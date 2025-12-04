व्लादिमीर पुतिन के प्लेन पर लिखा Poccnr हुआ वायरल, जानें क्या होता है इसका मतलब?

मौसम में हल्की नमी थी, हवा शांत थी, लेकिन जब दिल्ली के आसमान में एक विमान धरती पर उतरा तो सभी की धड़कनें थम गईं. दरवाजा खुला…रेड कार्पेट बिछा…और बाहर निकले व्लादिमीर पुतिन. एक ऐसे नेता, जिनकी मौजूदगी हमेशा अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को नया मोड़ देने की क्षमता रखती है. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती किसी औपचारिक मुस्कान में नहीं, बल्कि उस गले मिलने में झलक रही थी जिसने वर्षों की साझेदारी और भरोसे को फिर से जीवंत कर दिया.

औपचारिक प्रोटोकॉल पीछे छूट गए, और दोनों एक ही कार में सवार होकर रनवे से निकल पड़े. यह दृश्य अपने आप में संदेश था कि यह सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि गहरे रिश्तों का संकेत है.

चलता-फिरता किला है पुतिन का विमान

लेकिन पुतिन के आगमन में एक और चीज थी, जिसे हर बार कैमरे कैद तो कर लेते हैं, पर लोग कम ही उसके बारे में जानते हैं और वह है पुतिन का विमान. विशाल, सफेद, गगनचुंबी बॉडी वाला यह राष्ट्रपति विमान सिर्फ एक उड़ान साधन नहीं, बल्कि रूस की सुरक्षा, ताकत और तकनीक का चलता-फिरता किला है. उस पर लिखे कुछ शब्द हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं. आइए उन शब्दों का मतलब जानते हैं.

पुतिन के विमान पर क्या लिखा था?

जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इल्यूशिन IL-96 राजधानी के रनवे पर उतरा तो कैमरों की फ्लैश लाइटें लगातार चमक रहीं थीं, लेकिन इस बार लोगों का ध्यान पुतिन के साथ-साथ उनके विमान के शरीर पर लिखे लाल रंग के अनोखे शब्द पर अटक गया Poccnr. सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हुए इस शब्द ने लोगों को चौंका दिया, मानो किसी कोड का रहस्य सामने आ गया हो.

क्या है Poccnr का मतलब?

दरअसल, यह शब्द कोई रहस्य या नया लोगो नहीं, बल्कि रूस की अपनी सिरिलिक लिपि का खेल है. पुतिन के IL-96 विमान पर मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देता है РОССИЯ, जिसका अर्थ है- रूस. लेकिन कैमरे में यह शब्द अक्सर लैटिन जैसे दिखने वाले अक्षरों में कैद होता है और नतीजा बनता है Poccnr. सिरिलिक अक्षरों को अंग्रेजी जैसे दिखने वाले आकार में बदल देने पर И अंग्रेजी के N जैसा लगता है और Я उलटे R जैसा. इस तरह पूरा शब्द एक ऐसी आकृति ले लेता है, जिसे देखकर लगता है कि यह कोई खास कोड है, जबकि यह बस रूस के नाम का दृश्य रूपांतरण है.

कमांड सेंटर में बदल जाता है विमान

पुतिन का विशेष विमान सिर्फ संस्कृति का ही नहीं, बल्कि तकनीक का भी चमकदार प्रतीक है. चार इंजनों वाला यह राज्य प्रमुखों के लिए बनाया गया विमान उड़ान के दौरान कमांड सेंटर में बदल सकता है. पर इस बार इसकी ताकत से ज्यादा चर्चा उसके नाम के इस भाषा-शिल्प ने बटोरी है. मजेदार बात यह है कि यह शब्द न तो कोई आधिकारिक अंग्रेजी नाम है, न ही कोई नया संक्षिप्त रूप यह सिर्फ रूसी अक्षरों की बनावट है, जिसने दुनिया को एक दृश्य भ्रम में डाल दिया है.

