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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSupreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा

Supreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा

Supreme Court Lawyer Fees: सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस उनके एक्सपीरियंस पहचान और केस की गंभीरता के हिसाब से तय होती है. यहां प्राइवेट वकीलों की कोई फीस तय नहीं होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 May 2026 06:22 PM (IST)
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Supreme Court Lawyer Fees: सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है और यहां देश के एक से एक बड़े मुद्दों का निपटारा किया जाता है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में देशभर के कई बड़े वकील केस लड़ते हैं. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील जितने बड़े केस लड़ते हैं, उनकी फीस भी वैसी होती है. वहीं पिछले कुछ समय पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आ रहा था. इन गाड़ियों में बड़े-बड़े ब्रांड की गाड़ियां शामिल थी, जिसका वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए और सवाल करने लगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के वकील कितनी फीस लेते होंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कितनी फीस लेते हैं और यहां की पार्किंग में रोजाना लग्जरी गाड़ियों का कैसा जमावड़ा लगता है. 

कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस?

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फीस उनके एक्सपीरियंस पहचान और केस की गंभीरता के हिसाब से तय होती है. यहां प्राइवेट वकीलों की कोई फीस तय नहीं होती है. एक जूनियर प्राइवेट वकील जहां एक पेशी के लिए 25000 से 1 लाख रुपये तक फीस ले सकता है. वहीं मिड लेवल वकील 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं.  सीनियर एडवोकेट्स की फीस इससे कई ज्यादा होती है. बड़े नाम वाले वकील एक सुनवाई के लिए 5 से लेकर 20 लाख रुपये तक फीस लेते हैं. वहीं देश के टॉप सीनियर काउंसलिंग की फीस 15 लाख से 50 लाख रुपये प्रति सुनवाई तक भी जाती है. 

ड्राफ्टिंग और कागजी काम के भी अलग चार्ज 

सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पेशी की फीस ही नहीं होती, बल्कि याचिका तैयार करने, रिसर्च और ड्राफ्टिंग के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ता है. केस की फाइल कितनी बड़ी है, उसमें कितना कानूनी काम शामिल है उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग फीस 50 हजार से लेकर कई लाख रुपये तक जा सकती है. इसके अलावा क्लियर केस फाइलिंग फीस और दूसरे खर्च भी अलग से जोड़े जाते हैं. अगर वकील दिल्ली के बाहर से आता है तो ट्रैवल और कंसलटेंट चार्ज भी बढ़ जाते हैं. 

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सरकारी वकीलों की फीस अलग तरीके से तय होती है  

सरकारी पैनल में शामिल वकीलों की फीस सरकार तय करती है. जानकारी के अनुसार सरकारी वकीलों को प्रति सुनवाई करीब 16 से 17 हजार रुपये तक दिए जाते हैं. वहीं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की फीस आमतौर पर 6 हजार से 10 हजार रुपये प्रति सुनवाई होती है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वकालत पेशे से जुड़े एक अहम फैसले में कहा था कि राज्यपाल काउंसिल कानून में तय सीमा से ज्यादा एनरोलमेंट फीस नहीं वसूल सकती. अदालत ने साफ किया कि नए लॉ ग्रेजुएट से सामान्य वर्ग के लिए 750 और एससी एसटी के लिए 125 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकता है.

कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील लेते हैं करोड़ों की फीस 

देश के मशहूर वकीलों में शामिल कपिल सिब्बल की फीस भी अक्सर चर्चा में रहती है. रिपोर्ट्स के अनुसार वह सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक फीस लेते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बड़े राजनीतिक और हाई प्रोफाइल मामलों पर बहस की है. दरअसल माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना आसान नहीं माना जाता है. यहां संवैधानिक मामलों, बड़ी कंपनियां, राजनीतिक विवाद और हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई होती है. ऐसे मामलों में अनुभवी वकीलों की मांग ज्यादा रहती है. वकील की पहचान, जीत का रिकॉर्ड और अदालत में उसकी पकड़ के आधार पर ही फीस तय होती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 May 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Kapil Sibal Fees SUPREME COURT Supreme Court Lawyer Fees Supreme Court Advocates Lawyer Income
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