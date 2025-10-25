Saudi Arabia Grand Mufti: सऊदी अरब ने एक बार फिर से एक बड़ी धार्मिक घोषणा की है. किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के शाही फरमान के बाद शेख सालेह अल फौजान को सऊदी अरब का नया ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त कर दिया गया है. यह पद सऊदी समाज में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक है. आइए जानते हैं कि इस पद के साथ क्या सुविधाएं और शक्तियां आती हैं.

ग्रैंड मुफ्ती की शक्ति और प्रतिष्ठा

सऊदी अरब का ग्रैंड मुफ्ती सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं होता, बल्कि वह देश में इस्लामी कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है. इस पद को धार्मिक और कानूनी पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखा गया है और शाही परिवार से सीधे जुड़ाव की वजह से इस पद को काफी ज्यादा सम्मान भी दिया गया है. ग्रैंड मुफ्ती देश की प्रमुख धार्मिक आवाज के रूप में काम करता है जो नागरिकों, संस्थाओं और यहां तक कि देश को भी आस्था और कानून के मामले में मार्गदर्शन देता है.

ग्रैंड मुफ्ती को क्या-क्या सुविधाएं और विशेष अधिकार मिलते हैं

हालांकि सऊदी सरकार ग्रैंड मुफ्ती के पद से जुड़े लाभों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करती है और साथ ही इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी होती है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विशेष अधिकार इस भूमिका के महत्व को समझाते हैं.

ग्रैंड मुफ्ती को एक आधिकारिक सरकारी आवास दिया जाता है जो उनके पद के अनुसार और आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करता है. इसी के साथ उन्हें उच्च स्तरीय राज्य सुरक्षा भी दी जाती है. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें स्टाफ, परिवहन और आधिकारिक यात्रा में सहायता के साथ-साथ पूर्ण रसद और प्रशासनिक सहायता दी जाती है. इसी के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रैंड मुफ्ती की राजा और क्राउन प्रिंस के साथ-साथ सत्ता के सबसे ऊंचे स्तरों तक सीधी पहुंच होती है.

ग्रैंड मुफ्ती की जिम्मेदारियां

ग्रैंड मुफ्ती का प्राथमिक कार्य फतवे जारी करना है. ऐसे फतवे जो व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर सरकारी नीतियों तक के मामलों पर इस्लामी कानून की व्याख्या करते हैं. इन फतवों के जरिए नागरिकों और अधिकारियों दोनों को इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने में एक मार्गदर्शन मिलता है. इसी के साथ ग्रैंड मुफ्ती सऊदी अरब के सबसे शक्तिशाली धार्मिक निकाय वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के अध्यक्ष भी हैं. इसी के साथ वह इस्लामी अनुसंधान और फतवा जारी करने वाली स्थायी समिति का नेतृत्व भी करते हैं.

ग्रैंड मुफ्ती का एक और जरूरी काम होता है शाही नीतियों को धार्मिक वैधता प्रदान करके सऊदी नेतृत्व का समर्थन करना. उनके समर्थन अक्सर जनमत को आकार देने और साथ ही धार्मिक प्रतिष्ठान और राजशाही के बीच सामंजस्य को बनाए रखने मैं मदद करते हैं. इसी के साथ ग्रैंड मुफ्ती अक्सर जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं. वे इस्लामी शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. हज के दौरान उनके निर्देश काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं.

