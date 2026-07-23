जिम्बाब्वे में कितने हो जाएंगे भारत के 10000 रुपये, जानें इतने पैसे से क्या खरीद पाएंगे वहां?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी-20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज 23 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मैदान पर होने वाले चौके-छक्कों की जंग के साथ-साथ फैंस के मन में मेजबान देश जिम्बाब्वे की मुद्रा और वहां के खर्चों को लेकर भी काफी उत्सुकता है. ऐसे में सवाल है कि अगर कोई भारतीय इस अफ्रीकी देश में अपनी जेब में 10,000 रुपये लेकर जाता है तो वहां पहुंचकर इस करेंसी का मूल्य क्या होगा और वहां पर वह शख्स जरूरत का क्या सामान खरीद सकता है.

भारतीय रुपये का जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी में एक्सचेंज

भारतीय मुद्रा के 10,000 रुपये जिम्बाब्वे की स्थानीय करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड में बदले जाते हैं, जिसका कोड ZIG है. वहां पर भारत के 10,000 रुपये करीब 2,750 से 2,800 ZiG के बीच बनते हैं. वहां पर एक भारतीय रुपये की कीमत करीब 0.27 ZIG के आसपास बैठती है. इसके अलावा जिम्बाब्वे में लेनदेन के लिए अमेरिकी डॉलर का भी व्यापक स्तर पर चलन है. अगर 10,000 रुपयों को डॉलर में आंका जाए तो यह राशि करीब 120 यूएस डॉलर के बराबर होती है. विदेश यात्रा के लिहाज से तो यह रकम बहुत बड़ी नहीं मानी जाती है, लेकिन एक सीमित बजट के तौर पर काम आ सकती है.

खाने-पीने और रेस्तरां का खर्चा

अगर आप जिम्बाब्वे में 10,000 रुपये लेकर बजट में खान-पान का प्रबंध करना चाहते हैं, तो यह राशि बेहद सामान्य खर्चों के लिए ही काफी होगी. इस पैसे से आप वहां के किसी मध्यम या साधारण स्तर के स्थानीय रेस्तरां में केवल 4 से 5 बार ही सामान्य भोजन कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप कैफे में जाकर कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, तो इतने बजट में करीब आठ से 10 कप कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स आसानी से खरीदी जा सकती हैं. महंगे या बड़े होटलों में यह पैसा बहुत तेजी से खत्म हो सकता है.

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दैनिक इस्तेमाल की कौन सी चीजें खरीदी जा सकती हैं?

जिम्बाब्वे में सुपरमार्केट या फिर स्थानीय दुकानों से ग्रॉसरी खरीदने पर यह बजट बहुत ही सीमित होता है. 10,000 रुपये की इस राशि में आप लगभग 10 से 12 लीटर दूध, 10 से 15 किलोग्राम चावल या करीब 15 दर्जन अंडे खरीद सकते हैं. इसके अलावा फल और अन्य दैनिक खाद्य सामग्री खरीदने पर भी बजट का बड़ा हिस्सा खर्चा हो जाएगा. जिम्बाब्वे के बाजारों में महंगाई को मद्देनजर रखते हुए दैनिक उपयोग की चीजों के दाम भारतीय बाजार की तुलना में थोड़े महंगे हैं, जिससे सीमित राशि में अधिक खरीदारी कर पाना मुश्किल होता है.

स्थानीय परिवहन और रहने का खर्चा

जिम्बाब्वे में घूमने-फिरने और ठहरने के मामले में 10,000 रुपये का बजट काफी कम है. अगर आप छोटी दूरी पर स्थानीय टैक्सी से सफर करते हैं, तो इतने पैसे में किया जा सकता है, लेकिन लंबी यात्राएं बजट से बाहर हो सकती हैं. अगर जिम्बाब्वे में रहने की बात करें तो किसी अच्छे या फिर औसत स्तर के होटल में एक रात रुकने का किराया इस पूरे बजट को खत्म कर सकता है.

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