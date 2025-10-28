हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSIR के लिए आपके घर आने वाला BLO असली या नकली? ऐसे कर सकते हैं पहचान

SIR के लिए आपके घर आने वाला BLO असली या नकली? ऐसे कर सकते हैं पहचान

How To Identify Original BLO: SIR अभियान के दौरान अगर कोई नकली BLO बनकर लोगों से निजी जानकारी मांग रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है. चलिए जानें कि असली-नकली BLO की पहचान कैसे करें.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Oct 2025 03:10 PM (IST)
बिहार में पहले चरण में सफलतापूर्वक मतदाता गहन पुनरीक्षण करने बाद अब चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है. इसके लिए मतदाता सूची में से फर्जी वोटरों को हटाया जाएगा. एसआईआर के लिए बीएलओ आपके घर आएंगे और मतदाताओं के बारे में जानकारी लेंगे. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये बीएलओ असली हैं, फर्जी नहीं हैं. चलिए इस आर्टिकल में इसके बारे में भी समझ लेते हैं.

कैसे पहचानें असली BLO को?

ऑफिशियल आईडी कार्ड देखें: हर असली BLO के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र होता है, जिस पर उसका नाम, पदनाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और ECI का लोगो छपा होता है.

BLO एप या वेबसाइट पर चेक करें: आप https://voters.eci.gov.in/ या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपने क्षेत्र का BLO का नाम और संपर्क नंबर देख सकते हैं.

मोबाइल OTP या सिग्नेचर की मांग नहीं की जाती: असली BLO आपसे कभी OTP, बैंक डिटेल या डिजिटल सिग्नेचर नहीं मांगता.

BLO का उद्देश्य: वह सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम, उम्र, पता और पहचान सत्यापन करता है. इससे ज्यादा जानकारी मांगना संदिग्ध है.

फोटो और दस्तावेज कॉपी की जरूरत नहीं: अगर कोई व्यक्ति आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाएं. असली BLO सिर्फ दस्तावेज दिखाने को कहता है, वह उन्हें रखता नहीं है.

क्या करें अगर कोई फर्जी BLO मिले?

अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके घर आए और खुद को BLO बताए तो सबसे पहले उसका आईडी कार्ड देखने के बाद उसका नाम और मोबाइल नंबर नोट करें. इसके बाद तुरंत स्थानीय चुनाव अधिकारी (ERO/AERO) या हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें. किसी भी हालत में अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें. चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि SIR के दौरान डेटा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और फर्जी BLO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या असली BLO के पास यूनिफॉर्म होती है?

नहीं BLO किसी खास यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, लेकिन आमतौर पर सरकारी पहचान पत्र के साथ बैग या फाइल किट लेकर चलता है, जिसमें ECI की सील लगी होती है. इन्हीं सबसे असली नकली की पहचान हो सकती है.

यह भी पढ़ें: SIR in Pan India: इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं साबित कर पाएंगे नागरिकता, देश में SIR शुरू होने से पहले जान लें काम की बात

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Embed widget