India Philippines Relations: हिंद-प्रशांत के सुदूर क्षितिज पर बसा फिलीपींस इन दिनों भारत की वैश्विक कूटनीति के चलते चर्चा में है. पीएम नरेंद्र मोदी फिलीपींस के दौरे पर हैं और आज 17 नवंबर को वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. इस समिट का आयोजन फिलीपींस के मनीला में हो रहा है. इस सम्मेलन में पीएम की मौजूदगी ने दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट पैदा की है. आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बीच लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि आखिर भारत और फिलीपींस के रिश्ते कैसे हैं. दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात के धागे कितने गहरे जुड़े हैं, चलिए भारत-फिलीपींस के व्यापारिक रिश्तों के पन्नों को करीबी से टटोलते हैं.

सदियों पुरानी हैं भारत-फिलीपींस के रिश्तों की जड़ें

भारत और फिलीपींस के रिश्तों की जड़ें सिर्फ आधुनिक कूटनीति की पैदाइश नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें संस्कृति और इतिहास की गहराई में जमी हुई हैं. औपचारिक रूप से दोनों देशों ने 26 नवंबर 1949 को राजनयिक संबंध बनाए थे, लेकिन उनके रिश्तों की जड़ें तो सदियों पुरानी हैं. फिलीपींस की भाषा तागालोग की डिक्शनरी के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि उसमें संस्कृत भाषा के कई अवशेष हैं. ये दोनों देशों की सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गवाही देते हैं. फिलीपींस की संस्कृति में भारतीय रामायण की कथाएं और परंपराएं आज भी देखने को मिलती हैं, जो कि दोनों समाज को वैचारिक और दार्शनिक रूप से जोड़ने का काम करती हैं.

समुद्री और रक्षा क्षेत्र में भारत-फिलीपींस के रिश्ते

रक्षा क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र ये दोनों भारत और फिलीपींस के बीच तेजी से बेहतर होते संबंधों का जरिया हैं. हिंद-प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थितरा, शांति और नौवहन की स्वतंत्रता को बनाे रखने के लिए दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. दोनों देशों के बीच में तटरक्षक बलों का सहयोग, आपसी नौसैन्य संवाद और समुद्र सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भारत और फिलीपींस के रिश्तों में एक नया भरोसा पैदा कर रहा है. भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर रक्षा उपकरणों के निर्यात क्षेत्र में मील का पत्थर छुआ है, जहां ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति ने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान की है.

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भारत फिलीपींस से क्या-क्या मंगाता है?

रक्षा क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत और फिलीपींस एक-दूसरे की आर्थिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं. भारत फिलीपींस से मुख्य रूप से कई तकनीकी उत्पाद और मूल्यवान चीजें मंगाता है. फिलीपींस से भारत सबसे ज्यादा सोने का आयात किया जाता है, जो कि 0.3% से 0.7% है. यह भारतीय सर्राफा बाजार और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जटिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर व माइक्रोचिप संबंधी चीजें भी बड़ी मात्रा में भारत पहुंचती हैं.

फिलीपींस भारत से किन चीजों का करता है आयात?

भारत भी फिलीपींस को जरूरी सामानों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है. भारतीय बंदरगाहों से फिलीपींस जितने जहाज जाते हैं, उनमें ज्यादातर कार और दोपहिया के मोटर वाहन और ऑटो पार्ट्स भरे रहते हैं. इसके अलावा भारतीय दवा उद्योग फिलीपींस के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम है. अकेले भारत से फिलीपींस कुल दवा का 12% निर्यात किया जाता है. इसके अलावा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, भारी मशीनरी, इंजीनियरिंग सामान, रेडीमेड वस्त्र, चावल और कृषि उत्पादों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य मांस उत्पाद भी भारत से फिलीपींस को बड़े पैमाने पर भेजे जाते हैं.





दोनों देशों की साझेदारी को क्या चीजें करती हैं बेहतर?

भारत और फिलीपींस के रिश्तों की यह सुदृढ़ इमारत केवल कूटनीतिक समझौतों या माल के आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता और बहुलतावादी समाज की साझा सोच काम करती है. फिलीपींस में भारतीय प्रवासियों और पेशेवरों का एक जीवंत समुदाय रहता है, जो वहां की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र में अहम योगदान दे रहा है.

बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जहां एक तरफ दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, वहीं फिलीपींस के साथ भारत की यह रणनीतिक और आर्थिक ट्यूनिंग न केवल दोनों देशों की संप्रभुता को सुरक्षित रखती है, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा आधारस्तंभ साबित हो रही है.

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