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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअंग्रेजों ने भारत में क्यों शुरू की थी रेल, जानें इसका इतिहास?

अंग्रेजों ने भारत में क्यों शुरू की थी रेल, जानें इसका इतिहास?

Indian Railways History: भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है. आइए जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में रेल क्यों शुरू की थी और क्या है इसका इतिहास.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Sep 2026 10:14 AM (IST)
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  • भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में मुंबई-ठाणे के बीच चली।

Indian Railways History: अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत मुख्य रूप से अपने औपनिवेशिक, सैन्य और व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए की थी. उनका उद्देश्य भारतीयों की सुविधा बिल्कुल भी नहीं था. रेलवे नेटवर्क उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने का एक जरूरी साधन बन गया. इसी के साथ इसने औपनिवेशिक प्रशासन को भारत के संसाधनों का दोहन करने और ब्रिटिश निर्मित सामानों के लिए बाजार का विस्तार करने में भी मदद की. भारत में रेलवे की शुरुआत और विस्तार के पीछे तीन बड़े उद्देश्य थे. आइए जानते हैं क्या थे ये उद्देश्य.

भारत के कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना 

सबसे बड़े व्यापारिक उद्देश्यों में से एक था भारत के मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को अंदरूनी इलाकों से मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख बंदरगाहों तक आसानी से और तेजी से पहुंचना. कपास, कोयला, चाय और लौह अयस्क जैसे कच्चे माल को रेल द्वारा तटीय बंदरगाहों तक पहुंचा जा सकता था और फिर वहां से इंग्लैंड भेजा जा सकता था. इससे ब्रिटिश उद्योगों को भारत के अलग-अलग हिस्सों से ज्यादा कुशलता पूर्वक संसाधन प्राप्त करने में मदद मिली. इस वजह से रेलवे ने संसाधन उत्पादक क्षेत्रों को जरूरी व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों से जोड़ा. औपनिवेशिक प्रशासन के लिए इसने भारत के संसाधनों को निकालने और निर्यात करने के लिए एक तेज प्रणाली तैयार की.


अंग्रेजों ने भारत में क्यों शुरू की थी रेल, जानें इसका इतिहास?

 

ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को मजबूत करना 

अंग्रेजों के लिए रेलवे का काफी ज्यादा रणनीतिक महत्व भी था. रेलवे नेटवर्क ने सैनिकों, हथियारों और सैन्य सामानों को भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से ले जाना संभव बना दिया. यह तब खास तौर से जरूरी हो गया जब अंग्रेजों को प्रतिरोध या फिर विद्रोह का सामना करना पड़ा. धीमी सड़क और नदी परिवहन पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय प्रशासन सैनिकों और सामानों को काफी तेजी से ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल कर सकता था. 

रेलवे का रणनीतिक महत्व खासतौर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साफ हुआ. उस वक्त अंग्रेजों ने अपनी सैन्य प्रतिक्रिया को मजबूत करने और जरूरी स्थान के बीच सेना को ले जाने के लिए परिवहन बुनियादी राज्य का इस्तेमाल किया. 

ब्रिटिश सामानों के लिए बाजार बनाना 

रेलवे ने एक और बड़ा व्यापारिक उद्देश्य पूरा किया. ब्रिटिश कारखाने में बने उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करना. ब्रिटिश औद्योगिकीकरण ने बड़ी मात्रा में तैयार माल, खास तौर से कपड़ा तैयार किया था. रेलवे ने इन उत्पादों को बंदरगाहों और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से भारत के अंदरूनी कस्बों और ग्रामीण बाजारों तक पहुंचाना असर बना दिया. 

इससे ब्रिटिश निर्माताओं को काफी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद मिली. इसी के साथ भारतीय उत्पादक तेजी से एक ऐसी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जुड़ गए जो कच्चे माल के निर्यात और तैयार ब्रिटिश उत्पादों के आयात पर आधारित थी.


अंग्रेजों ने भारत में क्यों शुरू की थी रेल, जानें इसका इतिहास?

भारतीय रेलवे की शुरुआत असल में कैसे हुई? 

भारत में रेलवे का इतिहास धीरे-धीरे विकसित हुआ, ना कि मशहूर मुंबई ठाणे पैसेंजर सर्विस के साथ इसकी शुरुआत हुई. भारत में रेलवे का पहला प्रस्ताव 1832 में मद्रास में रखा गया था. 1837 में मद्रास में रेड हिल्स और चिंताद्रिपेट ब्रिज के बीच रेड हिल रेलवे चली. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्रेनाइट ढोने के लिए किया जाता था.

1845-1849 के दौरान ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जैसी प्राइवेट रेलवे कंपनियां स्थापित की गईं. भारतीय उद्यमियों और दूरदर्शी लोगों ने भी रेलवे के विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई. इनमें नाना जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेदजी जीजीभॉय शामिल थे. उन्होंने रेलवे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन रेलवे संगठन के माध्यम से काम किया. 

भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 

एक बड़ी उपलब्धि 16 अप्रैल 1853 को मिली जब भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए दोपहर 3:30 पर रवाना हुई. ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की और इसमें करीब 400 यात्री सवार थे. इसे सिंध, सुल्तान और साहिब बनाम के तीन लोकोमोटिव खींच रहे थे. अगले साल 1854 में पूर्वी भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन हावड़ा और हुगली के बीच चली. इसने लगभग 39 किलोमीटर की दूरी तय की. इन शुरुआती सेवाओं ने रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की जो आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया.

यह भी पढ़ेंः बेस ईयर बदलने से कैसे बदल जाते हैं GDP के आंकड़े, इसका कितना बड़ा रोल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Indian Railways History British Railways Colonial Interests
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