IPL का एक मैच खेलने के लिए प्रिंस यादव को कितना मिलता है पैसा, कोहली से कम या ज्यादा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विराट कोहली को युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने किया बोल्ड.

प्रिंस यादव का आईपीएल में प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है.

प्रिंस यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख में रिटेन किया.

कम कीमत के खिलाड़ी ने बड़े खिलाड़ी को हराकर मंच पर जगह बनाई.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में गुरुवार की रात एक ऐसी घटना की गवाह बनी, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली को दिल्ली के एक युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने जिस तरह से आउट किया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. प्रिंस की गेंद इतनी सटीक और तेज थी कि विराट के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा स्टंप्स ले उड़ी. इस एक विकेट ने प्रिंस यादव के कद को रातों-रात बढ़ा दिया है. आईपीएल का महज दूसरा सीजन खेल रहे प्रिंस ने दिग्गज कोहली को वह अहसास कराया जो उन्हें हाल के वर्षों में शायद ही कभी हुआ हो.

दिल्ली के प्रिंस यादव का आईपीएल में बढ़ता ग्राफ

पिछले साल आईपीएल में कदम रखने वाले प्रिंस यादव ने घरेलू क्रिकेट में सिर्फ दो फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के इस खिलाड़ी ने अपनी गति और स्विंग से सबको प्रभावित किया है. साल 2025 में प्रिंस को ज्यादा मौके नहीं मिले थे और उन्होंने 6 मैचों में केवल 3 विकेट लिए थे, लेकिन 2026 के सीजन में उनका प्रदर्शन किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया है. उन्होंने न केवल विराट कोहली का बड़ा विकेट लिया, बल्कि सीजन की शुरुआत में ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की यानी पर्पल कैप की रेस में भी अपनी जगह बना ली है.

प्रिंस यादव की सैलरी

लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्रिंस यादव की प्रतिभा को पहचानते हुए आईपीएल 2026 के लिए उन्हें 30 लाख रुपये की कीमत पर रिटेन किया है. साल 2025 में भी उनकी सैलरी यही थी. प्रिंस यादव जैसे अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए 30 लाख रुपये की राशि उनके करियर की एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है. भले ही यह रकम दिग्गज खिलाड़ियों के मुकाबले कम दिखे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, उससे आने वाले सालों में उनकी नीलामी कीमत करोड़ों में जाने की पूरी संभावना दिख रही है.

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मैच फीस का गणित और कमाई का अंतर

अगर आईपीएल के नियमों के हिसाब से देखें, तो एक खिलाड़ी को मिलने वाली कुल राशि को लीग मैचों की संख्या (14) से विभाजित किया जाता है. प्रिंस यादव की 30 लाख रुपये की सालाना फीस के आधार पर उन्हें एक मैच खेलने के लगभग 2.14 लाख रुपये मिलते हैं. वहीं अगर इसकी तुलना विराट कोहली से की जाए, तो विराट की सैलरी प्रिंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा है. विराट आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी प्रति मैच कमाई करोड़ों में बैठती है. प्रिंस ने अपनी इस स्पेल से न केवल मैच का रुख बदला, बल्कि यह भी दिखा दिया कि आईपीएल वह मंच है जहां एक 30 लाख का खिलाड़ी 15-20 करोड़ के खिलाड़ी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है.

आईपीएल में विराट कोहली को कितने पैसे मिलते हैं?

अगर हम कोहली की कमाई का मैच के आधार पर विश्लेषण करें, तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं. लीग स्टेज के 14 मैचों के गणित के हिसाब से उनकी प्रति मैच रिटेंशन वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपये बैठती है. इसके अतिरिक्त, बीसीसीआई के नए नियमों के तहत उन्हें हर मैच के लिए 7.5 लाख रुपये की फिक्स्ड मैच फीस अलग से दी जा रही है. इन दोनों को जोड़कर देखें तो मैदान पर एक बार उतरने के लिए विराट को करीब 1.05 करोड़ रुपये से भी अधिक का भुगतान किया जा रहा है.

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