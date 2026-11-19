Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चक्रवात अकवान दक्षिणी ओडिशा की ओर बढ़ रहा, हवाएँ दिशा तय करतीं।

आधुनिक सैटेलाइट, AI से चक्रवाती तूफानों का पूर्वानुमान अब अधिक सटीक।

आईएमडी चार चरणों में चेतावनी देता, सटीक लैंडफॉल बताना चुनौतीपूर्ण।

Akwan Cyclone: चक्रवाती तूफान का रास्ता वायुमंडलीय हवाओं, दबाव प्रणाली और पृथ्वी के घूमने से तय होता है. आधुनिक पूर्वानुमान में तूफान की चाल और उसके तट से टकराने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए सेटेलाइट से मिली जानकारी, समुद्र के माप, मौसम मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है. मौजूदा समय में 5 दिन के ट्रैक पूर्वानुमान में औसत गलती घटकर 230 किलोमीटर रह गई है.

चक्रवाती तूफान को लेकर यह चर्चा तब उठ रही है जब बंगाल की खाड़ी में अकवान नाम का एक चक्रवात सक्रिय हो चुका है. आईएमडी के मुताबिक यह तेजी से दक्षिणी ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है. इसी के साथ इसके 20 नवंबर की दोपहर तक उत्तर आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिण ओडिशा के तटों को नरसापुर और पूरी के बीच, गोपालपुर के पूर्व में पार करने की भी संभावना है.

चक्रवात की दिशा कैसे तय होती है?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात की चाल पर चार जरूरी चीजें असर डालती हैं. चक्रवात की दिशा को तय करने में स्टीयरिंग करंट की काफी बड़ी भूमिका होती है. स्टीयरिंग करंट आसपास के वायुमंडल में मौजूद हवाएं होती हैं जो चक्रवात को एक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं. बड़े पैमाने पर मौजूद हाई और लो प्रेशर प्रणाली भी इन हवाओं के पैटर्न को प्रभावित करती हैं.

पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला कोरिओलिस फोर्स उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में मदद करता है. हालांकि यह सीधे तूफान को उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं धकेलता. चक्रवात की वास्तविक दिशा आसपास की हवा और वायुमंडलीय परिस्थितियों पर ही निर्भर होती है. कभी-कभी वायुमंडलीय प्रवाह में बदलाव की वजह से तूफान अपना रास्ता बदल लेता है. इस प्रक्रिया को रिकर्वेचर के रूप में जाना जाता है.

इतना ही नहीं बल्कि समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शियर भी चक्रवात को प्रभावित करते हैं. गर्म समुद्री पानी तूफान को ऊर्जा देता है और ऊंचाई के साथ हवा की रफ्तार और दिशा में ज्यादा बदलाव उसकी संरचना और तीव्रता को कमजोर कर सकता है.





आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट कैसे पूर्वानुमान को बेहतर बनाते हैं?

अगस्त 2026 में "नेचर" में एक रिसर्च पब्लिश की गई थी. इस रिसर्च के मुताबिक Google DeepMind के WeatherNext Cyclones नाम के एक एआई मॉडल को यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट्स के वैश्विक वायुमंडलीय विश्लेषण और IBTrACS के लगभग 5000 पुराने ट्रॉपिकल चक्रवातों के डेटा से प्रशिक्षित किया गया है. यह मॉडल 15 दिनों तक संभावित मौसम और चक्रवात संबंधी स्थितियों को तैयार कर सकता है. इसके सामान्य पूर्वानुमान समूह में 50 या फिर उससे ज्यादा सदस्य होते हैं जिन्हें जरूरत के मुताबिक बढ़ाकर 1000 तक किया जा सकता है. रिसर्च के परीक्षणों में इसके 5 दिन के चक्रवाती ट्रैक पूर्वानुमान की औसत गलती 230 किलोमीटर दर्ज की गई. इसी के साथ यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट्स के ENS मॉडल में यह 370 किलोमीटर थी. इससे चक्रवातों की दिशा का अनुमान लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्वानुमान प्रणाली की क्षमता का पता चलता है.

31 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया WeatherNext 3 सेटेलाइट से वास्तविक समय का डेटा लेकर और उसका इस्तेमाल करके वैश्विक मौसम का पूर्वानुमान तैयार करता है. गूगल के मुताबिक यह मॉडल हर घंटे अपडेट होता रहता है और 15 दिनों के पूर्वानुमान दे सकता है. इसमें 5 किलोमीटर के साथ-साथ अलग-अलग रिजॉल्यूशन पर मौसम संबंधी डेटा तैयार करने की सुविधा दी गई है.

नवंबर 2026 में प्रकाशित अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के Fengyun-4B सेटेलाइट से मिले रैपिड स्कैन ऑब्जरवेशन के जरिए कुछ क्षेत्रों में हर एक मिनट पर हवा की रफ्तार और दिशा से जुड़े अनुमान को तैयार किया जा सकता है. सामान्य सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन में यह अंतराल लगभग 10 से 15 मिनट तक हो सकता है. इन आंकड़ों से चक्रवात के केंद्र के आसपास हवा के रोटेशन और उसकी संरचना में होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलती है.





भारत चक्रवातों और लैंडफॉल पर कैसे नजर रखता है?

आईएमडी और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मौसम और समुद्री परिस्थितियों की निगरानी में बड़ी भूमिका निभाते हैं. 12 अक्टूबर 2026 को आईएमडी ने एक साइक्लोन वार्निंग एंड मरीन वेदर सर्विस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया था. यह एक इंटरैक्टिव WebGIS आधारित प्लेटफार्म है जिसके जारिए चक्रवात की संभावित दिशा, समुद्री मौसम और तटीय क्षेत्र से जुड़ी सभी चेतावनी संबंधी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है.

तूफान के तट पर पहुंचने का पूर्वानुमान कितने वक्त पहले लगाया जा सकता है?

चक्रवात का पूर्वानुमान उसकी दिशा, रफ्तार और समुद्री स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है. जैसे-जैसे तूफान तट के करीब पहुंचता है और नए सैटेलाइट और रडार डेटा मौजूद होते हैं उसके संभावित लैंडफॉल क्षेत्र का अनुमान बेहतर होता जाता है. आईएमडी चक्रवात के लिए चार चरणों में चेतावनी जारी करता है.

72 घंटे पहले: इस चेतावनी को प्री साइक्लोन वॉच कहा जाता है. इसमें संभावित चक्रवर्ती गतिविधि, उसके विकास और प्रभावित हो सकने वाले सभी तटीय क्षेत्रों की शुरुआती जानकारी दी जाती है.

48 घंटे पहले: ‌ इसे साइक्लोन अलर्ट कहा जाता है. इसमें तूफान की स्थिति, उसकी दिशा, संभावित तीव्रता और प्रभावित होने वाले तटीय क्षेत्रों की जानकारी दी जाती है.

24 घंटे पहले: इसे साइक्लोन वार्निंग कहा जाता है. इसमें संभावित लैंडफॉल का स्थान और वक्त, हवा की रफ्तार, तूफानी लहरों और संभावित नुकसान से जुड़ी जानकारी दी जाती है.

लैंडफॉल से लगभग 12 घंटे पहले: इसे पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक कहा जाता है. इसमें तट पार करने के बाद तूफान की संभावित दिशा, आंतरिक क्षेत्रों में इसके प्रभाव और संबंधित मौसम संबंधी खतरों की जानकारी दी जाती है.

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बावजूद भी चक्रवात का लैंडफॉल गलत हो सकता है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न वेदर मॉडल ने चक्रवातों के पूर्वानुमान को काफी ज्यादा बेहतर बना दिया है. लेकिन इसके बावजूद भी लैंडफॉल की सटीक जगह को बताना काफी मुश्किल काम है. ऐसा इसलिए क्योंकि चक्रवात का रास्ता आसपास की हवा, दबाव प्रणाली और समुद्री परिस्थितियों में होने वाले बदलाव से प्रभावित होता है.

इन सभी चीजों में एक छोटा सा बदलाव भी तूफान की दिशा को बदल सकता है. यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक एक ही रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय कई संभावित ट्रैक को स्टडी करते हैं. जैसे-जैसे तूफान तट के करीब आता है नए आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान को अपडेट कर दिया जाता है.

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क्या चक्रवात के टकराने की सटीक जगह पहले से पता चल सकती है?

मॉडर्न वेदर मॉडल और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से चक्रवात के संभावित लैंडफॉल क्षेत्र का अनुमान कई दिन पहले लगाया जा सकता है. हालांकि तूफान के तट से टकराने की बिल्कुल सटीक जगह और समय की जानकारी पहले से मिलना काफी मुश्किल होता है. चक्रवात से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लोगों को आईएमडी की अपडेट हो रही चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए.

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