क्या पुरुषों के डीएनए में छिपा है बेटी न होने का राज, कैसे होता है लिंग निर्धारण?

सांख्यिकी और गणितीय संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक गर्भावस्था में लड़का या लड़की होने का अवसर ठीक 50 प्रतिशत यानी आधा होता है. यदि 200 वर्षों के समय चक्र में 8 पीढ़ियों का आंकलन करें, तो लगातार हर बार केवल बेटे के ही जन्म लेने की गणितीय संभावना बहुत कम यानी 256 में से 1 होती है.