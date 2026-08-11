15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली, क्या कोई और तारीख भी तय हुई थी?

79th Independence day 2026: 15 अगस्त 1947 की तारीख सिर्फ किसी कैलेंडर का पन्ना भर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और लहू की कहानी है, जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम न्योछावर कर दी. जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब हर भारतीय की आंखों में आजादी का एक खूबसूरत सपना पलता था. लंबी पीड़ा और संघर्ष के बाद आखिरकार वह सुबह आई जिसने एक पूरे राष्ट्र को नई जिंदगी दी. लेकिन इतिहास के पन्नों में यह सवाल हमेशा आता है कि आखिर आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया, जबकि पहले इसकी योजना कुछ और ही बनाई गई थी क्या? चलिए जानें.

पहले कौन सी तारीख हुई थी तय?

ब्रिटिश हुकूमत ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था. 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक ऐलान किया. उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीय हाथों में सौंपकर भारत से वापस लौट जाएगी. यानी मूल योजना के मुताबिक भारत को 1948 के मध्य में आजादी मिलनी थी. लेकिन देश के भीतर बनते-बिगड़ते हालातों ने अंग्रेजों को अपनी योजना समय से लगभग 10 महीने पहले बदलने पर मजबूर कर दिया.

जन-आंदोलन जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी

भारत में आजादी की लौ तेजी से धधक रही थी. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों के नेतृत्व ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी प्रशासन की कमर तोड़ दी थी. इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के खत्म होते ही नौसेना विद्रोह, श्रमिक आंदोलनों और भारतीय सैनिकों के भीतर बढ़ते असंतोष ने ब्रिटिश सरकार को यह अच्छी तरह समझा दिया कि अब भारत पर ज्यादा दिन तक हुकूमत चलाना पूरी तरह असंभव है.

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लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन और बिगड़ते हालात

मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर दिल्ली पहुंचे. उनका मुख्य काम सत्ता का हस्तांतरण सही तरीके से पूरा कराना था. उस समय उनके पास करीब डेढ़ साल का वक्त था, लेकिन देश के हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे. जगह-जगह हिंदू-मुस्लिम तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी. माउंटबेटन को लगा कि अगर जून 1948 तक इंतजार किया गया तो देश में हालात बेकाबू हो सकते हैं.

3 जून की प्लानिंग और भारत का बंटवारा

हालात को संभालते हुए 3 जून 1947 को एक बड़ी योजना सामने रखी गई, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है. इसके तहत ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों-भारत और पाकिस्तान में बांटने का फैसला हुआ. भारी मन से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार किया. इसके तुरंत बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया, जिसमें कानूनन तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र देश बन जाएंगे.

15 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई?

15 अगस्त का दिन चुनने का पूरा फैसला लॉर्ड माउंटबेटन का था. इस तारीख के पीछे द्वितीय विश्वयुद्ध से जुड़ी एक बड़ी घटना शामिल थी. दरअसल, 15 अगस्त 1945 को ही जापान की सेना ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर किया था. जापानी सम्राट हिरोहितो ने रेडियो संदेश के जरिए पॉट्सडैम घोषणा को स्वीकारते हुए युद्ध रोकने का ऐलान किया था. इस जीत को दुनिया भर में विक्ट्री ओवर जापान डे (V-J Day) के रूप में मनाया गया था, जो माउंटबेटन की सैन्य जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी.

माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त क्यों था लकी?

माउंटबेटन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों के सुप्रीम कमांडर रहे थे. जापान का आत्मसमर्पण उनके करियर का सबसे यादगार और गौरवशाली पल था. माउंटबेटन ने बाद में खुद माना था कि उन्होंने 15 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी, क्योंकि यह उनके लिए बेहद भाग्यशाली दिन था. वे जापान के सरेंडर की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर सत्ता सौंपना चाहते थे. हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जापान के कारण भारत आजाद हुआ.

जल्दबाजी के फैसले का दर्दनाक अंजाम

माउंटबेटन ने गृह-युद्ध के खतरे और प्रशासन के ठप होने के डर से जून 1948 का इंतजार नहीं किया और 10 महीने पहले ही आजादी दे दी. उस समय ब्रिटिश अफसर भारत छोड़ने की तैयारी में थे और शासन व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी. कांग्रेस जल्द सत्ता चाहती थी और मुस्लिम लीग अलग देश पर अड़ी थी. लेकिन इस जल्दबाजी का एक भयानक नुकसान हुआ. सीमा रेखा का एलान बहुत देर से हुआ, जिसके चलते लाखों लोग रातों-रात बेघर हो गए और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा में निर्दोष लोगों की जान चली गई.





आधी रात को मिली आजादी

भारत की आजादी का मुख्य समारोह 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को संविधान सभा में आयोजित हुआ. ठीक रात 12 बजे जब दुनिया सो रही थी, भारत ने अपनी नई सुबह की शुरुआत की. इसी ऐतिहासिक पल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर भाषण नियति से साक्षात्कार दिया. 14 अगस्त का अंत और 15 अगस्त की शुरुआत का वह आधी रात का पल ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे और एक महान राष्ट्र के पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया.

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