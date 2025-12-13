एक्सप्लोरर
आज खरीद ली 5 किलो चांदी तो 2030 तक हो जाएंगे इतने, देखें पूरा कैलकुलेशन
आज यानी 13 दिसंबर को देश में चांदी की कीमत उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में आज 1 किलो चांदी का रेट 1,98,000 दर्ज किया गया है. वहीं मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 2 लाख के पार बना हुआ है.
सोना- चांदी के बाजार में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. वहीं रुपया अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है. कल यानी 12 दिसंबर को डिमांड बढ़ने और फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद पहली बार चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई थी. वहीं आज भी कई शहरों में चांदी 2 लाख के पार बनी हुई है.
ऐसे माहौल में चांदी को लेकर निवेशकों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर आज बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी जाए तो आने वाले सालों में उसकी कीमत कितनी हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आज 5 किलो चांदी खरीद लें तो 2030 तक इसकी कीमत कितनी हो जाएगी.
आज क्या है चांदी का भाव?
आज यानी 13 दिसंबर 2025 को देश में चांदी की कीमत उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में आज 1 किलो चांदी का रेट 1,98,000 दर्ज किया गया है. वहीं मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 2 लाख के पार बना हुआ है, जबकि चेन्नई में भी यह कीमत 2,16,100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. चांदी की कीमतों में अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर देखा जा रहा है जो स्थानीय टैक्स और डिमांड पर निर्भर करता है.
5 किलो चांदी खरीदने पर कितना खर्च आएगा?
अगर कोई निवेशक आज दिल्ली के रेट के हिसाब से 1 किलो चांदी खरीदता है तो उसकी कीमत करीब 1,98,000 बैठती है. ऐसे में 5 किलो चांदी की कुल कीमत 9,74,730 के आसपास हो जाती है. इस गणना में मेकिंग चार्ज शून्य रखा गया है और केवल बेस मेटल वैल्यू को शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि निवेशकों को करीब 10 लाख रुपये के आसपास की रकम 5 किलो चांदी खरीदने में लगानी होगी. वहीं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चांदी अभी एक मजबूत ऑप्शन मानी जा रही है. ऐसे में अगर कोई निवेशक आज 5 किलो चांदी खरीदता है तो आने वाले सालों में कीमतों में बढ़ोतरी के साथ इसका मूल्य भी बढ़ सकता है. वहीं 2030 तक आज खरीदी गई चांदी से काफी मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि बाजार की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेश से पहले चांदी की कीमतों पर नजर रखे.
हाल के दिनों में चांदी में इतना उतार-चढ़ाव क्यों?
पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव एक हफ्ते में करीब 9,443 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा था. हालांकि रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद चांदी में तेज गिरावट भी दर्ज की गई. शुक्रवार को ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कीमतों में एक ही दिन में 8,800 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई थी. जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजार फिलहाल काफी अस्थिर हैं.
आज क्या है चांदी का भाव?
आज यानी 13 दिसंबर 2025 को देश में चांदी की कीमत उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में आज 1 किलो चांदी का रेट 1,98,000 दर्ज किया गया है. वहीं मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 2 लाख के पार बना हुआ है, जबकि चेन्नई में भी यह कीमत 2,16,100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. चांदी की कीमतों में अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर देखा जा रहा है जो स्थानीय टैक्स और डिमांड पर निर्भर करता है.
5 किलो चांदी खरीदने पर कितना खर्च आएगा?
अगर कोई निवेशक आज दिल्ली के रेट के हिसाब से 1 किलो चांदी खरीदता है तो उसकी कीमत करीब 1,98,000 बैठती है. ऐसे में 5 किलो चांदी की कुल कीमत 9,74,730 के आसपास हो जाती है. इस गणना में मेकिंग चार्ज शून्य रखा गया है और केवल बेस मेटल वैल्यू को शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि निवेशकों को करीब 10 लाख रुपये के आसपास की रकम 5 किलो चांदी खरीदने में लगानी होगी. वहीं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चांदी अभी एक मजबूत ऑप्शन मानी जा रही है. ऐसे में अगर कोई निवेशक आज 5 किलो चांदी खरीदता है तो आने वाले सालों में कीमतों में बढ़ोतरी के साथ इसका मूल्य भी बढ़ सकता है. वहीं 2030 तक आज खरीदी गई चांदी से काफी मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि बाजार की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेश से पहले चांदी की कीमतों पर नजर रखे.
हाल के दिनों में चांदी में इतना उतार-चढ़ाव क्यों?
पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव एक हफ्ते में करीब 9,443 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा था. हालांकि रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद चांदी में तेज गिरावट भी दर्ज की गई. शुक्रवार को ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कीमतों में एक ही दिन में 8,800 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई थी. जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजार फिलहाल काफी अस्थिर हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, जनरल नॉलेज और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
क्रिकेट
पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
ट्रांसफर होने पर IAS अफसरों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी से अलग कितना मिलता है पैसा?
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL