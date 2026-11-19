Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बृहन्मुंबई नगर निगम ने जर्जर मुसाफिरखाना गिराना शुरू किया.

यह इमारत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम परिवार से जुड़ी रही है.

सैफी बुरहानी ट्रस्ट ने इसे मुसाफिरखाना ट्रस्ट से खरीदा था.

वक्फ संपत्ति संबंधी दावों को हाई कोर्ट ने नकारा.

Dawood Ibrahim Property: बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित जर्जर हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल यह इमारत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ी हुई है. अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक संपत्ति के मूल कानूनी मालिक मुसाफिरखाना ट्रस्ट थे और इसे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीद लिया था. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है.

अब इस संपत्ति का मालिक कौन है?

मुसाफिरखाना ट्रस्ट ने यह संपत्ति सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को बेच दी. इसने इसे अपने भिंडी बाजार क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना में शामिल कर लिया. बॉम्बे हाई कोर्ट के 2019 के एक फैसले की मुताबिक महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने 26 नवंबर 2015 को ₹1.10 करोड़ में इस बिक्री को मंजूरी दी थी.

अदालत में दाखिल एक हलफनामे से यह पता चलता है कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने ₹5.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान भी किया जिससे इस संपत्ति के लिए कुल भुगतान ₹6.35 करोड़ हो गया. इसके अलावा सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने टेरेरिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) एक्ट यानी TADA के तहत अदालत के निर्देश के मुताबिक 568.87 वर्ग फुट की वैकल्पिक जगह मौजूद कराने की जिम्मेदारी भी ली.

अलग-अलग रिकॉर्ड में इस इमारत का जिक्र अलग-अलग मिलता है. 19 नवंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके ग्राउंड फ्लोर पर 32 कमर्शियल दुकानें और ऊपर की मंजिल पर 19 आवासीय यूनिट थीं. वहीं मुंबई हाई कोर्ट के 2019 के रिकॉर्ड में इस मुसाफिरखाने को एक धर्मशाला या फिर ठहरने की जगह बताया गया है जिसमें 36 कमरे थे.





दाऊद इब्राहिम का इससे क्या संबंध था?

बॉम्बे हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में दाऊद इब्राहिम या फिर उसके परिवार को मलिक के तौर पर नहीं दिखाया गया है. रिकॉर्ड के मुताबिक दाऊद दूसरी मंजिल पर लगभग 568.87 वर्ग फुट की जगह पर काबिज था. इस हिस्से को TADA कोर्ट ने अपने कंट्रोल में रखा था. अतिरिक्त भुगतान की वजह से कुल दर्ज राशि, स्वीकृत बिक्री मूल्य से ज्यादा हो गई. इसके अलावा सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने वैकल्पिक जगह देने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की.

इन आंकड़ों से अदालती दस्तावेजों में दर्ज भुगतान राशि का पता चलता है ना कि संपत्ति के मौजूदा बाजार मूल्य का. अब तक इस संपत्ति का कोई नया मार्केट वैल्यूएशन नहीं मिला है. दाऊद का परिवार भी मुसाफिरखाना में रहता था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता इब्राहिम कासकर, पत्नी अमीना बी और उनके बच्चे 1970 के दशक की शुरुआत में टेमकर मोहल्ला से यहां आ गए थे. बाद में दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस इमारत को दाऊद के शुरुआती गिरोह का एक अनौपचारिक मुख्यालय भी बताया जाता है.





बीएमसी ने इसे गिराना क्यों शुरू किया?

बीएमसी ने इस इमारत को C-1 श्रेणी में रखा है. इस श्रेणी का इस्तेमाल उन ढांचों को बताने के लिए होता है जो काफी ज्यादा जर्जर और खतरनाक हो चुके हैं. बीएमसी का ऐसा कहना है कि इसकी हालत वहां रहने वालों और वहां से गुजरने वालों के लिए जोखिम भरी है. इसके अलावा इमारत का एक हिस्सा भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित एक आंतरिक सड़क और सेकंड कॉपर स्ट्रीट को चौड़ा करने की योजना के रास्ते में आ रहा था. बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट 31 अगस्त 2020 के आदेश के बाद मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 के तहत यह कार्रवाई की.

प्रार्थना स्थल को लेकर विवाद क्यों?

18 नवंबर 2026 को कांग्रेस विधायक अमीन पटेल और AIMIM नेता वारिस पठान ने इस पर आपत्ति जताई. उनका यह दावा है कि यह संपत्ति वक्फ की है और इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के कथित आदेशों का हवाला दिया गया. पटेल ने कहा कि 2024 और 2025 में इस मामले में राहत मिली थी. विरोध प्रदर्शन और कानूनी आपत्तियों की वजह से 18 नवंबर को होने वाली कार्रवाई शुरू नहीं की गई.

11 दिसंबर 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस संपत्ति की बिक्री कुछ चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सके कि यह संपत्ति वक्फ की है.

19 नवंबर 2026 को पुलिस की तैनाती के बीच बीएमसी ने इमारत के जर्जर हिस्सों को गिराना शुरू कर दिया. बीएमसी के नोटिस में ग्राउंड फ्लोर के हिस्से को प्रार्थना हॉल बताया गया था और वहां नमाज या फिर प्रार्थना करने वालों से अपनी प्रार्थना के लिए दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया था. सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने अन नस्र टॉवर में नमाज के लिए अस्थायी जगह या फिर किसी दूसरी जगह को किराए पर लेने के लिए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव दिया. मौजूदा समय में नमाज की इस जगह का अंतिम स्टेटस कुछ साफ नहीं है.

यह भी पढ़ें: कैसे तय होता है तूफान का रास्ता, क्या पहले ही पता लग सकता है कि कहां टकराएगा?

मुसाफिरखाना कब बना था?

हज यात्रियों के ठहरने के लिए 1939 में मुसाफिरखाना बनाया गया था. यह मुंबई से मक्का जाने वाले हज यात्रियों के लिए था. जब हज यात्रियों की संख्या कम होती गई तो इसके कमरे और दुकानें किराए पर दे दिए गए. 1944 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई.

यह भी पढ़ें: कौन है काइलीन विला का मालिक, जानें क्या है इसकी खासियत और एक रात का किराया कितना?