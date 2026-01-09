Pravasi Bharatiya Divas 2026: भारत हर साल आज के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है. यह दिन विदेश में रहने वाले भारतीयों को समर्पित है जो दुनिया भर में भारत की छवि, संस्कृति और सॉफ्ट पावर में योगदान दे रहे हैं. भारत का दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है और यह लगभग हर महाद्वीप में फैला हुआ है. जहां कुछ देशों में लाखों भारतीय रहते हैं वहीं दूसरे देशों में मुट्ठी भर ही हैं. आईए जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं और कहां पर सबसे कम.

भारत का वैश्विक डायस्पोरा

नए सरकारी और अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में लगभग 35.4 मिलियन भारतीय मूल के लोग भारत के बाहर रहते हैं. इसमें दो श्रेणियां शामिल है. अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति. अनिवासी भारतीय भारतीय पासपोर्ट धारक हैं जो विदेश में काम करते हैं या फिर रहते हैं. इसी के साथ भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय जड़ों वाले विदेशी नागरिक हैं. मोटे तौर पर 15.8 मिलियन अनिवासी भारतीय है जबकि 19.6 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं.

सबसे ज्यादा भारतीय वाला देश

कुल भारतीय मूल की आबादी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है. 2025-26 तक अमेरिका में लगभग 5.4 से 5.7 मिलियन भारतीय रहते हैं. उनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं. अमेरिका में भारतीय टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति में काफी ज्यादा दिखाई देते हैं और इतना ही नहीं बल्कि पिछले 2 दशकों में उनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है.

सबसे ज्यादा अनिवासी भारतीय कहां रहते हैं

सबसे ज्यादा अनिवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं. यहां लगभग 3.6 से 3.9 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो देश की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है. यहां ज्यादातर भारतीय, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं. आपको बता दें कि ये निर्माण, सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और वाइट कलर व्यवसाय में काम करते हैं.

बड़ी भारतीय आबादी वाले दूसरे देश

अमेरिका और यूएई के बाद मलेशिया और कनाडा अगला सबसे बड़ा समूह बनाते हैं. मलेशिया में लगभग 2.9 मिलियन भारतीय हैं जिनमें से कई औपनिवेशिक काल से भी लंबे समय से बसे हुए वंशज है. इसी के साथ कनाडा में स्टूडेंट माइग्रेशन और परमानेंट रेजिडेंसी की वजह से भारतीयों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. यहां भारतीय आबादी 2.8-2.9 मिलियन हो गई है.

अगर खाड़ी देशों की बात करें तो सऊदी अरब में लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन भारतीय रहते हैं. इनमें से ज्यादातर अनिवासी भारतीय हैं. म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और कुवैत में भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय है. यहां 1 मिलियन से लेकर लगभग 2 मिलियन लोग हैं.

सबसे कम भारतीयों वाले देश

दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां पर भारतीय लगभग ना के बराबर हैं. वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो में स्थायी भारतीय निवासी है ही नहीं. वहीं माइक्रोनेशिया और किरिबाती जैसे कुछ प्रशांत द्वीप देशों में पांच से भी कम भारतीय है. बोलिविया में लगभग 50-60 भारतीय हैं. बोस्निया और हर्जेगोविना में लगभग 25 से 30 और बहामास में लगभग 200 से 250 भारतीय हैं. इसी के साथ अजरबैजान जैसे देशों में भी 1000 से कम अनिवासी भारतीय हैं.

