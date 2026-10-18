क्या है ताजीर, जिसके तहत दोषियों को सजा सुनाता है सऊदी?

सऊदी अरब में कानून व्यवस्था और सजा देने के तौर तरीके हमेशा से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहे हैं. हाल ही में सऊदी अरब की एक अदालत ने मक्का की एक मस्जिद के भीतर कथित तौर पर अनैतिक कृत्य करने के मामले में एक बांग्लादेशी कपल को मौत की सजा सुनाई है. इस बांग्लादेशी जोड़े का नाम नजरुल इस्लाम और सीती अख्तर था, जिनका सऊदी प्रशासन ने सिर कलम कर इस सजा को पूरा किया.

इस चौंकाने वाले फैसले के बाद हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सऊदी अरब का वह कौन सा कानून है, जिसके तहत न्यायाधीश को इतनी बड़ी सजा सुनाने का अधिकार मिलता है. कानूनी भाषा में इसे ताजीर कानून कहा जाता है. आइए जानते हैं कि ताजीर क्या है और इसके तहत सजा कैसे तय की जाती है.

क्या है ताजीर कानून?

सऊदी अरब की पूरी न्याय प्रणाली इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित है. शरिया कानून के तहत अपराधों और सजाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है- हुदूद, किसास और ताजीर. इनमें से ताजीर वह कानून है जो उन अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी निश्चित सजा का जिक्र पवित्र धार्मिक ग्रंथों में सीधे तौर पर नहीं मिलता है.

ताजीर के तहत सजा तय करने का पूरा अधिकार वहां की अदालत के न्यायाधीश यानी काजी के विवेक पर निर्भर करता है. सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की गरिमा या सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाता है, तो जज अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोड़े मारने से लेकर जेल और यहां तक कि मौत की सजा भी सुना सकता है.

न्यायाधीश के विवेक पर मिलती है सजा

ताजीर कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई एक फिक्स सजा नहीं होती. शरिया अदालत का जज मामले के हर पहलू को देखता है. वह यह जांचता है कि अपराध किस स्थान पर हुआ है, किस समय हुआ है और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा.

बांग्लादेशी कपल के मामले में भी यही हुआ. चूंकि यह कथित अनैतिक कार्य मक्का जैसी पवित्र जगह की मस्जिद के भीतर किया गया था, इसलिए अदालत ने इसे बेहद गंभीर और अक्षम्य अपराध माना. जज ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे धर्म और समाज के खिलाफ एक बड़ा खतरा माना और दोनों दोषियों को मौत की सजा सुना दी, जिसे शाही आदेश के बाद तुरंत लागू कर दिया गया.

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ताजीर के तहत मौत की सजा के तरीके

सऊदी अरब में ताजीर के तहत दी जाने वाली मौत की सजा को बहुत ही कड़े तरीके से लागू किया जाता है. आमतौर पर दोषियों को जेल के भीतर या सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर सिर कलम करके मौत की सजा दी जाती है. कुछ विशेष मामलों में फायरिंग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जाता है. यह नियम प्रवासियों पर भी समान रूप से लागू होता है.

हर साल बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को ड्रग्स तस्करी, हत्या या धार्मिक स्थलों के अपमान जैसे मामलों में ताजीर के तहत ही कड़ी सजाएं भुगतनी पड़ती हैं. एक बार जब देश की सबसे बड़ी शरिया अदालत इस सजा पर मुहर लगा देती है और सऊदी के किंग की मंजूरी मिल जाती है, तो फिर इस सजा को बदलना या रोकना किसी भी बाहरी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होता है.

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