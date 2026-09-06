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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUN का नया World Map क्यों चर्चा में, पुराना नक्शा किसने बनाया था?

UN का नया World Map क्यों चर्चा में, पुराना नक्शा किसने बनाया था?

UN World New Map: हाल ही में वर्ल्ड मैप को फिर से बनाने पर चर्चा चल रही है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और साथ ही यह भी की पहला वर्ल्ड मैप किसने बनाया था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Sep 2026 11:47 AM (IST)
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  • नया विश्व मानचित्र भूभाग का सटीक आकार दर्शाएगा।
  • मर्केटर नक्शा अफ्रीका के आकार को विकृत करता था।
  • मर्केटर ने 1569 में नेविगेशन हेतु नक्शा बनाया।

UN World New Map: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक नए वर्ल्ड मैप को कथित मंजूरी ने मैप पर प्रदेशों और महाद्वीपों को दर्शाने के तरीके पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है. प्रस्ताव जिसे "करेक्ट द मैप" के रूप में जाना जाता है, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देना चाहता है. यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मर्केटर प्रोजेक्शन की तुलना में भूभाग के सापेक्ष आकार को ज्यादा सटीक रूप से दिखाता है. यह प्रस्ताव टोगो द्वारा पेश किया गया था और इसे अफ्रीकी संघ के सदस्यों से समर्थन भी मिला हुआ है. आइए जानते हैं कि पुराना नक्शा किसने बनाया था. 

नए वर्ल्ड मैप का प्रस्ताव 

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे भारत,फ्रांस और यूके समेत 164 देशों का समर्थन मिला है. अकेले अमेरिका ने ही इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है और 6 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया. बहस सिर्फ मैप के बारे में नहीं है. यह इस बात से भी चिंतित है कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व दुनिया के महाद्वीपों और देशों के बारे में लोगों की समझ को कैसे प्रभावित कर सकता है.


UN का नया World Map क्यों चर्चा में, पुराना नक्शा किसने बनाया था?

नया वर्ल्ड मैप सुर्खियां क्यों बटोर रहा है? 

सबसे बड़ी वजह अफ्रीका का आकार है. मर्केटर प्रोजेक्शन, जिसका व्यापक रूप से कक्षाओं, किताबों और कार्यालय में इस्तेमाल किया गया है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर भूभाग के साफ आकार को जरूरी रूप से थोड़ा डिस्टोर्ट कर देता है. 

उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के देश और क्षेत्र वास्तव में जितने बड़े हैं उससे काफी ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं. इसी के साथ भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटे दिखाई दे सकते हैं. अफ्रीका जो बड़े पैमाने पर भूमध्यरेखीय क्षेत्र के आसपास स्थित है इस वजह से मर्केटर मैप पर आकर में दृष्टिगत रूप से छोटा हो गया है. 

असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है. हालांकि पारंपरिक मर्केटर मैप पर ग्रीनलैंड आकार में लगभग अफ्रीका के बराबर ही दिखाई दे सकता है. नए प्रक्षेपण का उद्देश्य एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करना है जो महाद्वीपों और देश के वास्तविक सापेक्ष क्षेत्रों के करीब है. 


UN का नया World Map क्यों चर्चा में, पुराना नक्शा किसने बनाया था?

नक्शा भूगोल से परे क्यों मायने रखता है?

परिवर्तन के समर्थकों का यह तर्क है कि मैप इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि लोग दुनिया को कैसे देखते हैं. अफ्रीकी संघ ने चिंता को जाते हैं कि पारंपरिक प्रतिनिधित्व ने अफ्रीका की गलत या फिर कम दृश्य धारणा में योगदान दिया है.

पीढ़ियों से छात्रों ने विश्व मैप का सामना किया है जिसमें यूरोपीय देश और उच्च अक्षांशों के दूसरे क्षेत्र अनुपातहीन रूप से बड़े दिखाई देते हैं. इस वजह से एक नक्शा जो भूमि क्षेत्रों को काफी ज्यादा सटीक रूप से दर्शाता है वह भौगोलिक आकार और महत्व को समझने के तरीके को बदल सकता है. 

प्रस्तावित परिवर्तन को ना सिर्फ तकनीकी समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है बल्कि स्कूल, किताबों और कार्यस्थल में लंबे समय से चली आ रही भौगोलिक धारणाओं को चुनौती देने का प्रयास के रूप में भी दिखाया जा रहा है.

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पुराना वर्ल्ड मैप किसने बनाया था?

जिस पारंपरिक मैप पर चर्चा की जा रही है वह मर्केटर प्रोजेक्शन है. इसे 1569 में फ्लेमिश भूगोलवेत्ता और मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर द्वारा बनाया गया था. मर्केटर मानचित्रकला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे. वह एटलस शब्द से भी जुड़े हैं. यह बाद में मानचित्रों के संग्रह के लिए एक मानक शब्द बन गया. 

मर्केटर प्रोजेक्शन मुख्य रूप से समुद्री नेविगेशन में सहायता के लिए डिजाइन किया गया था. उस समय के दौरान जब यूरोपीय समुद्री एक्सप्लोरेशन और लंबी दूरी की नेविगेशन का विस्तार हो रहा था, नाविकों को ऐसे मानचित्रों की जरूरत थी जो उन्हें महासागरों में यात्रा करते समय सटीक दिशा बनाए रखने में मदद कर सकें.

प्रोजेक्शन ने कोणों और दिशाओं को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया. इससे यह नेविगेशन के लिए खास तौर से उपयोगी हो गया. एक नाविक मैप पर एक सीधी रेखा के रूप में स्थिर कम्पास को चित्रित कर सकता है. इसने प्रोजेक्शन को उसके मूल उद्देश्य के लिए काफी ज्यादा व्यावहारिक बना दिया. इस वजह से भूमि क्षेत्रों का डिस्टॉर्शन सिर्फ एक एक्सीडेंटल गलती नहीं थी. यह एक खास नौवहन उद्देश्य के लिए गोलाकार पृथ्वी का एक सपाट मैप डिजाइन करने का परिणाम था.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
UN World New Map Equal Earth Mercator Projection
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