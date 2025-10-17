Richest Countries: जब हम दुनिया के सबसे अमीर देश की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी जैसे देशों का ख्याल आता है. लेकिन एक बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि दुनिया के सबसे अमीर देश असल में सबसे छोटे देश भी हैं. आइए जानते हैं कि कौन से देश दुनिया में सबसे अमीर हैं.

किस देश को अमीर कहा जाता है?

किसी देश को अमीर कहने के लिए उसकी सिर्फ कुल संपत्ति ही नहीं बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह संपत्ति प्रति व्यक्ति कैसे वितरित की जाती है. इसे प्रति व्यक्ति जीडीपी के जरिए मापा जाता है. किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके पता किया जाता है कि वह संपत्ति प्रति व्यक्ति कैसे वितरित की गई है.

इससे औसत नागरिक की आर्थिक मजबूती की एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है. हालांकि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों की जीडीपी काफी ज्यादा है. लेकिन उनकी बड़ी आबादी का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय छोटी, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हो सकती है.

दुनिया के सबसे अमीर देश

दुनिया के सबसे अमीर देशों में हालिया वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक सबसे ऊपर सिंगापुर आता है. इसके बाद लक्समबर्ग, मकाऊ एसएआर, आयरलैंड, कतर, नॉर्वे, स्वीटजरलैंड, ब्रुनेई दारुस्सलाम, गुयाना, संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं.

भारत किस पायदान पर

अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में 124वें स्थान पर कायम है. देश की बड़ी जनसंख्या इसके समग्र धन के आंकड़ों को कमजोर कर देती है. हालांकि भारत अब टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के मामले में ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है. इसी बीच अगर चीन की बात करें तो यह देश 77 वें स्थान पर है. यहां की भी जनसंख्या काफी बड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी इसकी प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा मजबूत है.

दुनिया के सबसे अमीर देशों की यह सूची इस सच्चाई को उजागर करती है कि आकर समृद्धि का निर्धारण नहीं करते हैं. छोटे देश जो समझदारी से निवेश करते हैं, इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं और संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं, वें प्रति नागरिक कहीं ज्यादा धन अर्जित करते हैं.

