य जगहों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें आ चुकी हैं. इसी बीच पीएम मोदी के इस ऐलान से युवाओं और छात्रों का आक्रोश कितना कम होता है यह देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन पर BJP के इस नेता ने गजब बोला, 'सुनिए राहुल गांधी जी, यदि…'

Published at : 23 Jul 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
JDU PM Modi NEET Paper Leak Case BIHAR NEWS
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