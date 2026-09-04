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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या पुरुषों के डीएनए में छिपा है बेटी न होने का राज, कैसे होता है लिंग निर्धारण?

क्या पुरुषों के डीएनए में छिपा है बेटी न होने का राज, कैसे होता है लिंग निर्धारण?

बच्चे का लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के X या Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, जिसमें महिला का कोई जैविक योगदान नहीं होता. आइए जानें कि इसमें पिता का डीएनए क्या काम करता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 04 Sep 2026 09:52 PM (IST)
बच्चे का लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के X या Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, जिसमें महिला का कोई जैविक योगदान नहीं होता. आइए जानें कि इसमें पिता का डीएनए क्या काम करता है.

महाराष्ट्र के बीड जिले स्थित दहिफाले परिवार में हाल ही में खुशियों का अनोखा माहौल देखने को मिला, जब पूरे 200 वर्षों और चार पीढ़ियों के लंबे इंतजार के बाद एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया. परिवारजनों ने नवजात बालिका का स्वागत किसी महारानी की तरह चांदी के रथ पर भव्य जुलूस निकालकर किया. इस घटना ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक नई उत्सुकता पैदा कर दी है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, चलिए जानें.

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मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े यानी कुल 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े शारीरिक विकास तय करते हैं और अंतिम 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का कार्य करता है. जैविक प्रक्रिया के तहत महिलाओं के पास केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्रों का संयोजन होता है.
मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े यानी कुल 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े शारीरिक विकास तय करते हैं और अंतिम 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण का कार्य करता है. जैविक प्रक्रिया के तहत महिलाओं के पास केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्रों का संयोजन होता है.
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जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, तब माता की ओर से सदैव X क्रोमोसोम ही प्राप्त होता है. पिता की तरफ से यदि X क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु अंडे से मिलता है तो पुत्री (XX) का जन्म होता है, वहीं Y क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु के मिलने पर पुत्र (XY) का निर्माण होता है.
जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, तब माता की ओर से सदैव X क्रोमोसोम ही प्राप्त होता है. पिता की तरफ से यदि X क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु अंडे से मिलता है तो पुत्री (XX) का जन्म होता है, वहीं Y क्रोमोसोम युक्त शुक्राणु के मिलने पर पुत्र (XY) का निर्माण होता है.
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पुरुष शरीर में दो विशेष प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिनकी गतिशीलता और जीवनकाल में प्राकृतिक अंतर पाया जाता है. Y-क्रोमोसोम वाले शुक्राणु आकार में बेहद सूक्ष्म और हल्के होते हैं, जिसके कारण वे तेजी से गति करके अंडे तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, परंतु उनका जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है.
पुरुष शरीर में दो विशेष प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिनकी गतिशीलता और जीवनकाल में प्राकृतिक अंतर पाया जाता है. Y-क्रोमोसोम वाले शुक्राणु आकार में बेहद सूक्ष्म और हल्के होते हैं, जिसके कारण वे तेजी से गति करके अंडे तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, परंतु उनका जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है.
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इसके विपरीत X-क्रोमोसोम वाले शुक्राणु भारी और बड़े आकार के होते हैं, जिनकी गति धीमी होती है लेकिन वे महिला के प्रजनन तंत्र में अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम होते हैं. यदि किसी पुरुष में Y-शुक्रणु अधिक गतिशील हों, तो वहां बार-बार पुत्र जन्म की जैविक संभावना निर्मित होती है.
इसके विपरीत X-क्रोमोसोम वाले शुक्राणु भारी और बड़े आकार के होते हैं, जिनकी गति धीमी होती है लेकिन वे महिला के प्रजनन तंत्र में अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम होते हैं. यदि किसी पुरुष में Y-शुक्रणु अधिक गतिशील हों, तो वहां बार-बार पुत्र जन्म की जैविक संभावना निर्मित होती है.
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सांख्यिकी और गणितीय संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक गर्भावस्था में लड़का या लड़की होने का अवसर ठीक 50 प्रतिशत यानी आधा होता है. यदि 200 वर्षों के समय चक्र में 8 पीढ़ियों का आंकलन करें, तो लगातार हर बार केवल बेटे के ही जन्म लेने की गणितीय संभावना बहुत कम यानी 256 में से 1 होती है.
सांख्यिकी और गणितीय संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक गर्भावस्था में लड़का या लड़की होने का अवसर ठीक 50 प्रतिशत यानी आधा होता है. यदि 200 वर्षों के समय चक्र में 8 पीढ़ियों का आंकलन करें, तो लगातार हर बार केवल बेटे के ही जन्म लेने की गणितीय संभावना बहुत कम यानी 256 में से 1 होती है.
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विशाल वैश्विक जनसंख्या में यह कोई असंभव बात नहीं है, बल्कि एक सामान्य आनुवंशिक क्रम का हिस्सा है. जीव विज्ञान में इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहा जाता है, जहां किसी मूल पूर्वज के विशेष जीन लगातार अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होते रहते हैं.
विशाल वैश्विक जनसंख्या में यह कोई असंभव बात नहीं है, बल्कि एक सामान्य आनुवंशिक क्रम का हिस्सा है. जीव विज्ञान में इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहा जाता है, जहां किसी मूल पूर्वज के विशेष जीन लगातार अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होते रहते हैं.
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रिसर्च के अनुसार पुरुषों के डीएनए में एक विशेष जीन मौजूद हो सकता है, जो उनके शरीर में बनने वाले X और Y शुक्राणुओं के अनुपात को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है. यदि किसी पुरुष की वंशावली में भाइयों की संख्या अधिक रही है, तो उसके जैविक तंत्र में Y शुक्राणुओं की अधिकता पाई जा सकती है.
रिसर्च के अनुसार पुरुषों के डीएनए में एक विशेष जीन मौजूद हो सकता है, जो उनके शरीर में बनने वाले X और Y शुक्राणुओं के अनुपात को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है. यदि किसी पुरुष की वंशावली में भाइयों की संख्या अधिक रही है, तो उसके जैविक तंत्र में Y शुक्राणुओं की अधिकता पाई जा सकती है.
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यह पूरी आनुवंशिक संरचना पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है और इसमें माता की कोई भूमिका नहीं होती. बीड जिले का यह अनूठा मामला इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है.
यह पूरी आनुवंशिक संरचना पूरी तरह से पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है और इसमें माता की कोई भूमिका नहीं होती. बीड जिले का यह अनूठा मामला इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है.
Published at : 04 Sep 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Gender Determination Science

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