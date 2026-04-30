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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStrait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?

Strait Of Hormuz Import: तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा किस चीज का होता होर्मुज से इंपोर्ट, क्या भारत में इनकी कीमतों पर पड़ा असर?

Strait Of Hormuz Import: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट से‌ हो रहे इंपोर्ट पर पड़ा है. आइए जानते हैं कि तेल और गैस के अलावा किन चीजों पर असर पड़ा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Apr 2026 06:16 PM (IST)
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  • ईरान तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट तेल-गैस का संवेदनशील गलियारा बना।
  • खाद्य सुरक्षा के लिए फर्टिलाइजर आयात इस मार्ग पर निर्भर करता है।
  • भारत की 90% एलपीजी होर्मुज स्ट्रेट से, कीमतों पर असर देखा गया।
  • रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी कच्चे माल की लागत बढ़ने से असर।

Strait Of Hormuz Import: ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से दुनिया का सबसे संवेदनशील व्यापारिक गलियारा बन चुका है. दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. हाल ही में हुई रूकावटों की वजह से कच्चे तेल की कीमत $100 से $110 प्रति बैरल से भी ऊपर चली गई है. जहां एक तरफ ऊर्जा से जुड़ी खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं, वहीं एक और अहम सवाल सामने आ रहा है. तेल और गैस के बाद होर्मुज से गुजरने वाली सबसे जरूरी चीज कौन सी है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा 

तेल और गैस के बाद फर्टिलाइजर ही सबसे जरूरी इंपोर्ट है जिन्हें होर्मुज के रास्ते से लाया जाता है. इस वजह से यह रास्ता न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है. फर्टिलाइजर की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है. इससे दुनिया भर में खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है.

होर्मुज के रास्ते होने वाले दूसरे आयात

फर्टिलाइजर के अलावा इस रास्ते से कई दूसरी जरूरी चीजें भी गुजरती हैं. एल्युमिनियम जैसी धातु और हीलियम जैसी औद्योगिक गैस अपने वैश्विक व्यापार के लिए इसी गलियारे पर निर्भर करती हैं. इसके अलावा एलपीजी भी काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है.  भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और उसमें से लगभग 90% एलपीजी होर्मुज के रास्ते से ही आती है.

यह भी पढ़ें: इतने में 40 लाख लोग 10 साल बैठकर खाएंगे, जानें ईरान वॉर में कितना पैसा खर्च कर चुका अमेरिका?

भारत में कीमतों पर सीधा 

हाल के तनाव का असर भारत में कीमतों पर भी देखने को मिला है. दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग ₹60 की बढ़ोतरी हुई. जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वैसे-वैसे ईंधन की कीमतों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है. इसी के साथ क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर लगभग 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. इससे भारत के इंपोर्ट बिल पर काफी दबाव बढ़ गया है. 

सोने की कीमतों में उछाल 

 आर्थिक असर सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं है. इंपोर्ट की लागत बढ़ने की वजह से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है. दूसरी तरफ सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 

रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला असर 

कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का असर प्लास्टिक, पेंट और पैकेजिंग जैसी उद्योगों पर भी पड़ रहा है. इसे रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है.

यह भी पढ़ें: क्या होर्मुज को अपने कब्जे में ले सकता है चीन, ऐसा हुआ तो किस देश को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
India Economy Strait Of Hormuz Import Fertilizer Imports
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