हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCricket Retirement: रोहित और कोहली को संन्यास लेने से पहले किसे देनी होगी सूचना, जानें कितने दिन पहले करना होता है ऐलान

Cricket Retirement: रोहित और कोहली को संन्यास लेने से पहले किसे देनी होगी सूचना, जानें कितने दिन पहले करना होता है ऐलान

Cricket Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास को लेकर खबरें तेज हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कि एक खिलाड़ी को संन्यास लेने से पहले किसे सूचित करना होता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

Cricket Retirement: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के नाबाद 121 और विराट कोहली के 74 रनों की बदौलत भारत ने 9 विकेट के साथ जीत हासिल की. लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि संन्यास लेने से पहले खिलाड़ियों को किसे सूचित करना पड़ता है और साथ ही इसकी घोषणा कितनी पहले करनी होती है. 

संन्यास की घोषणा से पहले की प्रक्रिया 

भारतीय क्रिकेट में सन्यास सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है. इसमें शासी निकाय के साथ आधिकारिक संवाद भी शामिल होता है. वैसे तो संन्यास की घोषणा कब करनी है इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, लेकिन संन्यास की घोषणा से पहले अधिकारियों को सूचित कर देना एक मानक प्रक्रिया है. किसी भी औपचारिक घोषणा से पहले खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचित कर सकते हैं. दरअसल यह कदम इस बात को सुनिश्चित करता है कि बोर्ड, चयनकर्ता और अधिकारी खिलाड़ी के फैसले के सार्वजनिक होने से पहले उसके बारे में जान लें. वैसे आमतौर पर खिलाड़ी बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे की अध्यक्ष, सचिव या फिर चयनकर्ताओं के अध्यक्ष को सूचित करते हैं. इसका कारण यह है कि भविष्य के चयन और आगामी टूर्नामेंट की योजना बनाने में बोर्ड को सहायता मिलती है. 

राज्य क्रिकेट संघों को सूचित करना 

रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को राज्य क्रिकेट संघ को भी सूचित करना पड़ता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टीम चयन के दौरान कोई भी भ्रम ना हो और यह सुनिश्चित हो की खिलाड़ी के संन्यास की सूचना घरेलू और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आधिकारिक रूप से दर्ज हो.

बोर्ड को कितने दिन पहले सूचित करना जरूरी 

दरअसल संन्यास से पहले बोर्ड को सूचित करने का कोई निश्चित नियम या फिर समय सीमा नहीं है. बीसीसीआई और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे पूरी तरह से खिलाड़ी के विवेक पर छोड़ा हुआ है. कुछ खिलाड़ी मैच या फिर टूर्नामेंट के तुरंत बाद ही अपने संन्यास की घोषणा कर देते हैं जबकि कुछ बोर्ड को सुचारू रूप से बदलाव के लिए तैयार होने का समय देते हैं और पूर्व सूचना देना पसंद करते हैं. अगर बाकी देशों की बात करें तो बाकी क्रिकेट बोर्ड के नियम सख्त हैं. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले 3 महीने का नोटिस देने का नियम बनाया है. इससे बोर्ड को भविष्य की टीम की योजना बनाने में वक्त मिलता है.

ये भी पढ़ें: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 25 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Tags :
BCCI VIRAT KOHLI Rohit SHarma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | ABP NEWS
UIDAI से लेकर SBI तक – जानिए 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है!| Paisa Live
Trump का Russia पर बड़ा War! अब महंगा होगा Petrol-Diesel!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget