Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है ताजीर, जिसके तहत दोषियों को सजा सुनाता है सऊदी?

क्या है ताजीर, जिसके तहत दोषियों को सजा सुनाता है सऊदी?

बांग्लादेशी दंपत्ति को सजा मिलने के बाद चर्चा में आया सऊदी अरब का इस्लामिक कानून. जानिए क्या है ताजीर सजा, जिसमें जज को होता है अपने विवेक से अपराधियों को मृत्युदंड देने का अधिकार

Written By : निधि पाल |  Updated at : 18 Oct 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब में कानून व्यवस्था और सजा देने के तौर तरीके हमेशा से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहे हैं. हाल ही में सऊदी अरब की एक अदालत ने मक्का की एक मस्जिद के भीतर कथित तौर पर अनैतिक कृत्य करने के मामले में एक बांग्लादेशी कपल को मौत की सजा सुनाई है. इस बांग्लादेशी जोड़े का नाम नजरुल इस्लाम और सीती अख्तर था, जिनका सऊदी प्रशासन ने सिर कलम कर इस सजा को पूरा किया.

इस चौंकाने वाले फैसले के बाद हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सऊदी अरब का वह कौन सा कानून है, जिसके तहत न्यायाधीश को इतनी बड़ी सजा सुनाने का अधिकार मिलता है. कानूनी भाषा में इसे ताजीर कानून कहा जाता है. आइए जानते हैं कि ताजीर क्या है और इसके तहत सजा कैसे तय की जाती है.

क्या है ताजीर कानून?

सऊदी अरब की पूरी न्याय प्रणाली इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित है. शरिया कानून के तहत अपराधों और सजाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है- हुदूद, किसास और ताजीर. इनमें से ताजीर वह कानून है जो उन अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी निश्चित सजा का जिक्र पवित्र धार्मिक ग्रंथों में सीधे तौर पर नहीं मिलता है.

ताजीर के तहत सजा तय करने का पूरा अधिकार वहां की अदालत के न्यायाधीश यानी काजी के विवेक पर निर्भर करता है. सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की गरिमा या सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाता है, तो जज अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोड़े मारने से लेकर जेल और यहां तक कि मौत की सजा भी सुना सकता है.

न्यायाधीश के विवेक पर मिलती है सजा

ताजीर कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई एक फिक्स सजा नहीं होती. शरिया अदालत का जज मामले के हर पहलू को देखता है. वह यह जांचता है कि अपराध किस स्थान पर हुआ है, किस समय हुआ है और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा.

बांग्लादेशी कपल के मामले में भी यही हुआ. चूंकि यह कथित अनैतिक कार्य मक्का जैसी पवित्र जगह की मस्जिद के भीतर किया गया था, इसलिए अदालत ने इसे बेहद गंभीर और अक्षम्य अपराध माना. जज ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे धर्म और समाज के खिलाफ एक बड़ा खतरा माना और दोनों दोषियों को मौत की सजा सुना दी, जिसे शाही आदेश के बाद तुरंत लागू कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के कनॉट प्लेस का क्या है इतिहास, अंग्रेजों के जमाने में कैसी थी यह जगह?

ताजीर के तहत मौत की सजा के तरीके

सऊदी अरब में ताजीर के तहत दी जाने वाली मौत की सजा को बहुत ही कड़े तरीके से लागू किया जाता है. आमतौर पर दोषियों को जेल के भीतर या सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर सिर कलम करके मौत की सजा दी जाती है. कुछ विशेष मामलों में फायरिंग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जाता है. यह नियम प्रवासियों पर भी समान रूप से लागू होता है.

हर साल बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को ड्रग्स तस्करी, हत्या या धार्मिक स्थलों के अपमान जैसे मामलों में ताजीर के तहत ही कड़ी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं. एक बार जब देश की सबसे बड़ी शरिया अदालत इस सजा पर मुहर लगा देती है और सऊदी के किंग की मंजूरी मिल जाती है, तो फिर इस सजा को बदलना या रोकना किसी भी बाहरी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होता है.

यह भी पढ़ें: ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग कितनी महंगी, काव्या मारन रचाने जा रहीं शादी

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत में सबसे पहला नोट कब छपा था, जानें कितने की थी यह करेंसी?
भारत में सबसे पहला नोट कब छपा था, जानें कितने की थी यह करेंसी?
जनरल नॉलेज
कहां से आया रिजीम चेंज शब्द, जानें किस देश से हुई शुरुआत?
कहां से आया रिजीम चेंज शब्द, जानें किस देश से हुई शुरुआत?
जनरल नॉलेज
क्या विदेशी नागरिकों को भी मौत की सजा दे सकता है सऊदी? जानें नियम
क्या विदेशी नागरिकों को भी मौत की सजा दे सकता है सऊदी? जानें नियम
जनरल नॉलेज
भारत में कितने बचे हैं जल्लाद, आजादी के बाद से कितनी घट गई संख्या?
भारत में कितने बचे हैं जल्लाद, आजादी के बाद से कितनी घट गई संख्या?
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP और बसपा से मिला कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर', कांग्रेस नेता अजय राय का दावा
'BJP और बसपा से मिला कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर', कांग्रेस नेता अजय राय का दावा
बॉलीवुड
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
क्रिकेट
'हमारे पास पहले से 2 ओपनर हैं...', श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत पर किया खुलासा
'हमारे पास पहले से 2 ओपनर हैं', श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत पर किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
'परिवारवाद और वंशवाद की विषबेल को उखाड़ फेंकें', सपा पर बरसे CM योगी
दिल्ली NCR
दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना
दिल्ली: अंकिता भंडारी को न्याय के लिए NSUI का कैंडल मार्च, BJP पर निशाना
ट्रेंडिंग
एनिमी के गाने पर थिरकी हसीना, मूव्स देख डोला यूजर्स का दिल
एनिमी के गाने पर थिरकी हसीना, मूव्स देख डोला यूजर्स का दिल
Home Tips
Plastic Bucket Cleaning Tips: गंदी और चिपचिपी हो गई है बाल्टी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं
गंदी और चिपचिपी हो गई है बाल्टी? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget