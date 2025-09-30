हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Most Powerful Missiles: इजरायल के पास सबसे ताकतवर मिसाइल कौन-सी, किन-किन देशों पर साध सकता है निशाना?

Israel Most Powerful Missiles: इजरायल के लिए जहां एक तरफ शांति का नक्शा और राजनीतिक वार्ता चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जिनकी सीमा, क्षति और राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है.

30 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Israel Most Powerful Missiles: पिछले दो साल से गाजा में जारी संघर्ष और इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बीच अचानक शांति की उम्मीद जग गई है. अमेरिका ने एक 20‑सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव में गाजा के लिए एक नई रूपरेखा, बफर जोन और बंदियों की रिहाई जैसी शर्तें शामिल हैं.

जहां एक तरफ शांति का नक्शा और राजनीतिक वार्ता चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो कभी भी पूरे इलाके को कब्रिस्तान में बदल सकती हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इजरायल की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन‑सी है और वह किन-किन देशों पर निशाना साध सकता है. 

इजरायल की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन‑सी है?

इजरायल की सबसे ताकतवर और ज्यादा दूरी तय करने वाली मिसाइल जेरिको‑3 मानी जाती है. यह मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी यह बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है. यह मिसाइल 2011 के बाद से इजरायल की सुरक्षा में शामिल है, जिसका वजन लगभग 30,000 किलोग्राम और लगभग 15.5 मीटर लंबी बताई जाती है. इसके अलावा यह करीब 1,300 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकती है. इसकी रेंज 4,800 से 6,500 किमी तक है. यह मिसाइल इजरायल से दुनिया के कई दूर हिस्सों तक पहुंच सकती है, इसलिए इसे सबसे बड़ी और खतरनाक मिसाइल माना जाता है. वहीं यह मिसाइल में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है. 

जेरिको‑3 किस‑किस पर निशाना साध सकती है?

जेरिको‑3 जैसी ICBM‑शैली की मिसाइल की रेंज इतनी होती है कि वह इजरायल से बहुत दूर के देशों तक पहुंच सकती है. ऐसी मिसाइलें यूरोप, एशिया और कुछ हद तक दुनिया के और हिस्सों तक निशाना साध सकती हैं. इजरायल की जेरिको‑3 लंबी दूरी की मिसाइल इसलिए रणनीतिक रूप से ऐसे देशों को कवर कर सकती है जिन तक जेरिको‑2 जैसे मध्यम दूरी की मिसाइलें नहीं पहुंच पाती है. हालांकि किसी भी मिसाइल के निशाना सिर्फ रेंज नहीं होता बल्कि उसकी सटीकता, गाइडेंस सिस्टम, नॉन‑वॉरहेड की क्षमता, लॉन्च‑प्लेटफॉर्म और रणनीतिक निर्णय भी होते हैं. 

30 Sep 2025 06:16 PM (IST)
