एफआईआर दर्ज हुई तो क्या सीएम नहीं बन पाएंगे विजय, जानें क्या कहता है कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिना विधायक बने भी सीएम पद की शपथ संभव.

तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेट्ट्रि कझगम (TVK) पार्टी के अध्यक्ष विजय के लिए राजनीतिक राहें अब कानूनी सवालों के घेरे में हैं. 2015 की फिल्म 'पुलि' से जुड़े इनकम टैक्स मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका ने मद्रास हाई कोर्ट में हलचल बढ़ा दी है. ऐसे में समर्थकों और विरोधियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक एफआईआर विजय के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर सकती है? भारतीय लोकतंत्र और संविधान में योग्यता और अयोग्यता की परिभाषा बेहद स्पष्ट है, जो केवल आरोपों के आधार पर किसी का रास्ता नहीं रोकती. आइए इस बारे में विस्तार से समझें.

एफआईआर की मांग और कोर्ट ने क्या कहा?

मद्रास हाई कोर्ट में विजय के खिलाफ कथित आयकर अनियमितताओं को लेकर एक रिट याचिका दायर की गई है. यह मामला करीब 11 साल पुराना है, जो उनकी फिल्म 'पुलि' की रिलीज के वक्त का बताया जा रहा है. कोर्ट की रजिस्ट्री ने 6 मई 2026 को इस याचिका को औपचारिक नंबर दे दिया है. अब सबसे पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी यानी स्वीकार्यता पर सुनवाई होगी. यदि कोर्ट इसे स्वीकार करता है, तभी मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, इस खबर ने विजय के विरोधियों को हमलावर होने का मौका दे दिया है, लेकिन कानूनी रूप से स्थिति काफी अलग है.

क्या एफआईआर के बाद सीएम नहीं बन पाएंगे विजय?

भारतीय कानून व्यवस्था में एफआईआर (FIR) यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल एक शिकायत है, जो जांच की शुरुआत मात्र होती है. कानून का बुनियादी सिद्धांत कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक व्यक्ति निर्दोष है. केवल एफआईआर दर्ज होने या पुलिस की जांच चलने भर से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने या मुख्यमंत्री जैसे बड़े सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य नहीं होता है. विजय के मामले में भी यदि एफआईआर दर्ज होती है, तो भी वह तकनीकी और कानूनी रूप से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे.

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जनप्रतिनिधित्व कानून के कड़े प्रावधान

नेताओं की योग्यता का निर्धारण मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(3) के आधार पर होता है. इस कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उसे किसी अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया हो. सिर्फ दोषी होना भी काफी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को कम से कम दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई गई होनी चाहिए. विजय के खिलाफ अभी मामला केवल शुरुआती दौर में है, जहां एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, सजा तो बहुत दूर की बात है.

क्या एफआईआर के बाद राज्यपाल रोक सकते हैं सीएम की शपथ?

संविधान के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है. राज्यपाल उस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जिसके पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हो. यदि किसी नेता पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके पास संख्या बल है, तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से कानूनी रूप से नहीं रोक सकते हैं. इतिहास में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां नेताओं ने अदालती मामले लंबित होने के बावजूद न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में शपथ ली और सफलतापूर्वक सरकारें भी चलाईं.

बिना विधायक बने भी शपथ संभव

भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण नियम छह महीने का प्रावधान' है. यदि विजय किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य नहीं हैं, तब भी वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. नियम यह है कि मुख्यमंत्री बनने के छह महीने के भीतर उन्हें सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है. आयकर से जुड़े मामले की एफआईआर इस संवैधानिक प्रक्रिया में कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकती है. जब तक विजय के खिलाफ कोई अंतिम अदालती फैसला नहीं आता और उन्हें सजा नहीं होती, उनके राजनीतिक मार्ग में कोई रोड़ा नहीं है.

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