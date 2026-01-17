हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसReliance Retail Q3 Results: त्योहारी सीजन के बीच तीसरी तिमाही में 2.7 प्रतिशत बढ़ा रिलायंस रिटेल का मुनाफा, राजस्व 97600 करोड़ के पार

Reliance Retail Q3 Results: त्योहारी सीजन के बीच तीसरी तिमाही में 2.7 प्रतिशत बढ़ा रिलायंस रिटेल का मुनाफा, राजस्व 97600 करोड़ के पार

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 06:59 AM (IST)
Reliance Retail Q3 Results: दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है. कंपनी का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 2.7 प्रतिशत बढ़कर 3,551 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कुल राजस्व 8.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97,605 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, एक साल पहले इसी तिमाही में आरआरवीएल का शुद्ध लाभ 3,458 करोड़ रुपये और कुल आय 90,333 करोड़ रुपये थी.

परिचालन प्रदर्शन मजबूत

दिसंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 9.2 प्रतिशत बढ़कर 86,951 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 79,595 करोड़ रुपये था. वहीं, कर-पूर्व लाभ (EBITDA) में मामूली बढ़त दर्ज हुई और यह 1.3 प्रतिशत बढ़कर 6,915 करोड़ रुपये रहा.

स्टोर नेटवर्क और ग्राहक आधार में विस्तार

देश की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता कंपनी ने विस्तार की रणनीति को जारी रखते हुए तिमाही के दौरान 431 नए स्टोर खोले. इसके साथ ही कंपनी के कुल स्टोरों की संख्या बढ़कर 19,979 हो गई.

आरआरवीएल का कुल पंजीकृत ग्राहक आधार 37.8 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 47 प्रतिशत बढ़कर 52.4 करोड़ से अधिक हो गई.

FMCG कारोबार का पुनर्गठन

इस तिमाही के दौरान कंपनी ने अपने एफएमसीजी कारोबार रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) के विभाजन की प्रक्रिया पूरी की. अब यह आरआईएल की सीधी अनुषंगी कंपनी बन गई है, जिससे इस कारोबार को स्वतंत्र और केंद्रित ढांचे के तहत आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और ई-कॉमर्स में तेज ग्रोथ

  1. कंपनी के अनुसार, त्योहारी सीजन का फायदा किराना और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार को मिला.
  2. लैपटॉप की बिक्री में 46%
  3. मोबाइल की बिक्री में 38%
  4. टीवी की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
  5. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अजियो और शिन ने भी इस तिमाही में निरंतर ग्रोथ दिखाई.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि यह तिमाही खुदरा कारोबार के लिए काफी अहम रही और नए ब्रांड व उत्पादों के जुड़ने से पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ है.

वहीं, आरआरवीएल की कार्यकारी निदेशक ईशा एम अंबानी ने कहा कि कंपनी नवाचार और उत्कृष्टता के जरिए भारतीय खुदरा बाजार के स्वरूप को बदलने के अपने विजन पर लगातार आगे बढ़ रही है.

Published at : 17 Jan 2026 06:59 AM (IST)
