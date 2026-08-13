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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Independence Day: पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी क्यों मिली, क्या थी इसकी वजह?

Pakistan Independence Day: पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी क्यों मिली, क्या थी इसकी वजह?

Pakistan Independence Day: जानिए क्यों भारत का पड़ोसी देश एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाता है. पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन कैसे मिली थी आजादी.

Written By : एबीपी लाइव, एबीपी लाइव |  Edited By: मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Aug 2026 04:22 PM (IST)
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Pakistan Independence Day: साल 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अंग्रेजों से आजादी मिली थी. भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाता है. सोचने वाली बात यह है कि जब दोनों देशों को एक साथ आजादी मिली तो दोनों का स्वतंत्रता दिवस अलग-अलग क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसकी वजह.

कैसे बना पाकिस्तान?

1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश शासन था. उस समय भारत एक बड़ा देश था. जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग रहा करते थे. हालांकि ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में भारत में कई राजनीतिक मतभेद तेजी से बढ़ रहे थे. मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के लिए एक अलग और स्वतंत्र देश की मांग कर रहे थे. कई साल तक इस बात पर राजनीतिक विवाद और बातचीत चलती रही. संघर्ष करने के बाद आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने Indian Independence Act 1947 पास किया जिसके तहत भारत को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया. जिसका मतलब था कि भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को अलग और स्वतंत्र देश बन जाएंगे.

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पाकिस्तान के 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की वजह

आजादी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे. वही सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे. लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक ही दिन दोनों जगह कराची और दिल्ली आजादी की घोषणा के लिए जाना संभव नहीं था. ऐसे में इस दौरान भारत और पाकिस्तान के लिए स्वतंत्रता समारोहों का कार्यक्रम अलग-अलग तरीके से तय किया गया. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण से जुड़े कार्यक्रमों को आयोजित किया गया था. वहां भारत में यह प्रमुख कार्यक्रम 15 अगस्त को आयोजित किए गए थे. इसी वजह से पाकिस्तान का औपचारिक गठन एक दिन पहले ही हो गया था. यहीं वजह है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है.

दोनों देशों में कितने मिनट का फासला?

वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 30 मिनट का समय अंतर है. पाकिस्तान मानक समय असल में भारत के मानक समय से 30 मिनट आगे है. यह माना जाता है कि 1947 में भारत को आजादी मध्य रात्री 12 बजे मिली थी. वहीं पाकिस्तान में उस वक्त स्थानीय समय राते के 11:30 बज रहे थे. जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को आजादी 14 अगस्त को ही मिल गई थी और भारत 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ.

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Published at : 13 Aug 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Independence Day Pakistan Independence Day Independence Day 2026 15 August 2026
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