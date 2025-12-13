हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआज खरीद ली 5 किलो चांदी तो 2030 तक हो जाएंगे इतने, देखें पूरा कैलकुलेशन

आज खरीद ली 5 किलो चांदी तो 2030 तक हो जाएंगे इतने, देखें पूरा कैलकुलेशन

आज यानी 13 दिसंबर को देश में चांदी की कीमत उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में आज 1 किलो चांदी का रेट 1,98,000 दर्ज किया गया है. वहीं मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 2 लाख के पार बना हुआ है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Dec 2025 06:25 PM (IST)
सोना- चांदी के बाजार में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. वहीं रुपया अपने निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है. कल यानी 12 दिसंबर को डिमांड बढ़ने और फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद पहली बार चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई थी. वहीं आज भी कई शहरों में चांदी 2 लाख के पार बनी हुई है.
 
ऐसे माहौल में चांदी को लेकर निवेशकों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर आज बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी जाए तो आने वाले सालों में उसकी कीमत कितनी हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आज 5 किलो चांदी खरीद लें तो 2030 तक इसकी कीमत कितनी हो जाएगी.

आज क्या है चांदी का भाव?

आज यानी 13 दिसंबर 2025 को देश में चांदी की कीमत उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है. दिल्ली में आज 1 किलो चांदी का रेट 1,98,000 दर्ज किया गया है. वहीं मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 2 लाख के पार बना हुआ है, जबकि चेन्नई में भी यह कीमत 2,16,100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. चांदी की कीमतों में अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर देखा जा रहा है जो स्थानीय टैक्स और डिमांड पर निर्भर करता है.

5 किलो चांदी खरीदने पर कितना खर्च आएगा?

अगर कोई निवेशक आज दिल्ली के रेट के हिसाब से 1 किलो चांदी खरीदता है तो उसकी कीमत करीब 1,98,000 बैठती है. ऐसे में 5 किलो चांदी की कुल कीमत 9,74,730 के आसपास हो जाती है. इस गणना में मेकिंग चार्ज शून्य रखा गया है और केवल बेस मेटल वैल्यू को शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि निवेशकों को करीब 10 लाख रुपये के आसपास की रकम 5 किलो चांदी खरीदने में लगानी होगी. वहीं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चांदी अभी एक मजबूत ऑप्शन मानी जा रही है. ऐसे में अगर कोई निवेशक आज 5 किलो चांदी खरीदता है तो आने वाले सालों में कीमतों में बढ़ोतरी के साथ इसका मूल्य भी बढ़ सकता है. वहीं 2030 तक आज खरीदी गई चांदी से काफी मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि बाजार की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेश से पहले चांदी की कीमतों पर नजर रखे.  

हाल के दिनों में चांदी में इतना उतार-चढ़ाव क्यों?

पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव एक हफ्ते में करीब 9,443 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा था. हालांकि रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद चांदी में तेज गिरावट भी दर्ज की गई. शुक्रवार को ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कीमतों में एक ही दिन में 8,800 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई थी. जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजार फिलहाल काफी अस्थिर हैं. 
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 13 Dec 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Silver Price Today Silver Investment Silver Rate December 2025
