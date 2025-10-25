हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSaudi Arabia Grand Mufti: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम

Saudi Arabia Grand Mufti: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम

Saudi Arabia Grand Mufti: सऊदी अरब में नया ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त कर दिया गया है. आइए जानते हैं क्या होता है ग्रैंड मुफ्ती का काम और साथ ही यह भी कि इस पद के साथ क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Oct 2025 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

Saudi Arabia Grand Mufti: सऊदी अरब ने एक बार फिर से एक बड़ी धार्मिक घोषणा की है. किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के शाही फरमान के बाद शेख सालेह अल फौजान को सऊदी अरब का नया ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त कर दिया गया है. यह पद सऊदी समाज में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक है. आइए जानते हैं कि इस पद के साथ क्या सुविधाएं और शक्तियां आती हैं. 

ग्रैंड मुफ्ती की शक्ति और प्रतिष्ठा 

सऊदी अरब का ग्रैंड मुफ्ती सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं होता, बल्कि वह देश में इस्लामी कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है. इस पद को धार्मिक और कानूनी पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखा गया है और शाही परिवार से सीधे जुड़ाव की वजह से इस पद को काफी ज्यादा सम्मान भी दिया गया है. ग्रैंड मुफ्ती देश की प्रमुख धार्मिक आवाज के रूप में काम करता है जो नागरिकों, संस्थाओं और यहां तक कि देश को भी आस्था और कानून के मामले में मार्गदर्शन देता है.

ग्रैंड मुफ्ती को क्या-क्या सुविधाएं और विशेष अधिकार मिलते हैं

हालांकि सऊदी सरकार ग्रैंड मुफ्ती के पद से जुड़े लाभों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं करती है और साथ ही इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी होती है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विशेष अधिकार इस भूमिका के महत्व को समझाते हैं.

ग्रैंड मुफ्ती को एक आधिकारिक सरकारी आवास दिया जाता है जो उनके पद के अनुसार और आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करता है. इसी के साथ उन्हें उच्च स्तरीय राज्य सुरक्षा भी दी जाती है. इतना ही नहीं बल्कि उन्हें स्टाफ, परिवहन और आधिकारिक यात्रा में सहायता के साथ-साथ पूर्ण रसद और प्रशासनिक सहायता दी जाती है. इसी के साथ सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रैंड मुफ्ती की राजा और क्राउन प्रिंस के साथ-साथ सत्ता के सबसे ऊंचे स्तरों तक सीधी पहुंच होती है. 

ग्रैंड मुफ्ती की जिम्मेदारियां 

ग्रैंड मुफ्ती का प्राथमिक कार्य फतवे जारी करना है. ऐसे फतवे जो व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर सरकारी नीतियों तक के मामलों पर इस्लामी कानून की व्याख्या करते हैं. इन फतवों के जरिए नागरिकों और अधिकारियों दोनों को इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने में एक मार्गदर्शन मिलता है. इसी के साथ ग्रैंड मुफ्ती सऊदी अरब के सबसे शक्तिशाली धार्मिक निकाय वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के अध्यक्ष भी हैं. इसी के साथ वह इस्लामी अनुसंधान और फतवा जारी करने वाली स्थायी समिति का नेतृत्व भी करते हैं.

ग्रैंड मुफ्ती का एक और जरूरी काम होता है शाही नीतियों को धार्मिक वैधता प्रदान करके सऊदी नेतृत्व का समर्थन करना. उनके समर्थन अक्सर जनमत को आकार देने और साथ ही धार्मिक प्रतिष्ठान और राजशाही के बीच सामंजस्य को बनाए रखने मैं मदद करते हैं. इसी के साथ ग्रैंड मुफ्ती अक्सर जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं. वे इस्लामी शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. हज के दौरान उनके निर्देश काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं.

ये भी पढ़ें: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 25 Oct 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Grand Mufti Sheikh Saleh Al-Fouzan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे
वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा छूटे पीछे
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | ABP NEWS
UIDAI से लेकर SBI तक – जानिए 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है!| Paisa Live
Trump का Russia पर बड़ा War! अब महंगा होगा Petrol-Diesel!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे
वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली, कुमार संगाकारा छूटे पीछे
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget