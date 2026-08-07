किस ब्रीड की है राहुल गांधी की पालतू 'नूरी', जानें इसकी खासियत?

Rahul Gandhi Pet Dog Noorie : राहुल गांधी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन के दौरान अपनी मां सोनिया गांधी की पालतू डॉगी नूरी को वीडियो में दिखाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह खुद को डॉग पेरेंट नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि जानवर भी इंसानों की तरह इस धरती पर सम्मान, प्यार और अपनापन पाने का अधिकार रखते हैं.

राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद नूरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और लोग यह जानने लगे कि आखिर यह किस नस्ल की डॉगी है. तो आइए जानते हैं कि नूरी किस ब्रीड की है और इसकी खासियत क्या है.

राहुल गांधी के वीडियो के बाद चर्चा में आई 'नूरी'

राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर छात्रों और Gen-Z के लिए Ask Me Anything सेशन शुरू किया था. इस दौरान उनसे डॉग्स को लेकर भी सवाल पूछा गया. जवाब में उन्होंने कहा कि वह जानवरों को इंसानों की संपत्ति नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि सभी जीव इस धरती पर बराबरी के साथ रहने का अधिकार रखते हैं और उन्हें सम्मान, प्यार व स्नेह मिलना चाहिए. इसी दौरान उन्होंने वीडियो में अपनी मां सोनिया गांधी की पालतू डॉगी नूरी को भी दिखाया. राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वीडियो में नूरी को दिखाने पर उनकी मां शायद नाराज होंगी, लेकिन वह बाद में इसे संभाल लेंगे. इसके बाद सोशल मीडिया पर नूरी की खूब चर्चा शुरू हो गई.

𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭. 🐾 ❤️



"𝑹𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕, 𝒍𝒐𝒗𝒆, 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒔." pic.twitter.com/sGLEPNj0L7 — Congress (@INCIndia) August 6, 2026

किस ब्रीड की है राहुल गांधी की पालतू 'नूरी'?

राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की पालतू डॉगी नूरी जैक रसेल टेरियर (Jack Russell Terrier) नस्ल की है. राहुल गांधी इसे गोवा से अपनी मां के लिए सरप्राइज गिफ्ट के रूप में लेकर आए थे. यह नस्ल दुनिया की सबसे एक्टिव, फुर्तीली और समझदार डॉग ब्रीड्स में गिनी जाती है.

जैक रसेल टेरियर की शुरुआत कैसे हुई?

जैक रसेल टेरियर नस्ल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी. इसे सबसे पहले लोमड़ी के शिकार (Fox Hunting) के लिए तैयार किया गया था. जैक रसेल टेरियर के साइज में छोटा होने के बाद भी यह बेहद तेज और एनर्जेटिक माना जाता है. यही वजह है कि यह नस्ल आज दुनिया के कई देशों में काफी फेमस है.

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इसकी खासियत क्या है?

जैक रसेल टेरियर साइज में छोटा जरूर होता है, लेकिन इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है. इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 इंच और वजन करीब 13 से 17 पाउंड तक होता है. यह नस्ल हमेशा एक्टिव रहना पसंद करती है और दौड़ना, खेलना साथ ही नई जगहों को एक्सप्लोर करना इसकी आदत होती है. इसे रोजाना अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज और एक्टिविटी की जरूरत होती है. इस नस्ल के कुत्ते अपनी अच्छी समझ, सतर्क और तेज पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. इनके चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा चौकन्ने दिखाई देते हैं. ये नए खेल सीखने, गेंद पकड़ने और दिमागी एक्टिविटी में काफी इंटरेस्ट लेते हैं. जैक रसेल टेरियर इंसानों के साथ जल्दी घुल-मिल जाता है और परिवार के साथ अच्छा रिश्ता बनाता है.

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