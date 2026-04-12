सिंगिंग के अलावा यह बिजनेस भी करती थीं आशा भोसले, जानें कितनी होती थी कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आशा भोसले का दुबई में 'आशा रेस्टोरेंट' था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला।

रेस्टोरेंट प्रामाणिक भारतीय व्यंजन परोसता था, मेनू का चयन आशा जी खुद करती थीं।

उनके रेस्टोरेंट व्यवसाय ने उन्हें ₹200-250 करोड़ की संपत्ति दिलाई।

उन्होंने 2012 में अपने ब्रांड विस्तार के लिए 2 मिलियन डॉलर का निवेश किया।

Asha Bhosle Death News: संगीत की दुनिया आशा भोसले के निधन से गहरे शोक में डूब गई है. सुरों की मल्लिका आशा भोसले ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. जहां उनके सदाबहार गीत पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे वही काफी लोग शायद यह नहीं जानते कि आशा भोसले सिर्फ एक महान गायिका नहीं थीं बल्कि वह एक सफल उद्यमी भी थीं. आइए जानते हैं आशा भोसले के बिजनेस के बारे में.

रेस्टोरेंट की अंतरराष्ट्रीय चेन

अपनी मशहूर आवाज से परे आशा भोसले ने खाना पकाने के अपने शौक को एक सफल रेस्टोरेंट ब्रांड में बदल दिया. इसका नाम उन्होंने Asha's Restaurant रखा. उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट 2002 में दुबई के वाफी सिटी मॉल में खोला था. समय के साथ यह बिजनेस एक अंतरराष्ट्रीय चेन में बदल गया. इस रेस्टोरेंट की शाखाएं दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कतर, बहरीन और यहां तक कि यूके के शहर बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी खुली हैं.

क्या है इस रेस्टोरेंट की खास बात?

Asha's Restaurant ने अपने प्रमाणिक उत्तर पश्चिमी भारतीय व्यंजनों के लिए जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली. इस ब्रांड को सबसे अलग बनाने वाली बात यह थी कि आशा भोसले इसमें व्यक्तिगत रूप से भागीदारी दिखाती थीं. वे खुद मेनू तैयार करती थीं और यहां तक कि व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले मसालों का चयन भी खुद करती थीं. इससे ग्राहकों को घर जैसा और प्रीमियम डाइनिंग अनुभव मिलता था. आज इस ब्रांड के दुनिया भर में एक दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और इसे Michelin Guide में भी जगह मिली है.

कितनी है आशा भोसले की संपत्ति?

अगर सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस की कमाई की बात करें तो इसका सार्वजनिक आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है. हालांकि रेस्टोरेंट चेन उनके लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत जरूर थी. अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति ₹200 करोड़ से ₹250 करोड़ के बीच आंकी गई थी. इस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके वैश्विक रेस्टोरेंट व्यवसाय से आया था. इसी के साथ उन्हें संगीत रॉयल्टी, कॉन्सर्ट और फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से भी कमाई होती थी.

निवेश और विस्तार

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में उन्होंने अपने ब्रांड का विस्तार करने के लिए लगभग 2 मिलियन डॉलर का निवेश किया था. इसमें भारत में शुरू किए गए वेंचर्स भी शामिल थे. अब क्योंकि उनके रेस्टोरेंट दुबई, कुवैत और यूके जैसे देशों में प्रीमियम इंडियन डाइनिंग कैटेगरी में आते हैं, इस वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा माना जाता है.

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