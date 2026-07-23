INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSikkim Tunnel Blast 2026: पहाड़ों की चट्टानों में कैसे बन जाती है मीथेन गैस, यह कितनी जानलेवा?

Sikkim Tunnel Blast 2026: पहाड़ों की चट्टानों में कैसे बन जाती है मीथेन गैस, यह कितनी जानलेवा?

Sikkim Tunnel Blast 2026: सिक्किम टनल हादसे के बाद मीथेन गैस चर्चा में है. जानिए पहाड़ों की चट्टानों में यह गैस कैसे बनती है, यह कितनी खतरनाक होती है और सुरंगों में इसका खतरा क्यों बढ़ जाता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jul 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

Sikkim Tunnel Blast 2026: हाल ही में सिक्किम के नामची जिले में हुए भयानक टनल हादसे ने इस बात को एक बार फिर सामने ला दिया है कि पहाड़ों की चट्टानों के अंदर छिपी मीथेन गैस कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. दरअसल, 20 जुलाई 2026 को सिक्किम के समरडुंग इलाके में बन रही एक सुरंग में यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर चट्टानों में दबी मीथेन गैस अचानक तेजी से बाहर निकली, जिसके कारण सुरंग मे जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी सुरंग धुएं और जहरीली गैस से भर गई.

इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक करीब 21 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मजदूर अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी भी रेस्कयू टिम मजदूरों के रेस्क्यू में लगी हुई है. इसी हादसे के बाद हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर पहाड़ों की चट्टानों में यह जानलेवा गैस बनती कैसे है?  

चट्टानों में मीथेन गैस बनने की प्रक्रिया

ऐसे में वैज्ञानिकों के मुताबिक मीथेन गैस सिर्फ कचरे के सड़ने से ही नहीं बनती, बल्कि एक खास तरह की प्रक्रिया से बनता है.  यह प्रक्रिया खासतौर पर उन पहाड़ी इलाकों में होती है जहां पेरिडोटाइट और सर्पेंटीनाइट जैसे लोहे से भरपूर खनिज पाए जाते हैं. जब पानी इन खनिजों के संपर्क में आता है, तो एक रासायनिक क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है. और फिर यही हाइड्रोजन आगे चलकर चट्टानों में मौजूद कार्बन से मिलकर मीथेन गैस बना देती है. यह गैस चट्टानों के अंदर मौजूद बेहद बारीक दरारों और छेदों में जमा होती रहती है, और अक्सर इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक खुदाई, या विस्फोट न किया जाए. यही वजह है कि इन इलाकों में ऐसी गैस के अचानक रिसने का खतरा हमेशा बना रहता है.

यह भी पढ़ेंः  मुखिया की मृत्यु के बाद संपत्ति के साथ साथ क्या कर्ज का भी होता है बंटवारा, जानिए क्या कहता है कानून?

कितनी जानलेवा साबित हो सकती है यह गैस?

मीथेन गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, यानी इंसान इसे न देख सकता है न सूंघ सकता है. वहीं, अगर बंद सुरंग हो तो इसका खतरा और भी बढ़ जाता है. सिक्किम हादसे में भी यही देखने को मिला, जहां रेस्क्यू टीमों को सुरंग के अंदर घुसने में भारी दिक्कत आई, क्योंकि जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिना खास उपकरणों के अंदर जा ही नहीं सकते थे.  मीथेन गैस बेहद ज्वलनशील होती है, यानी अगर यह किसी बंद जगह में जमा हो जाए और चिंगारी लग जाए तो तुरंत विस्फोट हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सिक्किम की सुरंग में हुआ.  इसके अलावा अगर यह गैस किसी बंद जगह में ज्यादा मात्रा में भर जाए तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे दम घुटने और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है. 

यह भी पढ़ेंः Madhya Pradesh UCC Bill : खून के रिश्तों में नहीं कर सकेंगे शादी, क्या मध्यप्रदेश के मुसलमानों पर भी लागू होगा यह नियम?

Published at : 23 Jul 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
GK NEWS Sikkim Tunnel Accident Sikkim Tunnel Blast 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Sikkim Tunnel Blast 2026: पहाड़ों की चट्टानों में कैसे बन जाती है मीथेन गैस, यह कितनी जानलेवा?
पहाड़ों की चट्टानों में कैसे बन जाती है मीथेन गैस, यह कितनी जानलेवा?
जनरल नॉलेज
जिम्बाब्वे में कितने हो जाएंगे भारत के 10000 रुपये, जानें इतने पैसे से क्या खरीद पाएंगे वहां?
जिम्बाब्वे में कितने हो जाएंगे भारत के 10000 रुपये, जानें इतने पैसे से क्या खरीद पाएंगे वहां?
जनरल नॉलेज
Sky Color Fact : धरती से नीला और अंतरिक्ष से काला क्यों दिखता है आसमान? जान लीजिए इसके पीछे का लोचा
धरती से नीला और अंतरिक्ष से काला क्यों दिखता है आसमान? जान लीजिए इसके पीछे का लोचा
जनरल नॉलेज
CJP Protest Delhi: बड़े आंदोलन को संभालने के लिए कहां रिजर्व रहती है फोर्स? जानिए कितनी ताकतवर है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था
बड़े आंदोलन को संभालने के लिए कहां रिजर्व रहती है फोर्स? जानिए कितनी ताकतवर है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर आया CJP का पहला रिएक्शन 
'पेपर लीक के दोषियों को सजा के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर CJP का रिएक्शन 
दिल्ली NCR
'हमारे प्रोटेस्ट को पटरी से उतारने की कोशिश की जाएगी लेकिन...', सोनम वांगचुक से बात के बाद बोले CJP के सौरव दास
'प्रोटेस्ट को पटरी से उतारने की कोशिश की जाएगी लेकिन...', सोनम वांगचुक से बात के बाद बोले CJP के सौरव दास
इंडिया
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का मामला संसद पहुंचा, सरकार बोली- 'ठेकेदार ने अपने खर्च पर...'
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का मामला संसद पहुंचा, सरकार बोली- 'ठेकेदार ने अपने खर्च पर...'
बॉलीवुड
स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'भाईजान हैं रियल दबंग'
स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में सलमान खान ने उठाई आवाज तो खुश हुए फैंस, बोले- 'रियल दबंग'
क्रिकेट
ZIM vs IND: हरारे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड मजबूत, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा
ZIM vs IND: हरारे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड मजबूत, लेकिन पिच पर बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा
इंडिया
असम में बाढ़ से तबाही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट का किया दौरा, 100 लोग अब भी लापता
असम में बाढ़ से तबाही, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट का किया दौरा, 100 लोग अब भी लापता
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, दिन में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली में आज छाए रहेंगे हल्के बादल, दिन में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल
ट्रेंडिंग
Video: कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल
कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget