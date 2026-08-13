Riddhi Thakkar Bike Accident: किस उम्र से बाइक चलाने लगी थीं रिद्धि ठक्कर? जानें उनकी पूरी लाइफ
Riddhi Thakkar Bike Accident: मुंबई की 24 वर्षीय बाइक राइडर रिद्धि ठक्कर की छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में मौत हो गई. वह 23 राइडर्स के साथ बस्तर घूमने निकली थीं.
Riddhi Thakkar Bike Accident: बाइक चलाने और लंबी दूरी की यात्राओं का शौक रखने वाली मुंबई की 24 साल की रिद्धि ठक्कर की छत्तीसगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. वह अपने 23 बाइक राइडर्स के साथ बस्तर की खूबसूरत वादियां घूमने निकली थीं, लेकिन यह सफर एक हादसे में बदल गया. बता दें कि रिद्धि ठक्कर एक इंफ्लुएंसर थीं. वह सोशल मीडिया पर अपने राइडिंग से जुड़े काफी सारे वीडियो और फोटोज को पोस्ट किया करती थीं, जिसको हजारों लोग पसंद भी करते थे. इस दर्दनाक हादसे के बाद आखिर हर बाइकर और कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि रिद्धि ठक्कर के लिए लड़की होकर बाइक चला कर एक बाइकर का खिताब हासिल करना कोई मामूली बात तो नहीं होगी. यही वजह है कि हर कोई रिद्धि ठक्कर को और करीब से जानना चाहता है और सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि आखिर किस उम्र में रिद्धि ठक्कर ने ये सफर शुरू किया होगा? उनकी जिंदगी कैसी रही होगी? ऐसे में आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब. रिद्धि ठक्कर किस उम्र से बाइक चलाना शुरू किया था, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. हालांकि उनकी जिंदगी और इस हादसे से जुड़ी जो भी ताजा खबरें आई हैं, उनकी पूरी जानकारी यहां दी जा रही है.
किस उम्र में चलाना शुरू किया बाइक?
रिद्धि ठक्कर मुंबई के कांदिवली वेस्ट की रहने वाली थीं और उन्हें बाइकिंग व लंबी दूरी की राइडिंग का खासा शौक था. वहीं रिद्धि ठक्कर किस उम्र से बाइक चलाना शुरू किया था, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. हालांकि उनकी जिंदगी और इस हादसे से जुड़ी जो भी ताजा खबरें नहीं आई हैं, इसकी वजह है कि उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी के बारे में जिक्र नहीं किया था. साथ ही उनका सोशल मीडिया पर स्टेटस भी सिंगल था, उन्होंने ये बात अपने एक यूट्यूब वीडियो में लिख कर बताया था. अगर उनके जिंदगी की बात करें तो उनके बहुत कम दोस्त थे और अगर दोस्त थे भी तो वे वही मेल फ्रेंड्स थे जो उनके साथ बाइक राइडिंग करते थे. कुल मिलाकर रिद्धि ठक्कर के जिंदगी से जुड़ी जानकारी वे कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करती थी, उनके पोस्ट केवल उनकी बाइक और राइडिंग से जुड़ी हुई होती थी, जिसको काफी सारे लोग पसंद भी करते थे.
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कैसे हुआ हादसा?
इस हादसे की खबर ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी मशहूर बाइक राइडर का एक्सीडेंट कैसे हो गया. वह 23 बाइक राइडर्स के एक दल के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की खूबसूरत वादियां देखने निकली थीं. हादसे को विस्तार में पूछताछ करने पर पता चला है कि बुधवार को करीब 5 से 6 बजे के बीच राइडर्स का ज्यादातर समूह आगे निकल गया था, जबकि रिद्धि कुछ अन्य साथियों के साथ पीछे चल रही थीं. इसी दौरान छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नेशनल हाईवे-30 पर मरकाटोला घाट के पास उनकी बाइक (नंबर MH12AP0835) को पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिद्धि बाइक से सड़क पर जा गिरीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल होते ही रिद्धि को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पहले उन्हें चारामा स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, वहां उनकी हालत को गंभीर बता कर धमतरी के श्रीराम अस्पताल रेफर किया गया. जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया.
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