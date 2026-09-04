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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Taxi में नहीं होगा Driver, London में Robotaxi शुरू

अब Taxi में नहीं होगा Driver, London में Robotaxi शुरू

लंदन में शुरू हुई पहली रोबोटैक्सी सर्विस. उबर और वेव ने मिलकर उतारी ऑटोमैटिक चलने वाली इलेक्ट्रिक कार. जानिए ऐप से बुकिंग और एआई ड्राइविंग की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 03:25 PM (IST)
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ऑटोमोबाइल बाजार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका नतीजा हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है. पहले नार्मल गाड़ियां मिलती थी लेकिन अब कम बजट में ही शानदार फीचर्स वाली कारें देखने को मिल रही हैं. इस बीच अब ऑटोमोबाइल दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे. क्योंकि, अब सड़कों पर बिना ड्राइवर वाली टैक्सी चलने लगी हैं. ब्रिटेन की राजधानी लंदन की सड़कों पर पहली बार रोबोटैक्सी सेवा की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है.

अब तक फिल्मों और भविष्य की कहानियों में दिखने वाली बिना ड्राइवर वाली कारें अब लंदन की सड़कों पर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगी. बता दें कि, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने ब्रिटिश एआई ऑटोनॉमस व्हीकल कंपनी 'वेव' (Wayve) के साथ हाथ मिलाकर इस अत्याधुनिक ऑटोनॉमस रोबोटैक्सी सर्विस को सार्वजनिक रूप से लॉन्च कर दिया है. चलिए विस्तार से जानतें हैं खबर के बारें में.

लंदन में हुई रोबोटैक्सी की शुरुआत

आपको बता दें कि, कंपनी ने इस सर्विस की शुरुआत ऑल-इलेक्ट्रिक फोर्ड मस्टैंग मैक-ई कारों के साथ की है. ये गाड़ियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं और इनमें वेव कंपनी का खास एआई ड्राइवर सिस्टम और 360-डिग्री सराउंड सेंसर्स फिट किए गए हैं. जो लोग लंदन में उबर ऐप के जरिए उबर-एक्स, उबर इलेक्ट्रिक या उबर कम्फर्ट कैब बुक करेंगे, उन्हें बिना किसी ज्यादा पैसे के अपने आप इस रोबोटैक्सी से मैच कर दिया जाएगा.

हालांकि, यात्रियों की सुरक्षा और सरकारी नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए शुरुआती दौर में कार की ड्राइविंग सीट पर एक ट्रेंड और प्रमाणित सेफ्टी ऑपरेटर मौजूद रहेगा. यह ऑपरेटर किसी भी इमरजेंसी या खतरनाक स्थिति में गाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगा.


अब Taxi में नहीं होगा Driver, London में Robotaxi शुरू

Image Credit- AI Generated

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ऐसे काम करती है वेव की स्मार्ट AI टेक्नोलॉजी

जानकारी दें दे कि, ज्यादातर ऑटोनॉमस गाड़ियां शहर के बहुत बारीक और महंगे 3डी डिजिटल मैप्स पर निर्भर होती हैं. लेकिन वेव का यह एआई ड्राइवर सिस्टम उससे पूरी तरह अलग है. इसे एवी 2.0 तकनीक पर तैयार किया गया है. यह सिस्टम इंसानी ड्राइवर की तरह सड़क के माहौल को देखता है और आने वाले खतरों का अंदाजा लगाता है और मौके पर ही सही फैसला लेता है.

जबकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस कार को चलने के लिए किसी सीमित या पहले से तय दायरे की जरूरत नहीं होती. लंदन की पतली गलियों, पैदल चलने वालों की भीड़, साइकिल सवारों और अचानक बदलने वाले मौसम के बीच भी यह एआई सिस्टम बिना किसी परेशानी के बेहद सहजता और सुरक्षा के साथ कार को ड्राइव कर लेता है.


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Image Credit- AI Generated

ऐप से ही अनलॉक होंगे कार के दरवाजे

बता दें कि, इस रोबोटैक्सी का इस्तेमाल करना आम कैब बुक करने जितना ही आसान और सुरक्षित है. जैसे ही उबर ऐप आपको रोबोटैक्सी से मैच करेगा आपके पास उस राइड को स्वीकार करने या सामान्य ड्राइवर वाली कार चुनने का विकल्प रहेगा. यदि आप एआई राइड चुनते हैं तो कार के आपके पास पहुंचते ही आप अपने स्मार्टफोन के उबर ऐप से ही कार के दरवाजों को अनलॉक कर सकेंगे.

वहीं, कार के अंदर बैठने के बाद पैसेंजर्स के लिए एक इंटरेक्टिव टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जो 64 भाषाओं को सपोर्ट करता है. इस स्क्रीन पर यात्री गाड़ी का लाइव रूट देख सकते हैं और एक क्लिक के साथ अपनी ट्रिप शुरू कर सकते हैं.

भविष्य तय करेगा यह प्रोजेक्ट

आपको बता दें कि, लंदन को दुनिया के सबसे जटिल ड्राइविंग माहौल वाले शहरों में गिना जाता है. ऐसे में यहाँ रोबोटैक्सी का सफल ट्रायल और शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण सेट करेगा. उबर और वेव का यह प्रोजेक्ट केवल लंदन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. यह दोनों कंपनियों की एक बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति का पहला पड़ाव है.

क्योंकि, लंदन में सफल शुरुआत के बाद वेव और उबर इस तकनीक को टोक्यो जैसे दुनिया के अन्य प्रमुख शहरों में निसान लीफ जैसी कारों के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. आने वाले कुछ सालों में यह रोबोटैक्सी सर्विस शहरी यातायात का सबसे मुख्य और सुरक्षित जरिया बनने जा रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Sep 2026 03:25 PM (IST)
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