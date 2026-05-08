हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL का एक मैच खेलने के लिए प्रिंस यादव को कितना मिलता है पैसा, कोहली से कम या ज्यादा?

IPL का एक मैच खेलने के लिए प्रिंस यादव को कितना मिलता है पैसा, कोहली से कम या ज्यादा?

आईपीएल 2026 में प्रिंस यादव ने विराट कोहली को बोल्ड कर सबका ध्यान खींचा है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी की फीस भले ही विराट कोहली से कम है, लेकिन मैदान पर उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 08 May 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विराट कोहली को युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने किया बोल्ड.
  • प्रिंस यादव का आईपीएल में प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है.
  • प्रिंस यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख में रिटेन किया.
  • कम कीमत के खिलाड़ी ने बड़े खिलाड़ी को हराकर मंच पर जगह बनाई.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में गुरुवार की रात एक ऐसी घटना की गवाह बनी, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली को दिल्ली के एक युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने जिस तरह से आउट किया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. प्रिंस की गेंद इतनी सटीक और तेज थी कि विराट के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा स्टंप्स ले उड़ी. इस एक विकेट ने प्रिंस यादव के कद को रातों-रात बढ़ा दिया है. आईपीएल का महज दूसरा सीजन खेल रहे प्रिंस ने दिग्गज कोहली को वह अहसास कराया जो उन्हें हाल के वर्षों में शायद ही कभी हुआ हो.

दिल्ली के प्रिंस यादव का आईपीएल में बढ़ता ग्राफ

पिछले साल आईपीएल में कदम रखने वाले प्रिंस यादव ने घरेलू क्रिकेट में सिर्फ दो फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के इस खिलाड़ी ने अपनी गति और स्विंग से सबको प्रभावित किया है. साल 2025 में प्रिंस को ज्यादा मौके नहीं मिले थे और उन्होंने 6 मैचों में केवल 3 विकेट लिए थे, लेकिन 2026 के सीजन में उनका प्रदर्शन किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया है. उन्होंने न केवल विराट कोहली का बड़ा विकेट लिया, बल्कि सीजन की शुरुआत में ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की यानी पर्पल कैप की रेस में भी अपनी जगह बना ली है.

प्रिंस यादव की सैलरी 

लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्रिंस यादव की प्रतिभा को पहचानते हुए आईपीएल 2026 के लिए उन्हें 30 लाख रुपये की कीमत पर रिटेन किया है. साल 2025 में भी उनकी सैलरी यही थी. प्रिंस यादव जैसे अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए 30 लाख रुपये की राशि उनके करियर की एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है. भले ही यह रकम दिग्गज खिलाड़ियों के मुकाबले कम दिखे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, उससे आने वाले सालों में उनकी नीलामी कीमत करोड़ों में जाने की पूरी संभावना दिख रही है. 

यह भी पढ़ें: एफआईआर दर्ज हुई तो क्या सीएम नहीं बन पाएंगे विजय, जानें क्या कहता है कानून?

मैच फीस का गणित और कमाई का अंतर

अगर आईपीएल के नियमों के हिसाब से देखें, तो एक खिलाड़ी को मिलने वाली कुल राशि को लीग मैचों की संख्या (14) से विभाजित किया जाता है. प्रिंस यादव की 30 लाख रुपये की सालाना फीस के आधार पर उन्हें एक मैच खेलने के लगभग 2.14 लाख रुपये मिलते हैं. वहीं अगर इसकी तुलना विराट कोहली से की जाए, तो विराट की सैलरी प्रिंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा है. विराट आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी प्रति मैच कमाई करोड़ों में बैठती है. प्रिंस ने अपनी इस स्पेल से न केवल मैच का रुख बदला, बल्कि यह भी दिखा दिया कि आईपीएल वह मंच है जहां एक 30 लाख का खिलाड़ी 15-20 करोड़ के खिलाड़ी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है.

आईपीएल में विराट कोहली को कितने पैसे मिलते हैं?

अगर हम कोहली की कमाई का मैच के आधार पर विश्लेषण करें, तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं. लीग स्टेज के 14 मैचों के गणित के हिसाब से उनकी प्रति मैच रिटेंशन वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपये बैठती है. इसके अतिरिक्त, बीसीसीआई के नए नियमों के तहत उन्हें हर मैच के लिए 7.5 लाख रुपये की फिक्स्ड मैच फीस अलग से दी जा रही है. इन दोनों को जोड़कर देखें तो मैदान पर एक बार उतरने के लिए विराट को करीब 1.05 करोड़ रुपये से भी अधिक का भुगतान किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Supreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 08 May 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
LSG IPL VIRAT KOHLI Prince Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
IPL का एक मैच खेलने के लिए प्रिंस यादव को कितना मिलता है पैसा, कोहली से कम या ज्यादा?
IPL का एक मैच खेलने के लिए प्रिंस यादव को कितना मिलता है पैसा, कोहली से कम या ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Former CM Benefits: बर्खास्त होने से ममता को कितना हुआ नुकसान? जानें पूर्व सीएम को मिलने वाली सहूलियतें
बर्खास्त होने से ममता को कितना हुआ नुकसान? जानें पूर्व सीएम को मिलने वाली सहूलियतें
जनरल नॉलेज
महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने की नारेबाजी, ऐसे मामलों में कितनी मिलती है सजा?
महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने की नारेबाजी, ऐसे मामलों में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Politics: सरकार के लिए न बुलाने पर क्या राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं विजय, जानें कब हो चुका ऐसा?
सरकार के लिए न बुलाने पर क्या राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं विजय, जानें कब हो चुका ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PM हत्याकांड में बड़ा खुलासा | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC | Governor Action
Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
पंजाब
Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में
'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह Video चर्चा में
इंडिया
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
Explained: राज्यसभा में विपक्ष की उलटी गिनती शुरू! विधानसभा चुनावों के बाद सदन से होगा निपटारा, कांग्रेस फायदे में क्यों?
विधानसभा चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की बढ़ेंगी मुश्किलें! राज्यसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर कैसे?
ऑटो
Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन
Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन
हेल्थ
WHO Hantavirus Alert: कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget