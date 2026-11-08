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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiwali Sweets History: काजू कतली से लेकर बालूशाही तक....कहां से आई दिवाली की ये मिठाइयां, जानें इतिहास

Diwali Sweets History: काजू कतली से लेकर बालूशाही तक....कहां से आई दिवाली की ये मिठाइयां, जानें इतिहास

मिठाइयों के बिना त्योहार अधूरा लगता है, दिवाली पर मिठाइंया केवल स्वाद ही नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास घोलने के लिए भी जानी जाती है. जानिए काजू कतली और बालूशाही जैसी मिठाइयों के इतिहास के बारे में.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Nov 2026 08:39 PM (IST)
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दिवाली का त्योहार आते ही घरों में सफाई, सजावट और पकवानों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. बाजारों में फूल-माला, पटाखों के साथ मिठाइयों की दुकानें भी सजने लगती हैं. दिवाली के मौके पर लोग परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों के लिए मिठाइयां खरीदते हैं. काजू कतली, बेसन के लड्डू, बालूशाही, पेड़ा और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां इस मौके पर खास पसंद की जाती हैं. भारतीय परंपरा में त्योहारों पर मिठाई बांटना केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे खुशियां बांटना और रिश्तों में मिठास घोलने का प्रतीक भी माना जाता है.

हालांकि आज दिवाली पर बनने वाली इन मिठाइयों का इतिहास काफी दिलचस्प है. इनमें से कुछ का संबंध भारत के प्राचीन खानपान से है, तो कुछ मिठाइयां मध्य एशिया, फारस और दूसरे क्षेत्रों की परंपराओं से प्रभावित होकर भारतीय रसोई का हिस्सा बनी हैं. समय के साथ इनमें स्थानीय स्वाद और सामग्री के अनुसार बदलाव होते गए. ऐसे में आइए जानते हैं दिवाली पर पसंद की जाने वाली कुछ मशहूर मिठाइयों का इतिहास के बारे में.

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काजू कतली की कहानी मुगल दौर से जुड़ी है

काजू कतली आज दिवाली की सबसे लोकप्रिय मिठाइयों में से एक है. चांदी के वर्क से सजी इसकी पतली परत और काजू का स्वाद इसे खास बनाता है. माना जाता है कि काजू से बनी मिठाइयों को शाही रसोई में लोकप्रियता मिली. हालांकि इसकी कोई एक कहानी नहीं है, जिसके जरिए यह पता चले कि इसे पहली बार किसने बनाया था. भारत में काजू का प्रसार पुर्तगालियों के जरिए हुआ था. 16वीं शताब्दी में वे इसे ब्राजील से भारत लाए थे. इसके बाद काजू की खेती और इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ा. आज काजू कतली त्योहारों और खास मौकों पर उपहार के रूप में दी जाने वाली पसंदीदा मिठाई बन चुकी है.

बालूशाही उत्तर भारत की पारंपरिक मिठाई

बालूशाही उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है. मैदा, घी और चीनी की चाशनी से तैयार होने वाली यह मिठाई बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है. इतिहास में बालूशाही का संबंध उत्तर भारतीय और मुगलकालीन मिठाई परंपराओं से जोड़ा जाता है. बालूशाही की तकनीक मध्य एशिया और फारसी मिठाइयों जैसे लूजा या जूलबिया से जुड़ी मानी जाती हैं. दक्षिण भारत में इसी तरह की मिठाई बादुशा और कुछ जगहों पर इसे मक्खन बड़ा  के नाम से भी जाना जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी बनावट और स्वाद में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है.

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बेसन के लड्डू हैं प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा

बेसन के लड्डू भारतीय घरों में लंबे समय से बनाए जाते रहे हैं. बेसन, घी और चीनी से बनने वाली इस मिठाई को तैयार करना आसान है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है. लड्डू के बारे में भारतीय खानपान और प्राचीन परंपराओं में काफी सुनने को मिलता है. पुराने समय में अलग-अलग अनाज, आटे, गुड़ और तिल से गोल आकार के मीठे पकवान तैयार किए जाते थे. इसी तकनीक से धीरे-धीरे बेसन के लड्डू भी त्योहारों और धार्मिक आयोजनों का अहम हिस्सा बन गए.

गुलाब जामुन है विदेशी स्वाद

गुलाब जामुन का नाम सुनते ही चाशनी में डूबी नरम और मीठी मिठाई की तस्वीर सामने आ जाती है. इसके इतिहास को लेकर माना जाता है कि इसका संबंध फारसी और मध्य एशियाई मिठाई परंपराओं से रहा है. इसकी तुलना फारसी मिठाई लुकमत अल-कादी से भी की जाती है. मुगलकाल के दौरान दूध से बने पकवान और चाशनी वाली मिठाइयों का चलन भारतीय शाही रसोई में बढ़ा. समय के साथ खोया और छेना आधारित गुलाब जामुन का भारतीय रूप लोकप्रिय हो गया.

सोन पापड़ी उत्तर भारत की मशहूर मिठाई

दिवाली के मौके पर मिठाइयों के डिब्बों की बात हो और सोन पापड़ी का जिक्र न हो. बेसन, मैदा, घी, चीनी और इलायची से तैयार होने वाली यह मिठाई अपनी परतदार और हल्की बनावट के लिए जानी जाती है. इसे मुंह में रखते ही इसकी पतली परतें आसानी से घुलने लगती हैं. सोन पापड़ी की कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है. हालांकि इसे उत्तर और पश्चिम भारत की पारंपरिक मिठाई माना जाता है. महाराष्ट्र में इसे सोन पापड़ी और कुछ क्षेत्रों में सोनपापड़ी के नाम से जाना जाता है. समय के साथ यह मिठाई दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए भी काफी लोकप्रिय हो गई. इसकी हल्की बनावट और किफायती कीमत ने इसे त्योहारों की पसंदीदा मिठाइयों में शामिल कर दिया.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:39 PM (IST)
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