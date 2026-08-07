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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDevendra Nath Mahto Hunger Strike : अनशन में चोरी-छिपे खाना खाया तो क्या हो सकती है सजा? जानें नियम

Devendra Nath Mahto Hunger Strike : अनशन में चोरी-छिपे खाना खाया तो क्या हो सकती है सजा? जानें नियम

Jharkhand Students Protest: झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इसी बीच यह सवाल चर्चा में आया कि अगर वह चोरी-छिपे खाना खा लें तो क्या होगा?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Aug 2026 09:42 AM (IST)
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Devendra Nath Mahto Hunger Strike : झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनिश्चितकालीन अनशन लगातार चर्चा में है. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. इन्हीं मांगों को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी. बाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने फोन पर उनसे बात की और उनकी गिरती सेहत को देखते हुए पानी और नमक लेने की सलाह दी.

इसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पीकर अपना जल त्याग खत्म किया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी रही. इस बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनशन पर बैठकर चोरी-छिपे खाना खा ले, तो क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या उसे सजा मिल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अनशन में चोरी-छिपे खाना खाया तो क्या सजा हो सकती है. 

क्या अनशन में चोरी-छिपे खाना खाना अपराध है?

भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अनशन पर बैठे व्यक्ति के चोरी-छिपे खाना खाने पर सीधे कोई सजा तय हो. अगर कोई व्यक्ति खुद को भूख हड़ताल पर बताकर बाद में छिपकर खाना खाता है तो यह अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं माना जाता है. हालांकि इससे आंदोलन की विश्वसनीयता और लोगों का भरोसा जरूर प्रभावित हो सकता है. 

क्या भूख हड़ताल करना गैरकानूनी है?

भारत में भूख हड़ताल करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देते हैं. इसी वजह से भूख हड़ताल को लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध के एक वैध माध्यम के रूप में देखा जाता है. हालांकि, प्रदर्शन से पहले प्रशासन को सूचना देना जरूरी हो सकता है.

सरकार कब लगा सकती है रोक?

संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है. अगर किसी अनशनकारी की हालत इतनी गंभीर हो जाए कि उसकी जान को खतरा हो, तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें. ऐसे मामलों में मेडिकल रिपोर्ट और अदालत के निर्देशों के आधार पर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है या जरूरी चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है. 

यह भी पढ़ें - रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, उपचुनाव तक कौन संभालेगा काम?

अनशन में चोरी-छिपे खाना खाया तो क्या सजा हो सकती है?

कोई व्यक्ति सिर्फ अनशन के दौरान चोरी-छिपे खाना खाता है, तो इसके लिए भारतीय कानून में अलग से कोई सजा तय नहीं है, हालांकि अगर किसी आंदोलन के दौरान झूठी जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया जाता है या किसी अन्य कानून का उल्लंघन होता है, तो मामला परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है. लेकिन अनशन में सिर्फ चोरी-छिप कर खाना खाने के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित करने का कोई विशेष कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है. 

यह भी पढ़ें - मरने के बाद सरकार कैसे खत्म करती है आपका आधार डेटा? क्यों इसे जरूरी है कराना

Published at : 07 Aug 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Jharkhand Protest Devendra Nath Mahto Hunger Strike Hunger Strike Rules Devendra Mahto
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