हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPravasi Bharatiya Divas 2026: किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय और कहां सबसे कम, देख लें पूरी लिस्ट

Pravasi Bharatiya Divas 2026: किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय और कहां सबसे कम, देख लें पूरी लिस्ट

Pravasi Bharatiya Divas 2026: आज भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि वह कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

Pravasi Bharatiya Divas 2026: भारत हर साल आज के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है. यह दिन विदेश में रहने वाले भारतीयों को समर्पित है जो दुनिया भर में भारत की छवि, संस्कृति और सॉफ्ट पावर में योगदान दे रहे हैं. भारत का दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है और यह लगभग हर महाद्वीप में फैला हुआ है. जहां कुछ देशों में लाखों भारतीय रहते हैं वहीं दूसरे देशों में मुट्ठी भर ही हैं. आईए जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं और कहां पर सबसे कम. 

भारत का वैश्विक डायस्पोरा 

नए सरकारी और अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में लगभग 35.4 मिलियन भारतीय मूल के लोग भारत के बाहर रहते हैं. इसमें दो श्रेणियां शामिल है. अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति. अनिवासी भारतीय भारतीय पासपोर्ट धारक हैं जो विदेश में काम करते हैं या फिर रहते हैं. इसी के साथ भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय जड़ों वाले विदेशी नागरिक हैं. मोटे तौर पर 15.8 मिलियन अनिवासी भारतीय है जबकि 19.6 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं.

सबसे ज्यादा भारतीय वाला देश 

कुल भारतीय मूल की आबादी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है. 2025-26 तक अमेरिका में लगभग 5.4 से 5.7 मिलियन भारतीय रहते हैं. उनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं. अमेरिका में भारतीय टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, शिक्षा, व्यवसाय और राजनीति में काफी ज्यादा दिखाई देते हैं और इतना ही नहीं बल्कि पिछले 2 दशकों में उनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है. 

सबसे ज्यादा अनिवासी भारतीय कहां रहते हैं 

सबसे ज्यादा अनिवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं. यहां लगभग 3.6 से 3.9 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो देश की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है. यहां ज्यादातर भारतीय, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं. आपको बता दें कि ये निर्माण, सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय और वाइट कलर व्यवसाय में काम करते हैं.

बड़ी भारतीय आबादी वाले दूसरे देश 

अमेरिका और यूएई के बाद मलेशिया और कनाडा अगला सबसे बड़ा समूह बनाते हैं. मलेशिया में लगभग 2.9 मिलियन भारतीय हैं जिनमें से कई औपनिवेशिक काल से भी लंबे समय से बसे हुए वंशज है. इसी के साथ कनाडा में स्टूडेंट माइग्रेशन और परमानेंट रेजिडेंसी की वजह से भारतीयों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. यहां भारतीय आबादी 2.8-2.9 मिलियन हो गई है.

अगर खाड़ी देशों की बात करें तो सऊदी अरब में लगभग 2.5 से 2.7 मिलियन भारतीय रहते हैं. इनमें से ज्यादातर अनिवासी भारतीय हैं. म्यांमार, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और कुवैत में भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय है. यहां 1 मिलियन से लेकर लगभग 2 मिलियन लोग हैं.

सबसे कम भारतीयों वाले देश 

दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां पर भारतीय लगभग ना के बराबर हैं. वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो में स्थायी भारतीय निवासी है ही नहीं. वहीं माइक्रोनेशिया और किरिबाती जैसे कुछ प्रशांत द्वीप देशों में पांच से भी कम भारतीय है. बोलिविया में लगभग 50-60 भारतीय हैं. बोस्निया और हर्जेगोविना में लगभग 25 से 30 और बहामास में लगभग 200 से 250 भारतीय हैं. इसी के साथ अजरबैजान जैसे देशों में भी 1000 से कम अनिवासी भारतीय हैं.

ये भी पढ़ें: इस देश में बाल कटवाना मानी जाती थी मौत से भी बुरी सजा, जानें क्या था इसका कारण

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 09 Jan 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Pravasi Bharatiya Divas Indian Diaspora Nri Population
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah के खिलाफ धरने पर बैठे TMC सांसद, पुलिस ने खींचकर बस में बैठाया । Bengal ED Raid
Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
साउथ सिनेमा
जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?
जापान में तीन महीने बाद रिलीज होगी प्रभास की 'द राजा साब', जानें- क्या है बड़ी वजह?
जनरल नॉलेज
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
हेल्थ
Cardiac Health: ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
यूटिलिटी
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget