Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में कुल आबादी में हिंदू प्रतिशत घटेगा।

Hindu Population Growth: प्यू रिसर्च सेंटर ने 18 नवंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स: पापुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्शन, 2020-2070 जारी की. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहेगी, जबकि नेपाल दूसरे स्थान पर होगा. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दूसरे प्रमुख धर्मों की तुलना में हिंदू आबादी के बढ़ोतरी दर धीमी रहेगी. इसी के साथ इसमें यह भी देखा गया है कि अगले 5 दशकों में अलग-अलग धार्मिक आबादी में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं.

किन देशों में सबसे बड़ी हिंदू आबादी है?

प्यू के 2020 के आधार वर्ष अनुमानों के मुताबिक भारत पहले स्थान पर आता है. यहां लगभग 1.11 अरब हिंदू रहते हैं. यह दुनिया भर की कुल हिंदू आबादी का लगभग 95% है. इसके बाद नेपाल 2.4 करोड़, बांग्लादेश 1.3 करोड़, पाकिस्तान 50 लाख और इंडोनेशिया 40 लाख पर आता है.

2017 तक टॉप 5 देशों की सूची में क्या बदलाव आएंगे?

अनुमान है कि अमेरिका टॉप 5 देशों की सूची में पांचवें स्थान पर आ जाएगा और इंडोनेशिया की जगह ले लेगा. पाकिस्तान के चौथे स्थान पर बने रहने की उम्मीद है. हालांकि वहां हिंदू आबादी 2020 के लगभग 50 लाख से बढ़कर 2070 तक एक करोड़ हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 देशों में शामिल हो सकता है और लगभग 30 लाख हिंदुओं के साथ 9वें स्थान पर पहुंच सकता है.





हिंदू आबादी की बढ़ोतरी दर धीमी रहने की उम्मीद क्यों है?

प्यू के मुताबिक प्रजनन दर, आयु संरचना, मृत्यु दर, माइग्रेशन और धर्म परिवर्तन जैसी वजह आबादी में बदलाव को तय करते हैं. 2020 से 2025 के बीच हिंदू महिलाओं की वैश्विक प्रजनन दर 1.9 बच्चे प्रति महिला थी. यह 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से कम है. भारत में भी यह दर 1.9 थी. इसी के साथ नेपाल में लगभग 2.0 और बांग्लादेश में 1.9 थी. रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वह दर है जो पीढ़ियों के बीच आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी होती है.

प्यू का अनुमान है कि 2020 से 2070 के बीच वैश्विक हिंदू आबादी में लगभग 19.9 करोड़ की बढ़ोतरी होगी और यह लगभग 1.4 अरब तक पहुंच जाएगी. जो कि लगभग 17% की बढ़ोतरी है. इसी समय में मुस्लिम आबादी में लगभग 80% और ईसाई आबादी में 30% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इस वजह से विश्व जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम हो सकती है.





उम्र और धर्म परिवर्तन भी मायने रखते हैं

2020 में भारत में हिंदुओं की औसत उम्र 29 साल थी. इसी के साथ मुसलमानों की औसत उम्र 24 साल थी. कम उम्र की आबादी में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो बच्चे पैदा करने की उम्र के करीब पहुंच रहे होते हैं. यह प्राकृतिक बढ़ोतरी यानी जन्म और मृत्यु के बीच के संतुलन को प्रभावित करता है. प्यू के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी की कम औसत उम्र और हाई फर्टिलिटी रेट ऐसी वजह हैं जो भविष्य के डेमोग्राफिक बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं.

धर्म परिवर्तन का मतलब होता है बड़े होने पर किसी ऐसे धर्म को अपना लेना जो उस धर्म से अलग हो जिसमें व्यक्ति का पालन पोषण हुआ था. हिंदू धर्म में पले-बढ़े लगभग 99% लोग वयस्क होने पर भी खुद को हिंदू ही मानते हैं. मुसलमानों के मामले में भी यह आंकड़ा लगभग 99% का ही है. प्यू का ऐसा अनुमान है कि धर्म परिवर्तन की वजह से 2020 से 2070 के बीच वैश्विक हिंदू आबादी में 10 लाख की कमी आ सकती है जबकि प्राकृतिक बढ़ोतरी से इसमें 20 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं.

2017 तक भारत में क्या बदलाव आ सकते हैं?

अनुमान है कि भारत में हिंदू आबादी 2020 के 1.113 अरब से बढ़कर 2070 में 1.289 अरब हो जाएगी. हालांकि देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.4% से घटकर 75.8% हो सकती है. मुस्लिम आबादी 213 मिलियन से बढ़कर 334 मिलियन हो सकती है और देश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 15.2% से बढ़कर 19.6% हो सकती है. भारत की कुल आबादी 1.4 अरब से बढ़कर 1.7 अरब होने का अनुमान है.

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दुनिया भर में हिंदुओं की हिस्सेदारी और हिंदू बहुल देश

2020 में वैश्विक आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 14.9% थी. प्यू का यह अनुमान है कि 2070 तक यह घटकर 13.6% रह जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि गैर-हिंदू आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. भारत और नेपाल ही ऐसे देश होंगे जहां हिंदू आबादी कुल जनसंख्या के आधे से ज्यादा होगी. मॉरीशस, फिजी और सूरीनाम में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में कम से कम पांच प्रतिशत अंकों की गिरावट आ सकती है.

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