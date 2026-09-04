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क्या पुरुषों के डीएनए में छिपा है बेटी न होने का राज, कैसे होता है लिंग निर्धारण?
बच्चे का लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के X या Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, जिसमें महिला का कोई जैविक योगदान नहीं होता. आइए जानें कि इसमें पिता का डीएनए क्या काम करता है.
महाराष्ट्र के बीड जिले स्थित दहिफाले परिवार में हाल ही में खुशियों का अनोखा माहौल देखने को मिला, जब पूरे 200 वर्षों और चार पीढ़ियों के लंबे इंतजार के बाद एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया. परिवारजनों ने नवजात बालिका का स्वागत किसी महारानी की तरह चांदी के रथ पर भव्य जुलूस निकालकर किया. इस घटना ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक नई उत्सुकता पैदा कर दी है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, चलिए जानें.
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Published at : 04 Sep 2026 09:48 PM (IST)
Tags :Gender Determination Science
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