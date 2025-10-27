SIR in Pan India: बिहार में पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात की घोषणा की है कि बिहार के लोगों ने इस प्रक्रिया में अपना विश्वास दिखाया है. इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य देश भर में मतदाता सूचियों को अपडेट करना है और साथ ही सत्यापित भी करना है.इसी बीच इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले आइए जान लेते हैं उन दस्तावेजों के बारे में जिनके बिना अपनी नागरिकता को साबित करना नामुमकिन है.

क्या है एसआईआर

विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) जिसे एसआईआर भी कहा जाता है, देश के मतदाता डेटाबेस को साफ और अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग की एक बड़ी पहल है. बूथ स्तरीय अधिकारी मतदाताओं के पते, आयु और पहचान से संबंधित जानकारी की पुष्टि करने के लिए घर-घर जाते हैं. इस पूरी पहल का उद्देश्य सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में रहें. बिहार इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला राज्य था और अब यह मॉडल पूरे देश में लागू होगा.

किन दस्तावेजों से होगी नागरिकता साबित

नागरिकता को साबित करने की अगर बात आती है तो सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कुछ दस्तावेज कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र या पेंशन ऑर्डर शामिल हैं. आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड सिर्फ पते या फिर सरकारी योजनाओं के लिए मान्य होते हैं, इन्हें नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता. इसी के साथ वोटर आईडी कार्ड को भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता. कुछ स्थिति में माता-पिता के वैद्य नागरिक दस्तावेज भी बच्चे की नागरिकता को स्थापित कर सकते हैं.



एसआईआर से पहले आपको क्या करना चाहिए

इस प्रक्रिया से पहले आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सही क्रम में हो. अगर ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय सरकारी कार्यालय या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से तुरंत उनके लिए आवेदन कर लें. साथ इस बात की भी सलाह दी जाती है कि आप इस बात को दोबारा जांच लें कि आपके सभी दस्तावेजों की जानकारी जैसे कि नाम, जन्मतिथि और पता सभी दिए गए रिकॉर्ड में एक जैसी हो.

