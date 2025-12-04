हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजव्लादिमीर पुतिन के प्लेन पर लिखा Poccnr हुआ वायरल, जानें क्या होता है इसका मतलब?

व्लादिमीर पुतिन के प्लेन पर लिखा Poccnr हुआ वायरल, जानें क्या होता है इसका मतलब?

What Does POCCNR Mean: रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया. लेकिन पुतिन के विमान पर जो शब्द लिखे थे, उन पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो. आइए उनका मतलब जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Dec 2025 07:57 PM (IST)
मौसम में हल्की नमी थी, हवा शांत थी, लेकिन जब दिल्ली के आसमान में एक विमान धरती पर उतरा तो सभी की धड़कनें थम गईं. दरवाजा खुला…रेड कार्पेट बिछा…और बाहर निकले व्लादिमीर पुतिन. एक ऐसे नेता, जिनकी मौजूदगी हमेशा अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को नया मोड़ देने की क्षमता रखती है. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती किसी औपचारिक मुस्कान में नहीं, बल्कि उस गले मिलने में झलक रही थी जिसने वर्षों की साझेदारी और भरोसे को फिर से जीवंत कर दिया. 

औपचारिक प्रोटोकॉल पीछे छूट गए, और दोनों एक ही कार में सवार होकर रनवे से निकल पड़े. यह दृश्य अपने आप में संदेश था कि यह सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि गहरे रिश्तों का संकेत है.

चलता-फिरता किला है पुतिन का विमान

लेकिन पुतिन के आगमन में एक और चीज थी, जिसे हर बार कैमरे कैद तो कर लेते हैं, पर लोग कम ही उसके बारे में जानते हैं और वह है पुतिन का विमान. विशाल, सफेद, गगनचुंबी बॉडी वाला यह राष्ट्रपति विमान सिर्फ एक उड़ान साधन नहीं, बल्कि रूस की सुरक्षा, ताकत और तकनीक का चलता-फिरता किला है. उस पर लिखे कुछ शब्द हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं. आइए उन शब्दों का मतलब जानते हैं. 

पुतिन के विमान पर क्या लिखा था?

जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इल्यूशिन IL-96 राजधानी के रनवे पर उतरा तो कैमरों की फ्लैश लाइटें लगातार चमक रहीं थीं, लेकिन इस बार लोगों का ध्यान पुतिन के साथ-साथ उनके विमान के शरीर पर लिखे लाल रंग के अनोखे शब्द पर अटक गया Poccnr. सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हुए इस शब्द ने लोगों को चौंका दिया, मानो किसी कोड का रहस्य सामने आ गया हो.

क्या है Poccnr का मतलब?

दरअसल, यह शब्द कोई रहस्य या नया लोगो नहीं, बल्कि रूस की अपनी सिरिलिक लिपि का खेल है. पुतिन के IL-96 विमान पर मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देता है РОССИЯ, जिसका अर्थ है- रूस. लेकिन कैमरे में यह शब्द अक्सर लैटिन जैसे दिखने वाले अक्षरों में कैद होता है और नतीजा बनता है Poccnr. सिरिलिक अक्षरों को अंग्रेजी जैसे दिखने वाले आकार में बदल देने पर И अंग्रेजी के N जैसा लगता है और Я उलटे R जैसा. इस तरह पूरा शब्द एक ऐसी आकृति ले लेता है, जिसे देखकर लगता है कि यह कोई खास कोड है, जबकि यह बस रूस के नाम का दृश्य रूपांतरण है.

कमांड सेंटर में बदल जाता है विमान

पुतिन का विशेष विमान सिर्फ संस्कृति का ही नहीं, बल्कि तकनीक का भी चमकदार प्रतीक है. चार इंजनों वाला यह राज्य प्रमुखों के लिए बनाया गया विमान उड़ान के दौरान कमांड सेंटर में बदल सकता है. पर इस बार इसकी ताकत से ज्यादा चर्चा उसके नाम के इस भाषा-शिल्प ने बटोरी है. मजेदार बात यह है कि यह शब्द न तो कोई आधिकारिक अंग्रेजी नाम है, न ही कोई नया संक्षिप्त रूप यह सिर्फ रूसी अक्षरों की बनावट है, जिसने दुनिया को एक दृश्य भ्रम में डाल दिया है.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन-सी फोर्स देगी गार्ड ऑफ ऑनर, इसमें कितने जवानों की मौजूदगी जरूरी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 04 Dec 2025 07:57 PM (IST)
Putin Putin India Visit POCCNR POCCNR Meaning
