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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएफआईआर दर्ज हुई तो क्या सीएम नहीं बन पाएंगे विजय, जानें क्या कहता है कानून?

एफआईआर दर्ज हुई तो क्या सीएम नहीं बन पाएंगे विजय, जानें क्या कहता है कानून?

मद्रास हाई कोर्ट में विजय के खिलाफ आयकर मामले में FIR की मांग उठी है. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या विजय सीएम पद की शपथ ले पाएंगे या अब उनकी राह में रोड़ा आ गया है.

By : निधि पाल | Updated at : 07 May 2026 02:19 PM (IST)
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  • बिना विधायक बने भी सीएम पद की शपथ संभव.

तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेट्ट्रि कझगम (TVK) पार्टी के अध्यक्ष विजय के लिए राजनीतिक राहें अब कानूनी सवालों के घेरे में हैं. 2015 की फिल्म 'पुलि' से जुड़े इनकम टैक्स मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका ने मद्रास हाई कोर्ट में हलचल बढ़ा दी है. ऐसे में समर्थकों और विरोधियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक एफआईआर विजय के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर सकती है? भारतीय लोकतंत्र और संविधान में योग्यता और अयोग्यता की परिभाषा बेहद स्पष्ट है, जो केवल आरोपों के आधार पर किसी का रास्ता नहीं रोकती. आइए इस बारे में विस्तार से समझें.

एफआईआर की मांग और कोर्ट ने क्या कहा?

मद्रास हाई कोर्ट में विजय के खिलाफ कथित आयकर अनियमितताओं को लेकर एक रिट याचिका दायर की गई है. यह मामला करीब 11 साल पुराना है, जो उनकी फिल्म 'पुलि' की रिलीज के वक्त का बताया जा रहा है. कोर्ट की रजिस्ट्री ने 6 मई 2026 को इस याचिका को औपचारिक नंबर दे दिया है. अब सबसे पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी यानी स्वीकार्यता पर सुनवाई होगी. यदि कोर्ट इसे स्वीकार करता है, तभी मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, इस खबर ने विजय के विरोधियों को हमलावर होने का मौका दे दिया है, लेकिन कानूनी रूप से स्थिति काफी अलग है. 

क्या एफआईआर के बाद सीएम नहीं बन पाएंगे विजय?

भारतीय कानून व्यवस्था में एफआईआर (FIR) यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल एक शिकायत है, जो जांच की शुरुआत मात्र होती है. कानून का बुनियादी सिद्धांत कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक व्यक्ति निर्दोष है. केवल एफआईआर दर्ज होने या पुलिस की जांच चलने भर से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने या मुख्यमंत्री जैसे बड़े सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य नहीं होता है. विजय के मामले में भी यदि एफआईआर दर्ज होती है, तो भी वह तकनीकी और कानूनी रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे.

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जनप्रतिनिधित्व कानून के कड़े प्रावधान

नेताओं की योग्यता का निर्धारण मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(3) के आधार पर होता है. इस कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उसे किसी अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया हो. सिर्फ दोषी होना भी काफी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को कम से कम दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई होनी चाहिए. विजय के खिलाफ अभी मामला केवल शुरुआती दौर में है, जहां एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, सजा तो बहुत दूर की बात है.

क्या एफआईआर के बाद राज्यपाल रोक सकते हैं सीएम की शपथ?

संविधान के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है. राज्यपाल उस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जिसके पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हो. यदि किसी नेता पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके पास संख्या बल है, तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से कानूनी रूप से नहीं रोक सकते हैं. इतिहास में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां नेताओं ने अदालती मामले लंबित होने के बावजूद न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में शपथ ली और सफलतापूर्वक सरकारें भी चलाईं.

बिना विधायक बने भी शपथ संभव

भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण नियम छह महीने का प्रावधान' है. यदि विजय किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य नहीं हैं, तब भी वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. नियम यह है कि मुख्यमंत्री बनने के छह महीने के भीतर उन्हें सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है. आयकर से जुड़े मामले की एफआईआर इस संवैधानिक प्रक्रिया में कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकती है. जब तक विजय के खिलाफ कोई अंतिम अदालती फैसला नहीं आता और उन्हें सजा नहीं होती, उनके राजनीतिक मार्ग में कोई रोड़ा नहीं है.

यह भी पढ़ें: Chief Minister Salary In India: बंगाल या तमिलनाडु, किस राज्य के सीएम को ज्यादा मिलती है सैलरी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 May 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Tvk Chief Vijay Madras High Court Fir Income Tax Case Puli Film Can Vijay Become CM
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