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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAsha Bhosle Hospitalised: सीने में इंफेक्शन के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुई आशा भोसले, जानें इस हॉस्पिटल में OPD का कितना आता है खर्चा?

Asha Bhosle Hospitalised: सीने में इंफेक्शन के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुई आशा भोसले, जानें इस हॉस्पिटल में OPD का कितना आता है खर्चा?

Asha Bhosle Hospitalised: दिग्गज गायिका आशा भोसले को सीने में इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आइए जानते हैं कि इस अस्पताल में ओपीडी का कितना खर्चा आता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Apr 2026 11:16 AM (IST)
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Asha Bhosle Hospitalised: बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले को सीने में इंफेक्शन होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस खबर से पूरे देश में उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है. आपको बता दें कि यह अस्पताल साउथ मुंबई का एक  मशहूर प्राइवेट अस्पताल है. आइए जानते हैं कि इस अस्पताल में ओपीडी कंसल्टेशन फीस और कमरों का किराया कितना है. 

ब्रीच कैंडी अस्पताल में ओपीडी कंसल्टेशन फीस 

ब्रीच कैंडी अस्पताल में ओपीडी में दिखाने का खर्च डॉक्टर की विशेषज्ञता और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग-अलग होता है. हालांकि अस्पताल ने आधिकारिक तौर पर इस फीस की कोई घोषणा नहीं की है लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट्स से कुछ अंदाजा मिल सकता है. आम कंसंट्रेशन के लिए मरीज आमतौर पर किसी जनरल फिजिशियन को दिखाने पर ₹500 से ₹600 के बीच फीस देते हैं. लेकिन अगर आप किसी स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन या फिर किसी दूसरे सीनियर कंसल्टेंट से सलाह लेते हैं तो यह फीस काफी बढ़ जाती है. ऐसे मामले में यह फीस ₹1500 से ₹3000 तक हो सकती है. यह अंतर काफी हद तक डॉक्टर के अनुभव और उनकी मांग पर निर्भर करता है. इसके अलावा रविवार, सरकारी छुट्टी या फिर काम के तय घंटे के अलावा किसी और समय कंसल्टेशन लेने पर यह फीस आम फीस से डेढ़ गुना ज्यादा हो सकती है. 

अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 

जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है उनके लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में खर्च काफी हद तक चुने गए कमरे के प्रकार पर निर्भर करता है. अस्पताल की वेबसाइट के मुताबिक Suite A जैसे प्रीमियम सुइट का किराया लगभग ₹31,900 प्रतिदिन हो सकता है और Suite B का किराया लगभग ₹20,600 प्रतिदिन है. 

एग्जीक्यूटिव कमरों के लिए आपको ₹15,500 से  ₹16,000 रुपये प्रतिदिन देने पड़ सकते हैं. इसी के साथ डीलक्स कमरों का किराया ₹11,000 से ₹12,100 प्रतिदिन के बीच है. जो लोग ज्यादा किफायती विकल्प ढूंढ रहे हैं उनके लिए सिंगल कमरों का किराया ₹7000 से ₹10,000 प्रतिदिन के बीच है. इसी के साथ चार लोगों के शेयरिंग वाले कमरों का किराया लगभग ₹3100 प्रतिदिन है. 

इसी के साथ आईसीयू या फिर एचडीयू यूनिट जैसी क्रिटिकल केयर सुविधाओं का खर्च ज्यादा होता है. यह आमतौर पर जरूरी देखभाल के स्तर के आधार पर ₹9700 से ₹14,000 प्रतिदिन के बीच होता है.

यह भी पढ़ें: चेस्ट इंफेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती हुईं आशा भोसले, जानें इस उम्र में कैसे रखें अपना ख्याल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Mumbai Hospital Breach Candy Hospital Asha Bhosle Hospitalised
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