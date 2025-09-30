हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?

दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?

Vladimir Putin Visit India: दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है दोनों देशों के बढ़ते संबंधों के बारे में और इससे पहले पुतिन कब भारत आए.

By : निधि पाल | Updated at : 30 Sep 2025 06:44 PM (IST)
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र के दौरान, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और रूस के बीच बढ़ते संबंधों को रेखांकित करते हुए एक अहम घोषणा की है. उन्होंने बताया कि दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली में आधिकारिक यात्रा तय की जा रही है. इस दौरे को दोनों देशों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. चलिए जानें कि इससे पहले पुतिन भारत का दौरा कब कब कर चुके हैं.

पुतिन का भारत दौरा

पुतिन की भारत यात्राओं का इतिहास काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है. उनकी पहली यात्रा दिसंबर 2002 में हुई थी. उस समय पुतिन ने भारतीय राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी. इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की थी.

पुतिन का दूसरा भारत दौरा

दूसरी बार दिसंबर 2012 में पुतिन भारत आए थे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी. इस दौर में कई द्विपक्षीय समझौते हुए थे, जिनमें ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र प्रमुख थे. पुतिन की तीसरी महत्वपूर्ण यात्रा दिसंबर 2014 में हुई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. यह यात्रा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने वाली मानी गई. 

किसलिए थीं ये यात्राएं

इन सभी यात्राओं में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे. जैसे न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, राफेल और सुएज जैसे रक्षा उपकरणों में साझेदारी, और गैस एवं तेल परियोजनाओं में निवेश शामिल हैं. ये समझौते दोनों देशों के बीच स्थायी सहयोग का आधार बने.

2025 की भारत यात्रा

दिसंबर 2025 की आने वाली यात्रा का उद्देश्य भी इसी को और आगे बढ़ाना है. इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए समझौते हो सकते हैं. खासतौर से रूस और भारत के बीच ऊर्जा सुरक्षा, गैस परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नए कदम उठाए जा सकते हैं. इसके अलावा, यह यात्रा वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है, खासकर ऐसे समय में जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हैं.

यह भी पढ़ें: Israel Most Powerful Missiles: इजरायल के पास सबसे ताकतवर मिसाइल कौन-सी, किन-किन देशों पर साध सकता है निशाना?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 30 Sep 2025 06:44 PM (IST)
