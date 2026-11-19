Airplane Pollution: जब भी प्रदूषण की बात होती है तो सबसे पहले सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों और फैक्ट्रियों का ध्यान आता है. भारत में कार, बाइक और ट्रकों से होने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने BS उत्सर्जन मानक तय किए हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज भी प्रदूषण फैलाते हैं और क्या इनके लिए भी गाड़ियों की तरह कोई BS मानक तय किए गए हैं?

क्या हवाई जहाज से प्रदूषण होता है?

जी हां, हवाई जहाज भी पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं. विमानों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल का इस्तेमाल होता है. जब विमान के इंजन में यह ईंधन जलता है, तो उससे कई तरह की गैसें और सूक्ष्म कण निकलते हैं. इनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन और महीन पार्टिकुलेट मैटर शामिल हैं. इसके अलावा ऊंचाई पर उड़ान भरते समय विमान से निकलने वाली भाप और कणों से सफेद लकीरें बनती हैं, जिन्हें कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन पर असर डालती हैं.

क्या विमानों के लिए भी होते हैं BS मानक?

इसका सीधा जवाब है- नहीं. हवाई जहाजों पर BS-4 या BS-6 मानक लागू नहीं होते हैं. BS मानक केवल भारत में सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों जैसे कार, स्कूटर, बस और ट्रक के लिए बनाए गए हैं. चूंकि हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में उड़ान भरते हैं, इसलिए किसी एक देश के स्थानीय नियम उन पर लागू नहीं हो सकते.

फिर विमानों के प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाता है?

विमानों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी दुनिया में एक समान अंतरराष्ट्रीय नियम लागू होते हैं. संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानों के लिए उत्सर्जन और शोर के मानक तय करती है. ICAO के शिकागो कन्वेंशन के तहत Annex 16 में विमानों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं.

इसके वॉल्यूम-2 में विमान इंजन से निकलने वाली गैसों की सीमा तय की गई है, जबकि वॉल्यूम-3 में विमानों के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मानक निर्धारित हैं. इसके साथ ही ICAO की एक खास तकनीकी समिति CAEP समय-समय पर इन मानकों की समीक्षा करती है और विमान निर्माताओं के लिए नियमों को और सख्त बनाती है.

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भारत में क्या हैं नियम?

भारत भी ICAO का एक सदस्य देश है. हमारे देश में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ICAO द्वारा तय किए गए सभी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मानकों को अपनाया है और इन्हें सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के रूप में लागू किया है. इसके अलावा, भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली वैश्विक योजना CORSIA और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी काम कर रहा है.

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