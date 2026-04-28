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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Poorest Countries: ये हैं दुनिया के सबसे गरीब देश, जानें पाकिस्तान किस पायदान पर

World Poorest Countries: ये हैं दुनिया के सबसे गरीब देश, जानें पाकिस्तान किस पायदान पर

World Poorest Countries: दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में और साथ ही यह भी की पाकिस्तान किस पायदान पर आता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Apr 2026 07:28 AM (IST)
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  • पाकिस्तान सबसे गरीब पांच में नहीं, पर दबाव में।

World Poorest Countries:  आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे गरीब देश बना हुआ है. हालांकि पाकिस्तान अक्सर आर्थिक सुर्खियों में रहता है, लेकिन यह दुनिया के 5 सबसे गरीब देश में शामिल नहीं है. लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब यह नहीं है कि हालात आसान हैं. पाकिस्तान अभी भी अर्थव्यवस्था के मामले में काफी दबाव में है. इसी बीच आइए जानते हैं दुनिया के पांच सबसे गरीब देशों के बारे में.

दुनिया के पांच सबसे गरीब देश 

वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक गरीबी उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है जो संघर्ष, अस्थिरता और कमजोर बुनियादी ढांचे से प्रभावित हैं. इस सूची में दक्षिण सूडान सबसे ऊपर है. यह देश आजादी के बाद से ही लंबे समय से चले आ रहे गृह युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा है. 

इसके बाद बुरुंडी देश आता है. यहां सीमित संसाधन और घनी आबादी की वजह से आर्थिक विकास काफी ज्यादा मुश्किल बना हुआ है. तीसरे स्थान पर मध्य अफ्रीकी  गणराज्य आता है. काफी ज्यादा खनिज भंडार होने के बावजूद भी लगातार हो रही हिंसा की वजह से यह देश गरीबी के जाल में फंसा हुआ है.

चौथे स्थान पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो आता है. यह देश संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इस देश की समस्या भ्रष्टाचार और संघर्ष है. पांचवें नंबर पर मोजाम्बिक देश आता है. राजनीतिक अशांति और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस देश की प्रगति रुकी हुई है. 

ये देश गरीब क्यों बने हुए हैं?

इन सभी देशों में एक आम पैटर्न देखने को मिलता है. यह पैटर्न है राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष, बुनियादी ढांचे की कमी और सीमित आर्थिक क्षेत्र पर निर्भरता. प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी कमजोर शासन व्यवस्था अक्सर इन संसाधनों को विकास में बदलने से रोकती है. 

पाकिस्तान की स्थिति 

पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर सबसे गरीब 5 देशों की सूची में शामिल नहीं है. लेकिन इसकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संसाधनों के अनुमानों के मुताबिक प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में पाकिस्तान लगभग 145वें से 162वें स्थान के बीच आता है.

बढ़ती गरीबी और आर्थिक दबाव 

पाकिस्तान के आर्थिक चुनौतियां उसकी गरीबों के आंकड़े में साफ दिखाई देती हैं. लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. कुछ अनुमानों के मुताबिक सबसे ज्यादा गरीबी का स्तर इससे भी ज्यादा हो सकता है. महंगाई बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं. इसी के साथ पाकिस्तान भारी विदेशी कर्ज से भी जूझ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देश का कर्ज लगभग 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: भारत पर बरसेगा सुपर एल नीनो का कहर, जानें आखिरी बार कब आया था देश पर यह संकट

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Pakistan Economy GDP Per Capita Poorest Countries
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