दिल्ली के कनॉट प्लेस का क्या है इतिहास, अंग्रेजों के जमाने में कैसी थी यह जगह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कनॉट प्लेस 1929-33 में ब्रिटिश राजधानी दिल्ली हेतु निर्मित।

ब्रिटिश वास्तुकार रसेल ने डिज़ाइन किया, अभिजात वर्ग का केंद्र।

यह बाद में बड़े जन-विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बना।

हाल में राजनीतिक मार्च हेतु कनॉट प्लेस में हिरासत।

Connaught Place History: हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी के लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया. आपको बता दें कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाला और आधिकारिक तौर पर राजीव चौक के नाम से जाने जाने वाला कनॉट प्लेस एक भव्य बाजार के रूप में डिजाइन किया गया था. इसका निर्माण 1929 में शुरू हुआ और 1933 में पूरा हुआ. यह परियोजना 1911 में किंग जॉर्ज पंचम की उसे घोषणा के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी जाएगी.

इस इलाके के विकास से पहले यहां माधवगंज, जयसिंह पुरा और राजा का बाजार जैसे गांव हुआ करते थे. यहां बबूल के घने जंगल और झाड़ियां थीं जहां हिरण और जंगली सूअर रहते थे.

वास्तुकार और नाम

इस बाजार को ब्रिटिश मुख्य वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने डिजाइन किया था. इसी के साथ इसके निर्माण की जिम्मेदारी एक ठेकेदार सरदार शोभा सिंह को सौंपी गई थी. इस बाजार का नाम ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर के नाम पर रखा गया. यह महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे और 1921 में भारत आए थे.

इसकी वास्तुकला इंग्लैंड के बाथ शहर में मौजूद जॉर्जियन शैली के रॉयल क्रेसेंट से प्रेरित थी. कनॉट प्लेस को दो अंदरूनी और बाहरी घेरों में बनाया गया था. इसमें सफेद खंभे और मेहराबदार खिड़कियां लगी थी.

सेंट्रल पार्क भी इस पूरी योजना का हिस्सा था. शुरुआत में रसेल के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि इस जगह पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया जाए. लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि बाजार के बीच एक खुला पार्क होने से लोगों को आराम करने के लिए जगह मिलेगी.





ब्रिटिश शासन के दौरान एक खास बाजार

औपनिवेशिक काल के दौरान कनॉट प्लेस आज की तरह आम जनता के लिए खुला स्थान नहीं था. यह मुख्य रूप से ब्रिटिश अभिजात वर्ग और भारतीय राजघरानों के लिए था. यहां की दुकानों में गैलवेज और हैमिल्टन जैसे महंगे ब्रिटिश आभूषण विक्रेता और घड़ी निर्माता शामिल थे.

1926 में खुला इंपिरियल होटल और वेंगर्स बेकरी लोगों के मिलने जुड़ने और सामाजिक मेलजोल के लिए मशहूर जगह बन गई. ब्रिटिश अधिकारी शाम की चाय या फिर वाइन के लिए इकट्ठा होते थे और यहां का यूरोपीय खानपान इलाके के माहौल में एक अलग रंग भरता था.

1932 में खुला रीगल सिनेमा दिल्ली की शुरुआती सिनेमाघर में से एक था. यहां मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के लिए अंग्रेजी फिल्में, संगीत कार्यक्रम और बैले प्रस्तुतियां ‌आयोजित की जाती थी.





सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का एक मंच

बाद के समय में कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क विरोध प्रदर्शन के मुख्य केंद्र बन गए. 2011 में अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान सेंट्रल पार्क एक प्रमुख केंद्र था. युवा, छात्र और दूसरे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंडल मार्च, नुक्कड़ नाटकों और नारों में शामिल हुए.

दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप के मामले के बाद पूरे दिल्ली में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा. महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून की मांग करते हुए हजार लोग इंडिया गेट, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस के इनर सर्कल और सेंटर पार्क में कैंडल मार्च के लिए इकट्ठा हुए.

2019-20 में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिक समाज के समूहों और छात्रों ने भी कनॉट प्लेस में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल पार्क के आसपास शांतिपूर्ण मार्च निकाला और संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया.

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वर्तमान राजनीतिक तनाव

हाल ही में एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का आवाह्न किया. उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया. राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस के इनर व आउटर सर्कल से होकर मार्च निकालने की कोशिश की.

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